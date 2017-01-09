الأسد:وادي بردى غير مشمول بالهدنة ومنصبي يتعلق بالدستور وليس بمفاوضات استانا

– January 9, 2017

دمشق‭,‬‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬أن‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى،‭ ‬خزان‭ ‬مياه‭ ‬دمشق،‭ ‬والتي‭ ‬شهدت‭ ‬الاثنين‭ ‬تجددا‭ ‬للمعارك،‭ ‬غير‭ ‬مشمولة‭ ‬باتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار،‭ ‬مبديا‭ ‬استعداده‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬في‭ ‬محادثات‭ ‬آستانا،‭ ‬باستثناء‭ ‬مسألة‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬السلطة‭.‬

ورغم‭ ‬دخول‭ ‬وقف‭ ‬شامل‭ ‬لإطلاق‭ ‬النار‭ ‬حيز‭ ‬التنفيذ‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ ‬تركي،‭ ‬تتواصل‭ ‬الاشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الجيش‭ ‬وحلفائه‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬والفصائل‭ ‬المقاتلة‭ ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬اسابيع،‭ ‬مع‭ ‬استمرار‭ ‬انقطاع‭ ‬خدمة‭ ‬المياه‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬العاصمة‭.‬

وقال‭ ‬الأسد‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬اعلام‭ ‬فرنسية،‭ ‬بحسب‭ ‬ترجمة‭ ‬عربية‭ ‬نشرتها‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬الاثنين،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬النصرة‭ ‬وداعش‮»‬،‭ ‬لافتا‭ ‬الى‭ ‬ان‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬‮«‬التي‭ ‬تشمل‭ ‬الموارد‭ ‬المائية‭ ‬للعاصمة‭ ‬دمشق‭ ‬تحتلها‭ ‬النصرة‭.. ‬وبالتالي‭ ‬فهي‭ ‬ليست‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‮»‬‭.‬

واضاف‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬أن‭ ‬‮«‬دور‭ ‬الجيش‭ ‬السوري‭ ‬هو‭ ‬تحرير‭ ‬تلك‭ ‬المنطقة‭ ‬لمنع‭ ‬أولئك‭ ‬الإرهابيين‭ ‬من‭ ‬استخدام‭ ‬المياه‭ ‬لخنق‭ ‬العاصمة‮»‬‭.‬

وتعد‭ ‬منطقة‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬الواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬15‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬دمشق‭ ‬مصدر‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسي‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭. ‬وبدأ‭ ‬الجيش‭ ‬هجوما‭ ‬للسيطرة‭ ‬على‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر،‭ ‬وتسببت‭ ‬المعارك‭ ‬بعد‭ ‬يومين‭ ‬من‭ ‬اندلاعها‭ ‬بانقطاع‭ ‬المياه‭ ‬بالكامل‭ ‬عن‭ ‬معظم‭ ‬أحياء‭ ‬دمشق،‭ ‬نتيجة‭ ‬تضرر‭ ‬إحدى‭ ‬مضخات‭ ‬المياه‭ ‬الرئيسية‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭.‬

وتبادل‭ ‬طرفا‭ ‬النزاع‭ ‬الاتهامات‭ ‬بالمسؤولية‭ ‬عن‭ ‬قطع‭ ‬المياه،‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬شددت‭ ‬الامم‭ ‬المتحدة‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬اعمال‭ ‬التخريب‭ ‬والحرمان‭ ‬من‭ ‬المياه‭ ‬تعد‭ ‬‮«‬جرائم‭ ‬حرب‮»‬‭.‬

ويستثني‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬اطلاق‭ ‬النار‭ ‬التنظيمات‭ ‬المصنفة‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭.‬

وتقول‭ ‬موسكو‭ ‬ودمشق‭ ‬ان‭ ‬الهدنة‭ ‬تستثني‭ ‬ايضا‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ (‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭) ‬في‭ ‬وقت‭ ‬تنفي‭ ‬الفصائل‭ ‬المعارضة‭ ‬ذلك،‭ ‬وتصر‭ ‬على‭ ‬انه‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬لمقاتلي‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭.‬

استعداد‭ ‬للتفاوض

والاثنين،‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬‮«‬بتجدد‭ ‬الاشتباكات‭ ‬في‭ ‬محاور‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬وادي‭ ‬بردى‭ ‬بعد‭ ‬هدوء‭ ‬نسبي‭ ‬شهدته‭ ‬الجبهة‭ ‬خلال‭ ‬الأيام‭ ‬الماضية،‭ ‬إثر‭ ‬فشل‭ ‬التوصل‭ ‬إلى‭ ‬اتفاق‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬يتيح‭ ‬عملية‭ ‬إصلاح‭ ‬المضخات‭ ‬في‭ ‬مقابل‭ ‬وقف‭ ‬الأعمال‭ ‬العسكرية‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬‮«‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬دارت‭ ‬الأحد‭ ‬وسط‭ ‬عشرات‭ ‬الغارات‭ ‬والقصف‭ ‬الجوي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬النظام‭ ‬على‭ ‬وادي‭ ‬بردى‮»‬،‭ ‬ما‭ ‬‮«‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬مدنيين‭ ‬اثنين‭ ‬الأحد‭ ‬برصاص‭ ‬قوات‭ ‬النظام‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬يؤدي‭ ‬استمرار‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬إلى‭ ‬مفاوضات‭ ‬سلام‭ ‬مرتقبة‭ ‬بين‭ ‬الأطراف‭ ‬السورية‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الكازاخستانية‭ ‬آستانا،‭ ‬نهاية‭ ‬الشهر‭ ‬الحالي‭.‬

وخلال‭ ‬المقابلة،‭ ‬أعرب‭ ‬الأسد‭ ‬عن‭ ‬استعداده‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬الملفات‭ ‬باستثناء‭ ‬مسألة‭ ‬بقائه‭ ‬في‭ ‬السلطة‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬نحن‭ ‬مستعدون‭ ‬للتفاوض‭ ‬حول‭ ‬كل‭ ‬شيء‭. ‬عندما‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬التفاوض‭ ‬حول‭ ‬إنهاء‭ ‬الصراع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أو‭ ‬حول‭ ‬مستقبل‭ ‬سوريا‭ ‬فكل‭ ‬شيء‭ ‬متاح‭ ‬وليست‭ ‬هناك‭ ‬حدود‭ ‬لتلك‭ ‬المفاوضات‮»‬‭.‬

وردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬حول‭ ‬استعداده‭ ‬لمناقشة‭ ‬مصيره‭ ‬كرئيس،‭ ‬اجاب‭ ‬الأسد‭ ‬‮«‬نعم،‭ ‬لكن‭ ‬منصبي‭ ‬يتعلق‭ ‬بالدستور،‭ ‬والدستور‭ ‬واضح‭ ‬جدا‭ ‬حول‭ ‬الآلية‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬بموجبها‭ ‬وصول‭ ‬الرئيس‭ ‬إلى‭ ‬السلطة‭ ‬أو‭ ‬ذهابه‭ (…) ‬الشعب‭ ‬السوري‭ ‬كله‭ ‬ينبغي‭ ‬أن‭ ‬يختار‭ ‬الرئيس‮»‬‭.‬

لكنه‭ ‬أردف‭ ‬متسائلا‭ ‬‮«‬من‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬من‭ ‬الطرف‭ ‬الآخر؟‭ ‬لا‭ ‬نعرف‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭. ‬هل‭ ‬ستكون‭ ‬معارضة‭ ‬سورية‭ ‬حقيقية؟‭ ‬وعندما‭ ‬أقول‭ +‬حقيقية‭+ ‬فإن‭ ‬ذلك‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬لها‭ ‬قواعد‭ ‬شعبية‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وليست‭ ‬قواعد‭ ‬سعودية‭ ‬أو‭ ‬فرنسية‭ ‬أو‭ ‬بريطانية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار،‭ ‬اعتبرت‭ ‬بسمة‭ ‬قضماني‭ ‬عضو‭ ‬الوفد‭ ‬المفاوض،‭ ‬المنبثق‭ ‬عن‭ ‬المعارضة‭ ‬السورية،‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الروس‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬جادون‭ ‬وحازمون‭. ‬يريدون‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬النزاع،‭ ‬ذهبوا‭ ‬في‭ ‬الخيار‭ ‬العسكري‭ ‬أبعد‭ ‬مما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬مصلحتهم‮»‬‭.‬

وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الروس‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكنهم‭ ‬تحقيق‭ ‬نصر‭ ‬كامل،‭ ‬فذلك‭ ‬سيستمر‭ ‬لسنوات‭ (…) ‬ولهذا‭ ‬هم‭ ‬يريدون‭ ‬الآن‭ ‬حلا‭ ‬سياسيا‭ ‬وأن‭ ‬يكون‭ ‬هذا‭ ‬اللقاء‭ ‬في‭ ‬آستانا‭ ‬ذات‭ ‬مصداقية‮»‬‭.‬

إنزال‭ ‬بري‭ ‬للتحالف‭ ‬شرقا

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬نفذت‭ ‬مروحيات‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬أميركية‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نادرة‭ ‬إنزالا‭ ‬بريا‭ ‬الاحد‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬سوريا،‭ ‬وتمكنت‭ ‬من‭ ‬قتل‭ ‬25‭ ‬جهاديا‭ ‬على‭ ‬الاقل‭.‬

وأكد‭ ‬التحالف‭ ‬في‭ ‬بريد‭ ‬إلكتروني‭ ‬ردا‭ ‬على‭ ‬سؤال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬‮«‬عملية‭ ‬نُفّذت‭ ‬في‭ ‬المنطقة‮»‬،‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬اعطاء‭ ‬اي‭ ‬تفاصيل‭ ‬اضافية‭.‬

وافاد‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬الاثنين‭ ‬بان‭ ‬‮«‬اربع‭ ‬طائرات‭ ‬مروحية‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬نفذت‭ ‬ظهر‭ ‬الاحد‭ ‬انزالا‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬الكبر‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬الغربي‭ ‬استمر‭ ‬لساعتين‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬ان‭ ‬‮«‬القوات‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬المروحيات‭ ‬استهدفت‭ ‬بعد‭ ‬نزولها‭ ‬على‭ ‬الارض،‭ ‬حافلة‭ ‬تقل‭ ‬14‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬التنظيم،‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬مقتلهم‭ ‬جميعا‭. ‬كما‭ ‬هاجمت‭ ‬محطة‭ ‬للمياه‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬في‭ ‬القرية‭ ‬وخاضت‭ ‬معه‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة،‭ ‬تسببت‭ ‬بمقتل‭ ‬11‭ ‬جهاديا‭ ‬على‭ ‬الاقل‮»‬‭.‬

ويستهدف‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬مواقع‭ ‬وتحركات‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منذ‭ ‬أيلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬على‭ ‬الرقة‭ (‬شمال‭)‬،‭ ‬معقلهم‭ ‬الابرز‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬واجزاء‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬محافظة‭ ‬دير‭ ‬الزور‭ ‬النفطية‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭.‬