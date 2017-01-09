– January 9, 2017

ميلان يرصد مبلغاً ضخماً لإبرام صفقات كبيرة

فينغر يستبعد إبرام أرسنال صفقات في المريكاتو الشتوي

{ مدن – وكالات: كشفت صحيفة ذا صن البريطانية أن إدارة نادي أرسنال وبإيعاز من مدربه الفرنسي ارسين فينغر لا تسعى الى تعزيز صفوف الفريق بصفقات جديدة خلال سوق الانتقالات الشتوية، التي افتتحت مع بداية شهر يناير الجاري. وأوضحت الصحيفة أن الصفقات التي كان يترقبها جمهور المدفعجية خلال شهر يناير الجاري مع كل من لاعب الوسط البوسني ميراليم بيانيتش والمهاجم الإيطالي أندريا بيلوتي والمدافع السويسري ريكاردو رودريغيز والظهير الإسباني خوسيه لويز غايا قد يتم تأجيلها للمريكاتو الصيفي المقبل.

تشكيلة ثرية

وأكدت الصحيفة أن أرسين فينغر لا يزال مقتنعاً بأن تركيبة الفريق البشرية الحالية ثرية وقادرة على المنافسة على الألقاب والبطولات التي يخوضها محلياً وقارياً، خاصة بعد البداية الجيدة التي سجلها الفريق في بطولتي الدوري الإنكليزي ودوري أبطال أوربا، مشيرة الى أن فينغر يمنح الأولوية حاليًا لإقناع عدد من ركائز المدفعجية لتمديد عقودهم مع النادي خاصة الألماني مسعود اوزيل والتشيلي أليكسيس سانشيز، بالإضافة إلى الثلاثي المكون من الإسباني سانتي كازورلا والفرنسيين أوليفيه جيرو وفرانسيس كوكلين، حيث يعتبرهم فينغر مستقبل الفريق رغم أن عقودهم تنقضي في نهاية العام المقبل. ومنذ توليه الإدارة التقنية للنادي اللندني في عام 1996 ظل أرسين فينغر وفيًا لسياسته، برفض القيام بانتدابات في المريكاتو الشتوي مفضلاً إبرام صفقاته مع فتح باب الانتقالات الصيفية، إذ يعتبر المدرب الفرنسي من أكثر المدراء الفنيين مطالبة بإلغاء المريكاتو الشتوي. من جهة اخرى قال المدير الرياضي لنادي تورينو الإيطالي إن ناديه رفض عرضًا ضخمًا من نادي أرسنال الإنكليزي، للتعاقد مع المهاجم الإيطالي الشاب أندريا بيلوتي. كانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى أن أرسنال عرض على تورينو الإيطالي 65 مليون يورو للظفر بخدمات اللاعب صاحب الـ23 عاما. وقال جيانلوكا بيتارشي، في تصريحات لشبكة سكاي إيطاليا اول امس، الأحد، نعم تلقينا عرضًا من أرسنال، ولكنه لا يعكس القيمة الحقيقية للاعب، لن يرحل لأي مكان في الوقت الراهن ونريد أن نستمتع بوجوده معنا الآن. وأضاف نحن عازمون على الحفاظ على بيلوتي والرئيس أوبارنو كايرو يريد شراء كامل للاعب، وأعتقد أنه يستحق أكثر مما قُدم له. وكان بيلوتي وقع عقدًا جديدًا مع تورينو الإيطالي وبشرط جزائي يبلغ 100 مليون يورو تقريبًا. على صعيد اخر كشفت تقارير إعلامية أن إدارة نادي ميلان الإيطالي رصدت ميزانية كبيرة من أجل الدخول بقوة في سوق الانتقالات الشتوية لشهر يناير الجاري، وذلك من أجل تقوية صفوف الفريق بلاعبين يمنحون الإضافة الفنية وقادرين على تنويع وتسهيل الحسابات التكتيكية لمدربه الإيطالي فينتشينزو مونتيلا، وذلك على أمل إعادة الروسونيري إلى منصات التتويج المحلية والقارية التي لم يصعدها منذ أعوام طويلة. وبحسب ما ذكرته صحيفة ذا صن البريطانية، فإن إدارة النادي اللومباردي رصدت 128 مليون جنيه إسترليني لإتمام أربع صفقات فقط مع أربعة أسماء حددها مونتيلا من أجل انتدابها خلال المريكاتو الشتوي الحالي، وهم المهاجمان الإيطاليان دومينيكو بيراردي من نادي ساسولو، وفيدريكو برنارديشي من نادي فيورنتينا، والمهاجم الإسباني كيتا بالدي دياو من نادي لاتسيو، والمدافع الأرجنتيني ماتيو موساشيو من نادي فياريال الإسباني، كما قد ينتدب أيضا المهاجم الإسباني جيرارد دولوفيو من نادي إيفرتون الإنكليزي. هذا ويتجه نادي ميلان بثبات إلى إستعادة بريقه المفقود منذ الموسم المنصرم، عندما نجح في بلوغ نهائي كأس إيطاليا بقيادة مهاجمه الكولومبي كارلوس باكا وحارسه الإيطالي الشاب جيانلويجي دوناروما الذي خسره أمام نادي يوفنتوس، قبل ان يثأر من السيدة العجوز ويحرمها من كأس السوبر الإيطالي بركلات الترجيح، وهو مؤشر يؤكد نجاح إستراتيجية المدرب مونتيلا خاصة أن الأداء الفني للفريق كان إيجابياً، خاصة وأن التشكيلة الأساسية طغت عليها العناصر الشابة. ويحتل حالياً نادي ميلان المركز الخامس في الترتيب العام للدوري الإيطالي بفارق 9 نقاط عن الصدارة التي يحتلها نادي يوفنتوس مع مباراة مؤجلة وبفارق خمس نقاط فقط عن الوصافة، حيث يتطلع الروسونيري إلى إنهاء الموسم في مركز يؤهله إلى بطولة دوري أبطال أوربا الموسم المقبل كهدف أول، قبل الانتقال إلى مرحلة التفكير في الهيمنة القارية مثلما فعل في نهاية الثمانينات عندما حقق مشروعه الكبير بصفقات نوعية منحت للفريق انجازات تاريخية، خاصة الثلاثي الهولندي، وهم لاعبا الوسط رود خوليت وفرانك ريكارد والمهاجم فان باستن.