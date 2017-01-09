– January 9, 2017

مانشستر سيتي يُعيد إحياء صفقة قديمة

{ لندن – وكالات: يسعى الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لمانشستر سيتي، لتدعيم دفاعات فريقه الصيف المقبل، بعد أن شعر بخلخلة في الخط الخلفي أدت لفقدان الفريق عددا من النقاط في الدوري الإنكليزي. وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن بيب جوارديولا، المدير الفني لسيتي، لم يصرف النظر عن فكرة جلب المدافع الإسباني الشاب إيمريك لابورتي، مدافع أثلتيك بيلباو. وكان مانشستر سيتي قدم عرضًا للاعب الصيف الماضي بقيمة 39 مليون جنيه إسترليني، لكن الصفقة لم تنجح ووقع اللاعب عقدًا جديدًا مع بيلباو لأربع سنوات قادمة. ويملك لابورتي الآن شرطًا جزائيًا بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني، لكن هذا الرقم لن يقف عائقًا أمام مانشستر سيتي الذي يبحث عن شريك مثالي لجون ستونز، على المدى البعيد في دفاعات السيتزنز. مانشستر سيتي كان ارتبط بضم المدافع الهولندي فيرجل فان ديك مدافع ساوثهامبتون، لكن ناديه طلب مبلغ 50 مليون إسترليني. لكن جوارديولا يرى أن دفع هذا المبلغ لضم لابورتي أفضل من ضم فان ديك. ويُعتقد أن هذا هو السبب الذي جعل جوارديولا يوافق على فكرة استعارة هولجر بادشتوبر من بايرن ميونيخ لبقية الموسم، على أن يتعاقد النادي مع لابورتي في نهايته.