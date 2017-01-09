ماذا خسرت ايران برحيل هاشمي رفسنجاني ؟

– January 9, 2017

طهران‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬رويترز‭ : ‬بوفاة‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬اكبر‭ ‬هاشمي‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الاحد،‭ ‬تفقد‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭ ‬الايرانية‭ ‬شخصية‭ ‬تاريخية‭ ‬عرفت‭ ‬باعتدالها‭ ‬وسعيها‭ ‬الحثيث‭ ‬للتقرب‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬وحتى‭ ‬من‭ ‬‮«‬الشيطان‭ ‬الاكبر‮»‬‭ ‬الاميركي‭.‬

ولد‭ ‬هذا‭ ‬المحافظ‭ ‬البراغماتي‭ ‬المعروف‭ ‬برباطة‭ ‬جأشه‭ ‬واعصابه‭ ‬الباردة‭ ‬عام‭ ‬1934،‭ ‬وتسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬ايران‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1989‭ ‬و1997‭. ‬عمل‭ ‬خلال‭ ‬ترؤسه‭ ‬البلاد‭ ‬على‭ ‬فك‭ ‬العزلة‭ ‬عن‭ ‬ايران‭ ‬وباشر‭ ‬تقاربا‭ ‬خجولا‭ ‬مع‭ ‬الغرب،‭ ‬كما‭ ‬اطلق‭ ‬برنامجا‭ ‬لاعادة‭ ‬اعمار‭ ‬البلاد‭ ‬بعد‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬حرب‭ ‬ضارية‭ ‬مع‭ ‬العراق‭ (‬1980-1988‭).‬

وخلال‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬من‭ ‬ولايته‭ ‬الرئاسية‭ ‬الثانية‭ ‬تعرض‭ ‬رفسنجاني‭ ‬لانتقادات‭ ‬من‭ ‬المرشد‭ ‬الاعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭ ‬استهدفت‭ ‬سياسته‭ ‬الاقتصادية‭ ‬التي‭ ‬اعتبرت‭ ‬مغالية‭ ‬في‭ ‬ليبراليتها،‭ ‬وادت‭ ‬الى‭ ‬وصول‭ ‬نسبة‭ ‬التضخم‭ ‬الى‭ ‬نحو‭ ‬40‭%‬‭.‬

ومع‭ ‬انهما‭ ‬رفيقا‭ ‬درب‭ ‬طويل‭ ‬فان‭ ‬المرشد‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬في‭ ‬توجيه‭ ‬انتقادات‭ ‬علنية‭ ‬لسياسة‭ ‬رفسنجاني،‭ ‬معتبرا‭ ‬انها‭ ‬تتعارض‭ ‬مع‭ ‬مصالح‭ ‬‮«‬المحرومين‮»‬‭.‬

عمل‭ ‬رفسنجاني‭ ‬على‭ ‬انتخاب‭ ‬الاصلاحي‭ ‬محمد‭ ‬خاتمي‭ ‬رئيسا‭ ‬عام‭ ‬1997‭. ‬وعندما‭ ‬ترشح‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬التشريعية‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬شن‭ ‬الاصلاحيون‭ ‬حملة‭ ‬عليه‭ ‬وحالوا‭ ‬دون‭ ‬انتخابه،‭ ‬فتبخرت‭ ‬آماله‭ ‬بتسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬لتعزيز‭ ‬دوره‭ ‬السياسي‭ ‬في‭ ‬البلاد‭.‬

وفي‭ ‬عام‭ ‬2005‭ ‬ترشح‭ ‬للانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬خلفا‭ ‬لمحمد‭ ‬خاتمي،‭ ‬الا‭ ‬انه‭ ‬هزم‭ ‬امام‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬محمود‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭. ‬وبعيد‭ ‬اعادة‭ ‬انتخاب‭ ‬احمدي‭ ‬نجاد‭ ‬لولاية‭ ‬رئاسية‭ ‬ثانية‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬لم‭ ‬يتردد‭ ‬رفسنجاني‭ ‬في‭ ‬التشكيك‭ ‬بنزاهة‭ ‬الانتخابات،‭ ‬كما‭ ‬انتقد‭ ‬القمع‭ ‬الذي‭ ‬اعقبها‭ ‬وادى‭ ‬الى‭ ‬مقتل‭ ‬عشرات‭ ‬الاشخاص‭ ‬واعتقال‭ ‬الالاف‭. ‬ولما‭ ‬دعم‭ ‬رفسنجاني‭ ‬ترشيح‭ ‬الاصلاحي‭ ‬مير‭ ‬حسين‭ ‬موسوي‭ ‬لرئاسة‭ ‬البلاد‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬تحول‭ ‬لاحقا‭ ‬الى‭ ‬ابرز‭ ‬وجوه‭ ‬المعارضة‭ ‬في‭ ‬البلاد،‭ ‬تعرض‭ ‬لحملة‭ ‬قاسية‭ ‬من‭ ‬الجناح‭ ‬المحافظ‭ ‬المتشدد‭ ‬في‭ ‬ايران‭. ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬2011‭ ‬فقد‭ ‬رفسنجاني‭ ‬منصبه‭ ‬كرئيس‭ ‬لمجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬الذي‭ ‬يختار‭ ‬المرشد‭ ‬العام‭ ‬ويستطيع‭ ‬نظريا‭ ‬اقالته‭.‬

‭ ‬ابن‭ ‬رفسنجاني‭ ‬وابنته‭ ‬في‭ ‬السجن

كما‭ ‬دخلت‭ ‬ابنته‭ ‬فايزة‭ ‬وابنه‭ ‬مهدي‭ ‬السجن‭ ‬لاشهر‭ ‬عدة‭ ‬بتهمة‭ ‬‮«‬تهديد‭ ‬الامن‭ ‬القومي‮»‬‭. ‬وسجن‭ ‬مهدي‭ ‬مجددا‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬للسبب‭ ‬نفسه‭ ‬وبعد‭ ‬اتهامه‭ ‬بالتورط‭ ‬في‭ ‬اعمال‭ ‬فساد‭.‬

وامام‭ ‬الانتقادات‭ ‬ولو‭ ‬غير‭ ‬المباشرة‭ ‬لخامنئي‭ ‬وتعرضه‭ ‬لحملات‭ ‬عنيفة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المحافظين‭ ‬المتشددين،‭ ‬فضل‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الانكفاء‭ ‬حتى‭ ‬ولو‭ ‬بقي‭ ‬رئيسا‭ ‬لمجلس‭ ‬تشخيص‭ ‬مصلحة‭ ‬النظام‭ ‬الذي‭ ‬يعتبر‭ ‬مجلسا‭ ‬استشاريا‭ ‬للمرشد‭ ‬الاعلى‭.‬

عام‭ ‬2013‭ ‬رفض‭ ‬مجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬المحافظون‭ ‬ترشيحه‭ ‬للرئاسة‭. ‬فقدم‭ ‬عندها‭ ‬دعمه‭ ‬الكامل‭ ‬لحسن‭ ‬روحاني‭ ‬الذي‭ ‬انتخب‭ ‬بسهولة‭ ‬بعد‭ ‬ان‭ ‬لقي‭ ‬ايضا‭ ‬دعم‭ ‬الرئيس‭ ‬الاسبق‭ ‬محمد‭ ‬خاتمي‭.‬

وفي‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2016‭ ‬حقق‭ ‬رفسنجاني‭ ‬فوزا‭ ‬ولو‭ ‬رمزيا‭ ‬على‭ ‬المحافظين‭ ‬عندما‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬دخول‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬المكلف‭ ‬تسمية‭ ‬المرشد‭. ‬وانتقد‭ ‬رفسنجاني‭ ‬على‭ ‬الدوام‭ ‬مواقف‭ ‬المتشددين،‭ ‬وكان‭ ‬يدعو‭ ‬الى‭ ‬تطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الامر‭ ‬الذي‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يرفضه‭ ‬خامنئي‭.‬

ولد‭ ‬رفسنجاني‭ ‬في‭ ‬الخامس‭ ‬والعشرين‭ ‬من‭ ‬آب‭/‬اغسطس‭ ‬عام‭ ‬1934‭ ‬في‭ ‬رفسنجان‭ ‬جنوب‭ ‬البلاد‭ ‬من‭ ‬عائلة‭ ‬ميسورة،‭ ‬ودرس‭ ‬الفقه‭ ‬قبل‭ ‬ان‭ ‬يدخل‭ ‬عالم‭ ‬السياسة‭ ‬عام‭ ‬1963‭ ‬بعيد‭ ‬قيام‭ ‬شرطة‭ ‬شاه‭ ‬ايران‭ ‬باعتقال‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬الخميني‭ ‬الذي‭ ‬اصبح‭ ‬لاحقا‭ ‬مؤسس‭ ‬الجمهورية‭ ‬الاسلامية‭.‬

عرف‭ ‬بولائه‭ ‬للامام‭ ‬الخميني‭ ‬وتسلم‭ ‬رئاسة‭ ‬البرلمان‭ ‬ثم‭ ‬قيادة‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬الحرب‭ ‬مع‭ ‬العراق،‭ ‬وهو‭ ‬الذي‭ ‬اقنع‭ ‬الخميني‭ ‬بضرورة‭ ‬وقف‭ ‬الحرب‭.‬

واوضح‭ ‬رفسنجاني‭ ‬في‭ ‬مقابلات‭ ‬عدة‭ ‬انه‭ ‬حاول‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬ينجح‭ ‬اقناع‭ ‬الخميني‭ ‬بتطبيع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬واشنطن‭. ‬والمعروف‭ ‬ان‭ ‬الخميني‭ ‬هو‭ ‬الذي‭ ‬اطلق‭ ‬تعبير‭ ‬‮«‬الشيطان‭ ‬الاكبر‮»‬‭ ‬على‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭.‬

أثار‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الداهية‭ ‬غضب‭ ‬المتشددين‭ ‬أثناء‭ ‬الإعداد‭ ‬لانتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬والبرلمان‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتقاد‭ ‬العلني‭ ‬لمجلس‭ ‬صيانة‭ ‬الدستور‭ ‬المسؤول‭ ‬عن‭ ‬فحص‭ ‬المرشحين‭ ‬بسبب‭ ‬تنحيته‭ ‬للمعتدلين‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭.‬

وفي‭ ‬انتخابات‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬دعم‭ ‬رفسنجاني‭ ‬كتلة‭ ‬من‭ ‬المرشحين‭ ‬الأقل‭ ‬تحفظا‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬روحاني‭.‬

ويملك‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬المكون‭ ‬من‭ ‬88‭ ‬عضوا‭ ‬وتمتد‭ ‬فترته‭ ‬إلى‭ ‬ثماني‭ ‬سنوات‭ ‬سلطة‭ ‬تعيين‭ ‬وعزل‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬للبلاد‭. ‬وقاد‭ ‬رفسنجاني‭ ‬المجلس‭ ‬من‭ ‬2007‭ ‬إلى‭ ‬2011‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لكثير‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭ ‬العاديين‭ ‬كان‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الذي‭ ‬ولد‭ ‬في‭ ‬عائلة‭ ‬ثرية‭ ‬من‭ ‬مزارعي‭ ‬الفستق‭ ‬شخصية‭ ‬محاطة‭ ‬بالشك‭ ‬والاحترام‭ ‬على‭ ‬مضض‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬جمعه‭ ‬من‭ ‬ثروة‭ ‬طائلة‭.‬

وخسر‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الانتخابات‭ ‬في‭ ‬2005‭ ‬أمام‭ ‬المتشدد‭ ‬محمود‭ ‬أحمدي‭ ‬نجاد‭ ‬رئيس‭ ‬بلدية‭ ‬طهران‭ ‬غير‭ ‬المعروف‭ ‬نسبيا‭ ‬حينها‭ ‬في‭ ‬هزيمة‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬استياء‭ ‬تجاه‭ ‬رفسنجاني‭ ‬لكونه‭ ‬ضمن‭ ‬النخبة‭.‬

وينظر‭ ‬معظم‭ ‬المحللين‭ ‬إلى‭ ‬رفسنجاني‭ ‬الذي‭ ‬تولى‭ ‬الرئاسة‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1989‭ ‬إلى‭ ‬1997‭ ‬باعتباره‭ ‬ثاني‭ ‬أقوى‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬علي‭ ‬خامنئي‭.‬

وقال‭ ‬المحلل‭ ‬السياسي‭ ‬حامد‭ ‬فرح‭ ‬واشيان‭ ‬‮«‬كان‭ ‬رفسنجاني‭ ‬دائما‭ ‬ثاني‭ ‬أقوى‭ ‬شخص‭ ‬حتى‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬وجود‭ (‬زعيم‭ ‬الثورة‭ ‬الراحل‭ ‬آية‭ ‬الله‭ ‬روح‭ ‬الله‭) ‬الخميني‭.‬

ويعتقد‭ ‬المتابعون‭ ‬للشأن‭ ‬الإيراني‭ ‬بأن‭ ‬رفسنجاني‭ ‬هو‭ ‬من‭ ‬أقنع‭ ‬خامنئي‭ ‬بدعم‭ ‬الاتفاق‭ ‬النووي‭ ‬التاريخي‭ ‬الذي‭ ‬توصلت‭ ‬إليه‭ ‬إيران‭ ‬والقوى‭ ‬الست‭ ‬الكبرى‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭. ‬وبموجب‭ ‬الاتفاق‭ ‬وافقت‭ ‬إيران‭ ‬على‭ ‬كبح‭ ‬أنشطتها‭ ‬الحساسة‭ ‬في‭ ‬البرنامج‭ ‬النووي‭ ‬مقابل‭ ‬رفع‭ ‬العقوبات‭ ‬التي‭ ‬أثرت‭ ‬بقوة‭ ‬على‭ ‬الاقتصاد‭ ‬الإيراني‭. ‬ورفعت‭ ‬العقوبات‭ ‬في‭ ‬يناير‭ ‬كانون‭ ‬الثاني‭ ‬2016‭.‬

وقال‭ ‬أحد‭ ‬أقارب‭ ‬رفسنجاني‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬الرئيس‭ ‬الأسبق‭ ‬كان‭ ‬‮«‬دائما‭ ‬مؤمنا‭ ‬بالثورة‮»‬‭.‬

وأبلغ‭ ‬هذا‭ ‬الشخص‭ ‬رويترز‭ ‬عبر‭ ‬الهاتف‭ ‬من‭ ‬طهران‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬له‭ ‬كانت‭ ‬الثورة‭ ‬فوق‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬كان‭ ‬دائما‭ ‬يفكر‭ ‬في‭ ‬مصالح‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬‮»‬

‭ ‬إنهاء‭ ‬الحرب

وسوف‭ ‬يذكر‭ ‬التاريخ‭ ‬لرفسنجاني‭ ‬قبل‭ ‬كل‭ ‬شيء‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أقنع‭ ‬الخميني‭ ‬بقبول‭ ‬اتفاق‭ ‬سلام‭ ‬لإنهاء‭ ‬الحرب‭ ‬الطاحنة‭ ‬بين‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬التي‭ ‬أودت‭ ‬بحياة‭ ‬نحو‭ ‬مليون‭ ‬شخص‭.‬

لعب‭ ‬رفسنجاني‭ ‬دورا‭ ‬في‭ ‬دفع‭ ‬مجلس‭ ‬الخبراء‭ ‬لتعيين‭ ‬خامنئي‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬وقتها‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة‭ ‬في‭ ‬منصب‭ ‬الزعيم‭ ‬الأعلى‭ ‬بعد‭ ‬وفاة‭ ‬الخميني‭ ‬عام‭ ‬1989‭.‬

وبعد‭ ‬اختيار‭ ‬خامنئي‭ ‬زعيما‭ ‬أعلى‭ ‬تم‭ ‬انتخاب‭ ‬رفسنجاني‭ ‬رئيسا‭ ‬للدولة‭ ‬لفترتين‭ ‬متتاليتين‭. ‬وحاول‭ ‬رفسنجاني‭ ‬باستمرار‭ ‬تشجيع‭ ‬الإصلاحات‭ ‬والسوق‭ ‬الحر‭ ‬في‭ ‬الداخل‭ ‬وتبنى‭ ‬موقفا‭ ‬معتدلا‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي‭. ‬ويصف‭ ‬سياسيون‭ ‬كثر‭ ‬رفسنجاني‭ ‬بأنه‭ ‬‮«‬أحد‭ ‬أعمدة‭ ‬الثورة‮»‬‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬لاقت‭ ‬سياساته‭ ‬البراجماتية‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاقتصاد‭ ‬والسياسة‭ ‬الخارجية‭ ‬دائما‭ ‬استحسان‭ ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الإيرانيين‭.‬

وبعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬الرئاسية‭ ‬المتنازع‭ ‬على‭ ‬نتيجتها‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬تعرض‭ ‬الراحل‭ ‬للتهميش‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬ما‭ ‬في‭ ‬النظام‭ ‬السياسي‭ ‬الإيراني‭ ‬المعقد‭ ‬خاصة‭ ‬بعد‭ ‬دعوته‭ ‬للإفراج‭ ‬الفوري‭ ‬عن‭ ‬السجناء‭ ‬السياسيين‭ ‬وحرية‭ ‬الصحافة‭. ‬وفي‭ ‬أعقاب‭ ‬انتخابات‭ ‬2009‭ ‬والتي‭ ‬تسببت‭ ‬نتيجتها‭ ‬في‭ ‬إشعال‭ ‬فتيل‭ ‬اضطرابات‭ ‬وأعمال‭ ‬عنف‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬ثمانية‭ ‬أشهر‭ ‬تعرض‭ ‬رفسنجاني‭ ‬وأسرته‭ ‬لانتقادات‭ ‬حادة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المحافظين‭ ‬لدعمهم‭ ‬لحركة‭ ‬المعارضة‭ ‬التي‭ ‬خسرت‭ ‬الانتخابات‭ ‬لصالح‭ ‬الرئيس‭ ‬المحافظ‭ ‬محمود‭ ‬أحمدي‭ ‬نجاد‭.‬

واعتقلت‭ ‬ابنته‭ ‬فائزة‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬في‭ ‬اتهامات‭ ‬بترويج‭ ‬‮«‬دعاية‭ ‬مناهضة‭ ‬للحكومة‮»‬‭ ‬أثناء‭ ‬انتخابات‭ ‬عام‭ ‬2009‭ ‬وسجنت‭ ‬ستة‭ ‬أشهر‭. ‬وقال‭ ‬محللون‭ ‬آنذاك‭ ‬إن‭ ‬الحكم‭ ‬استهدف‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬رفسنجاني‭.‬

كما‭ ‬اعتقل‭ ‬ابنه‭ ‬مهدي‭ ‬أيضا‭ ‬عام‭ ‬2012‭ ‬لدى‭ ‬عودته‭ ‬إلى‭ ‬إيران‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬لمدة‭ ‬ثلاث‭ ‬سنوات‭. ‬وحكم‭ ‬على‭ ‬مهدي‭ ‬بالسجن‭ ‬عشر‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬تهم‭ ‬تتعلق‭ ‬بالفساد‭ ‬والأمن