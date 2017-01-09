النائب القبطي جمال اسعد فى حوار مع الزمان

– January 9, 2017

ازالة الاحتقان يتطلب ابتعاد الازهر والكنيسة عن التدخل بين الاقباط والمسلمين

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة

‮ ‬شهدت‭ ‬الايام‭ ‬الماضية‭ ‬هجوما‭ ‬حادا‭ ‬من‭ ‬رموز‭ ‬الاقباط‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬على‭ ‬قرار‭ ‬الكونجرس‭ ‬بترميم‭ ‬الكنائس‭ ‬القبطية‭ ‬التى‭ ‬تضررت‭ ‬بفعل‭ ‬هجوم‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الارهابيين‭ ‬عليها‭ ‬وكان‭ ‬اخرها‭ ‬الكنيسة‭ ‬المرقسية‭ ‬بالعباسية‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اعتبره‭ ‬رموز‭ ‬الاقباط‭ ‬تدخلا‭ ‬امريكيا‭ ‬سافرا‭ ‬في‮ ‬الشئون‭ ‬المصرية‭ ‬وفى‭ ‬ظل‭ ‬تلك‭ ‬الاجواء‭ ‬ادلى‭ ‬المفكر‭ ‬القبطى‭ ‬والناشط‭ ‬السياسى‭ ‬وعضو‭ ‬البرلمان‭ ‬عن‭ ‬دائرة‭ ‬المنيا‭ ‬جمال‭ ‬اسعد‭ ‬بحديث‭ ‬خاص‭ ‬الى‭ ‬الزمان تناول‭ ‬فيه‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬تجاه‭ ‬الاحداث‭ ‬الاخيرة

ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬لقرار‭ ‬الكونجرس‭ ‬بترميم‭ ‬الكنائس‭ ‬المصرية؟

هذا‭ ‬المشروع‭ ‬ليس‭ ‬له‭ ‬علاقه‭ ‬بالاقباط‭ ‬فما‭ ‬الذى‭ ‬جعل‭ ‬الولايات‭ ‬المتحده‭ ‬تتذكر‭ ‬الاقباط‭ ‬منذ‭ ‬عام‮ ‬‭ ‬2013‭ ‬وخاصة‭ ‬ان‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬تعهدت‭ ‬بترميم‭ ‬الكنيسة‭ ‬المرقسية‭ ‬التى‭ ‬تضررت‭ ‬بفعل‭ ‬الحادث‭ ‬الارهابى‭ ‬الاخير‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الكونجرس‭ ‬الامريكى‭ ‬اراد‭ ‬احداثاختراق‭ ‬سياسى‭ ‬وعاطفى‭ ‬لاقباط‭ ‬مصر‭ ‬وهذا‭ ‬القرار‭ ‬امتداد‭ ‬لقرار‭ ‬الخارجية‭ ‬الامريكية‭ ‬عام‭ ‬96‭ ‬بحماية‭ ‬الاقليات‭ ‬الدينية‭ ‬فى‭ ‬العالم‭ ‬وتمويل‭ ‬بعض‭ ‬المنظمات‭ ‬المشبوهة‭ ‬كاقباط‭ ‬المجر‭ ‬فى‭ ‬محاولة‭ ‬للضغط‭ ‬على‭ ‬مصر‭ ‬وبعض‭ ‬الدول‭ ‬الاخرى‭ ‬فى‭ ‬المنطقة‭.‬

وما‭ ‬هى‭ ‬توقعاتك‭ ‬بالنسبة‭ ‬لسياسة ترامب‭ ‬تجاه‭ ‬الاقباط‭ ‬بعد‭ ‬توليه‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم‭ ‬؟

‮ ‬المشكلة‭ ‬ليست‭ ‬فى‭ ‬شخصية‭ ‬ترامب‭ ‬لان‭ ‬السياسة‭ ‬الامريكية‭ ‬لا‭ ‬يصنعها‭ ‬شخص‭ ‬بل‭ ‬تصنعها‭ ‬مؤسسات‭ ‬فترامب‭ ‬على‭ ‬حسب‭ ‬تصريحاته‭ ‬المعلنه‭ ‬انه‭ ‬غير‭ ‬مهتم‭ ‬بالتدخل‭ ‬لمناصرة‭ ‬بعض‭ ‬التنظيمات‭ ‬فى‭ ‬مواجهة‭ ‬النظم‭ ‬الموجودة‭ ‬ولكنه‭ ‬ليس‭ ‬حرفى‭ ‬تنفيذ‭ ‬توجهاته‭.‬

‮ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬اجهزة‭ ‬امنية‭ ‬متورطة‭ ‬فى‭ ‬حادث‭ ‬الكنيسة‭ ‬المرقسية‭ ‬كما‭ ‬حدث‭ ‬ابان‭ ‬عهد‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬حبيب‭ ‬العادلى‭ ‬فى‭ ‬كنيسة‭ ‬القديسين‭ ‬فما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬؟

‮ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬هذا‭ ‬فالحقائق‭ ‬التاريخية‭ ‬تؤكد‭ ‬انه‭ ‬من‭ ‬المستفيد‭ ‬ان‭ ‬يقوم‭ ‬نظام‭ ‬بقتل‭ ‬مواطنيه‭ ‬ومن‭ ‬يطلق‭ ‬تلك‭ ‬الشائعات‭ ‬اشخاص‭ ‬يريدون‭ ‬احداث‭ ‬فتنه‭ ‬لتحقيق‭ ‬اجندات‭ ‬خاصه‭ ‬وخارجيه‭ ‬على‭ ‬راسهم‭ ‬الناشط‭ ‬القبطى‭ ‬ممدوح‭ ‬رمزى‭ ‬والذى‭ ‬يحاول‭ ‬اللعب‭ ‬على‭ ‬كل‭ ‬الجهات‭.‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬اقرار‭ ‬قانون‭ ‬بناء‭ ‬الكنائس‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يخفف‭ ‬حده‭ ‬الاحتقان‭ ‬الطائفى‭ ‬؟

‮ ‬لا‭ ‬اعتقد‭ ‬ان‭ ‬تلك‭ ‬الخطوة‭ ‬ممكن‭ ‬ان‭ ‬تؤدى‭ ‬الى‭ ‬تخفيف‭ ‬حده‭ ‬المناخ‭ ‬الطائفى‭ ‬لان‭ ‬هذا‭ ‬المناخ‭ ‬هو‭ ‬تراكمات‭ ‬سنوات‭ ‬ماضيه‭ ‬ناتج‭ ‬من‭ ‬الخطاب‭ ‬السلفى‭ ‬والوهابى‭ ‬المتشدد‭ ‬وايضا‭ ‬خطاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬المتشددين‭ ‬الاقباط‭ ‬الذين‭ ‬صنعوا‭ ‬هذا‭ ‬الخطاب‭ ‬واعتقد‭ ‬ان‭ ‬الامر‭ ‬يتطلب‭ ‬الى‭ ‬جهد‭ ‬كبير‭ ‬للوصول‭ ‬الى‭ ‬الخطاب‭ ‬الوطنى‭ ‬الصحيح‭ ‬البعيد‭ ‬عن‭ ‬الطائفية‭ ‬واذا‭ ‬حدث‭ ‬ذلك‭ ‬فان‭ ‬تلك‭ ‬الاجراءات‭ ‬يمكن‭ ‬تجاوزها‭.‬

‮ ‬وما‭ ‬هى‭ ‬وجهة‭ ‬نظرك‭ ‬فيمن‭ ‬يطالبون‭ ‬بالغاء‭ ‬خانة‭ ‬الديانه‭ ‬من‭ ‬البطاقة‭ ‬الشخصية‭ ‬تحت‭ ‬دعوى‭ ‬تعميم‭ ‬المواطنة‭ ‬؟

‮ ‬كما‭ ‬قلت‭ ‬هذة‭ ‬امور‭ ‬اجرائية‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬المناخ‭ ‬الطائفى‭ ‬ولا‭ ‬تحل‭ ‬المشكلة‭ ‬لانها‭ ‬تتعامل‭ ‬مع‭ ‬المواطنين‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬مسلم‭ ‬وقبطى‭ ‬بدلا‭ ‬من‭ ‬التعامل‭ ‬معهم‭ ‬على‭ ‬اساس‭ ‬مبدأ المواطنة‭ ‬دون‭ ‬وجود‭ ‬اعتبار‭ ‬للديانة‭.‬

وهل‭ ‬ترى‭ ‬ان‭ ‬للكنيسه‭ ‬والمسجد‭ ‬دور‭ ‬فى‭ ‬تغذية‭ ‬المناخ‭ ‬الطائفى‭ ‬؟

‮ ‬بالقطع‭ ‬فعندما‭ ‬تعلن‭ ‬الكنيسة‭ ‬مسئوليتها‭ ‬عن‭ ‬الاقباط‭ ‬ويلغى‭ ‬دور‭ ‬الدولة‭ ‬فيجب‭ ‬على‭ ‬المؤسسات‭ ‬الدينية‭ ‬كالازهر‭ ‬والكنيسة‭ ‬عدم‭ ‬التدخل‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المشاكل‭ ‬لانها‭ ‬تغذى‭ ‬المناخ‭ ‬الطائفى‭.‬

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وهل‭ ‬يتطلب‭ ‬الامر‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينى‭ ‬؟

‮ ‬لقد‭ ‬ناديت‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬تطوير‭ ‬الخطاب‭ ‬الدينيى‭ ‬يعنى‭ ‬تطوير‭ ‬الفكر‭ ‬وليس‭ ‬الاسلوب‭ ‬فنفسير‭ ‬النص‭ ‬الدينى‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬احتقان‭ ‬بين‭ ‬المذاهب‭ ‬المختلفه‭ ‬الاسلاميه‭ ‬والمسيحية‭ ‬وهذا‭ ‬الفكر‭ ‬هو‭ ‬الذى‭ ‬ولد‭ ‬المنظمات‭ ‬المتطرفة‭ ‬كداعش‭ ‬وغيرها‭ ‬اما‭ ‬الفكر‭ ‬الدينى‭ ‬الصحيح‭ ‬فهو‭ ‬الفكر‭ ‬الذى‭ ‬لا‭ ‬يحض‭ ‬على‭ ‬القتل‭ ‬او‭ ‬الكراهية‭.‬

هناك‭ ‬من‭ ‬يرى‭ ‬ان‭ ‬تهدئة‭ ‬الامور‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬يتطلب‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحه‭ ‬مع‭ ‬الاخوان‭ ‬فكيف‭ ‬ترى‭ ‬ذلك‭ ‬؟

‮ ‬اعتقدان‭ ‬هذا‭ ‬غير‭ ‬ممكن‭ ‬فكيف‭ ‬تحدث‭ ‬مصالحه‭ ‬بين‭ ‬الدولة‭ ‬وجماعه‭ ‬سرية‭ ‬ومخالفة‭ ‬للدستور‭ ‬والقانون‭ ‬وان‭ ‬كان‭ ‬هذا‭ ‬لا‭ ‬يعنى‭ ‬ان‭ ‬الاخوان‭ ‬كافراد‭ ‬مسئولين‭ ‬عن‭ ‬بعض‭ ‬العمليات‭ ‬الارهابية‭ ‬‮ ‬فى‭ ‬النهايه‭.‬

‭ ‬ما‭ ‬هى‭ ‬رؤيتك‭ ‬للاوضاع‭ ‬السياسية‭ ‬الحاليه‭ ‬فى‭ ‬ظل‭ ‬الازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التى‭ ‬تعيشها‭ ‬مصر‭ ‬حاليا؟

‮ ‬ايجاد‭ ‬حل‭ ‬للازمة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تنفيذ‭ ‬شروط‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولى‭ ‬اضاف‭ ‬اعباء‭ ‬اضافية‭ ‬على‭ ‬الفقراء‭ ‬ويجب‭ ‬على‭ ‬النظام‭ ‬فى‭ ‬مصر‭ ‬العبء‭ ‬والظلم‭ ‬عن‭ ‬الطبقات‭ ‬الفقيرة‭ ‬التى‭ ‬يجب‭ ‬ان‭ ‬لا‭ ‬تتحمل‭ ‬تلك‭ ‬الاعباء‭ ‬والا‭ ‬فان‭ ‬النتائج‭ ‬سوف‭ ‬تكون‭ ‬وخيمة‭ ‬فى‭ ‬المستقبل