– January 9, 2017

معتصمو التحرير يطالبون بمعالجة أمنية لمناطق بغداد

بغداد – الزمان

نصب عشرات الأشخاص خيمهم وسط ساحة التحرير احتجاجا على ما وصفوه بانهيار امني تسبب باستشهاد عشرات المدنيين واصابة اخرين في منــــــــــاطق من بغداد. واعلن منظمو الاعتصام عن عزمهم استمرار وجودهم في الساحة، وقالوا انهم لن يبرحوا أماكنهم ما لم تتحقق مطالبهم بمعالجة الاختراقات الأمنية وتغيير التشكيل الأمني المسؤول عن حماية مدينة الصدر بوصفها اكثر مناطق بغداد استهدافا.

وكان اعتصام مماثل قد تم تنظيمه العام الماضي ادى الى تداعيات خطرة من بينها اقتحام مبنى البرلمان وتحطيم اثاث قاعاته.