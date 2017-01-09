– January 9, 2017

5 شركات تتنافس على إستثمار مدينة البصرة الرياضية

بغداد – الزمان

بحث وزير الشباب والرياضة عبد الحسين عبطان العروض التي قدمتها شركات استثمارية كبيرة لاستثمار المدينة الرياضية في البصرة. وقال الوزير خلال استقباله عددا من المستثمرين ان المدينة الرياضية تعد الان رمز الرياضة العراقية لانها مدينة متكاملة من جميع النواحي وتحتوي على كافة المستلزمات الرياضية الحديثة والمتطورة، مضيفا ان الوزارة تعتزم جعل المدينة الرياضية من افضل المدن الرياضية على مستوى العالم وهي تمتلك الشروط والمواصفات اللازمة لذلك بسبب موقعها الجغرافي الممتاز اضافة الى كبر مساحتها وشمولها على جميع المستلزمات الرياضية ولفت الوزير الى ان هناك 5 شركات ضخمة تتنافس بقوة على الفوز باستثمار المدينة الرياضية وان الوزارة لديها عدة شروط للشركات المتنافسة اهمها ادخال كافة المستلزمات المتطورة لجعلها مطابقة لمتطلبات الفيفا خصوصا واننا مقبلون على رفع الحظر عن ملاعب كرة القدم في العراق ككاميرات المراقبة والبوابات الالكترونية وغيرها الكثير من المستلزمات التي توجد في كبرى الملاعب العالمية. واضاف ان الهدف من طرح المنشآت الرياضية للاستثمار هو الازمة المالية وعدم وجود موازنة لوزارة الشباب منذ سنتين وحتى الان لذلك فان عرض المنشآت الرياضية للاستثمار يساعد على تطويرها واستمرار ادامتها من قبل الشركات الاستثمارية المختصة بالملاعب والمنشآت الرياضية وان تطوير الرياضة بشكل عام يعتمد على المنشآت الرياضية الجاهزة والمتطورة.