النائب القبطي جمال اسعد فى حوار مع الزمان
ازالة الاحتقان يتطلب ابتعاد الازهر والكنيسة عن التدخل بين الاقباط والمسلمين
القاهرة -مصطفى عمارة
شهدت الايام الماضية هجوما حادا من رموز الاقباط فى مصر على قرار الكونجرس بترميم الكنائس القبطية التى تضررت بفعل هجوم عدد من الارهابيين عليها وكان اخرها الكنيسة المرقسية بالعباسية وهو ما اعتبره رموز الاقباط تدخلا امريكيا سافرا في الشئون المصرية وفى ظل تلك الاجواء ادلى المفكر القبطى والناشط السياسى وعضو البرلمان عن دائرة المنيا جمال اسعد بحديث خاص الى الزمان تناول فيه وجهة نظره تجاه الاحداث الاخيرة
ما هى رؤيتك لقرار الكونجرس بترميم الكنائس المصرية؟
هذا المشروع ليس له علاقه بالاقباط فما الذى جعل الولايات المتحده تتذكر الاقباط منذ عام 2013 وخاصة ان القوات المسلحة تعهدت بترميم الكنيسة المرقسية التى تضررت بفعل الحادث الارهابى الاخير واعتقد ان الكونجرس الامريكى اراد احداثاختراق سياسى وعاطفى لاقباط مصر وهذا القرار امتداد لقرار الخارجية الامريكية عام 96 بحماية الاقليات الدينية فى العالم وتمويل بعض المنظمات المشبوهة كاقباط المجر فى محاولة للضغط على مصر وبعض الدول الاخرى فى المنطقة.
وما هى توقعاتك بالنسبة لسياسة ترامب تجاه الاقباط بعد توليه مقاليد الحكم ؟
المشكلة ليست فى شخصية ترامب لان السياسة الامريكية لا يصنعها شخص بل تصنعها مؤسسات فترامب على حسب تصريحاته المعلنه انه غير مهتم بالتدخل لمناصرة بعض التنظيمات فى مواجهة النظم الموجودة ولكنه ليس حرفى تنفيذ توجهاته.
هناك من يرى ان هناك اجهزة امنية متورطة فى حادث الكنيسة المرقسية كما حدث ابان عهد وزير الداخلية السابق حبيب العادلى فى كنيسة القديسين فما هى وجهة نظرك ؟
لا اعتقد هذا فالحقائق التاريخية تؤكد انه من المستفيد ان يقوم نظام بقتل مواطنيه ومن يطلق تلك الشائعات اشخاص يريدون احداث فتنه لتحقيق اجندات خاصه وخارجيه على راسهم الناشط القبطى ممدوح رمزى والذى يحاول اللعب على كل الجهات.
وهل ترى ان اقرار قانون بناء الكنائس يمكن ان يخفف حده الاحتقان الطائفى ؟
لا اعتقد ان تلك الخطوة ممكن ان تؤدى الى تخفيف حده المناخ الطائفى لان هذا المناخ هو تراكمات سنوات ماضيه ناتج من الخطاب السلفى والوهابى المتشدد وايضا خطاب عدد من المتشددين الاقباط الذين صنعوا هذا الخطاب واعتقد ان الامر يتطلب الى جهد كبير للوصول الى الخطاب الوطنى الصحيح البعيد عن الطائفية واذا حدث ذلك فان تلك الاجراءات يمكن تجاوزها.
وما هى وجهة نظرك فيمن يطالبون بالغاء خانة الديانه من البطاقة الشخصية تحت دعوى تعميم المواطنة ؟
كما قلت هذة امور اجرائية تزيد من المناخ الطائفى ولا تحل المشكلة لانها تتعامل مع المواطنين على اساس مسلم وقبطى بدلا من التعامل معهم على اساس مبدأ المواطنة دون وجود اعتبار للديانة.
وهل ترى ان للكنيسه والمسجد دور فى تغذية المناخ الطائفى ؟
بالقطع فعندما تعلن الكنيسة مسئوليتها عن الاقباط ويلغى دور الدولة فيجب على المؤسسات الدينية كالازهر والكنيسة عدم التدخل فى تلك المشاكل لانها تغذى المناخ الطائفى.
وهل يتطلب الامر العمل على تطوير الخطاب الدينى ؟
لقد ناديت من قبل ان تطوير الخطاب الدينيى يعنى تطوير الفكر وليس الاسلوب فنفسير النص الدينى هو الذى ادى الى احتقان بين المذاهب المختلفه الاسلاميه والمسيحية وهذا الفكر هو الذى ولد المنظمات المتطرفة كداعش وغيرها اما الفكر الدينى الصحيح فهو الفكر الذى لا يحض على القتل او الكراهية.
هناك من يرى ان تهدئة الامور فى مصر يتطلب تحقيق مصالحه مع الاخوان فكيف ترى ذلك ؟
اعتقدان هذا غير ممكن فكيف تحدث مصالحه بين الدولة وجماعه سرية ومخالفة للدستور والقانون وان كان هذا لا يعنى ان الاخوان كافراد مسئولين عن بعض العمليات الارهابية فى النهايه.
ما هى رؤيتك للاوضاع السياسية الحاليه فى ظل الازمة الاقتصادية التى تعيشها مصر حاليا؟
ايجاد حل للازمة الاقتصادية من خلال تنفيذ شروط صندوق النقد الدولى اضاف اعباء اضافية على الفقراء ويجب على النظام فى مصر العبء والظلم عن الطبقات الفقيرة التى يجب ان لا تتحمل تلك الاعباء والا فان النتائج سوف تكون وخيمة فى المستقبل