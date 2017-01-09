– January 9, 2017

ضربة جوية لاوكار داعش في الأنبار توقع قيادات بارزة ومجلس نينوى لـ (الزمان) :

تحرير الساحل الأيسر قاب قوسين أو أدنى وما تبقى 15 بالمئة

بغداد – محمد الصالحي

شرعت الدوائر الخدمية في محافظة نينوى بحملة اعمار الجسور التي دمرها تنظيم داعش في الساحل الايسر تمهيدا لعبور القوات الامنية نهر الخوصر الذي يربط الاحياء مع بعضها ، فيما اكد مجلس المحافظة فقدان تنظيم داعش نحو 85 بالمئة من اجمالي مساحة الساحل الايسر.

وقال عضو المجلس عبد الستار الحبو لـ(الزمان) ان ( اعلان تحرير الساحل الايسر لن يتاخر مطلقا بسبب هزيمة داعش النكراء في المعارك الاخيرة امام تقدم القوات المشتركة ). واضاف ان (القوات تسيطر على نحو 85 بالمئة من اجمالي مساحة الساحل الايسر فيما يسيطر داعش على نحو 15 بالمئة فقط )، وتابع ان ( المجلس شرع بخطة ترميم الجسور المدمرة على نهر الخوصر الذي يربط احياء الساحل الايسر مع بعضها ابتداء من منطقة الحدباء الى الجسر القديم على نهر دجلة تمهيدا لعبور القوات الامنية صوب المناطق المتبقية من الساحل الايسر). مشيرا الى ان (معارك تحرير الساحل الايمن قريبة للغاية حيث تم انشاء تحصينات ترابية للقوات الامنية في الساحل الايسر قرب نهر دجلة فضلا عن وصول تعزيزات عسكرية لمسك الارض في الساحل الايسر ). وقالت خلية الإعلام الحربي في بيان تلقته ( الزمان) امس انه (استنادا إلى معلومات المديرية العامة للاستخبارات والأمن وجهت القوة الجوية عدة ضربات جوية ناجحة أسفرت عن تدمير معامل تدريع وتفخيخ العجلات وعجلات تحمل أحاديات وعجلات مفخخة وعجلة تحمل مدفع هاون وقتل 25 إرهابيا في مناطق الصناعية وحي سومر وحي الوحدة وحي فلسطين وحي الانتصار وحي الكرامة في الموصل). وأضاف أن (طائرات التحالف الدولي تمكنت من توجيه ضربة جوية وبالتنسيق مع المديرية العامة للاستخبارات والأمن أسفرت عن قتل 20 إرهابيا في قرية العبرة التابعة لقضاء تلعفر).قال مصدر امس ان (عناصر تنظيم داعش أطلقت النار على عوائل نازحة بين حيي سومر والوحدة جنوب شرقي الموصل، ما أدى الى مقتل طفل رضيع وإصابة امرأة بجروح).وأضاف أن (هذه العوائل ناشدت القوات الأمنية بالتدخل وحمايتها من هجمات التنظيم). وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقته ( الزمان) أن ( قوات الحشد اللواء 10 احبطت هجوما قام به عناصر داعش على قرية عين الحصان غرب المحافظة).وأضاف أن ( قواتنا تمكنت من قتل عدد منهم فيما لاذ ما تبقى منهم بالفرار).وفي كركوك قال مصدر امس ان (مجهولين رفعوا العلم العراقي في سوق الحويجة ). لافتاً الى ان ( التنظيم استنفر عناصره بحثا عن رافعي العلم).وأضاف ان ( العملية تعد من اكثر الاشياء التي تثير حفيظة عناصر داعش وقادته، لانها تمنع اي شخص يقتني العلم العراقي).

نصب كمين

وقال مصدر امس إن (مجموعة مسلحة نصبت كمينا مسلحا استهدف سيارة تحمل عناصر من داعش لدى مرورها في طريق ناحية العباسي وقضاء الحويجة ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر التنظيم).

وأضاف ن (التنظيم فرض إجراءات مشددة في المناطق المحيطة بموقع الهجوم). الى ذلك قال مصدر امس ان (طائرات التحالف الدولي قصفت أربعة مواقع قيادة للتنظيم في ناحيتي الرشاد والرياض وقضاء الحويجة جنوب غربي كركوك). مبينا أن (الضربات الجوية كانت عنيفة واستخدمت فيها صواريخ موجهة).وأضاف ان (إحدى الضربات استهدفت مركز قيادة التنظيم في ناحية الرياض جنوب غربي المحافظة). مشيرا الى أن (المعلومات الأولية المتوفرة تفيد بمقتل عدد من عناصر داعش).وأوضحالمصدر أن (الضربات الجوية نفذت بالتنسيق مع العمليات المشتركة ومديرية الاستخبارات).وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان تلقته ( الزمان) امس ان (خلية الصقور الاستخبارية التابعة اوزارة الداخلية نفذت وبالتنسيق مع قيادة العمليات المشتركة والقوة الجوية ضربات دقيقة ومؤثرة لفلول داعش الارهابي في قضاء القائم وراوة وقرب حديثة بتاريخ 5-6 كانون الثاني 2017).

ضربات جوية

وأضاف انه (بحسب مصادرنا فان الضربات كانت ضربة جوية قرب حديثة استهدفت موقعاً تكتيكياً لداعش عبارة عن وكر خاص يستخدمه انتحاريين ادت الى مقتل 9 منهم اغلبهم من جنسيات آسيوية ومقتل مسؤولهم المدعو ابو دعاء الجزراوي).ولفت البيان الى أن (ضربة جوية في قضاء راوة حي الشيشان ادت الى قتل 20 من داعش و ساعدت في احباط عملية كان يخطط داعش لإرسال ما يسمى انغماسيين من مهاجرين آسيويين وتدمير أحزمة ناسفة وذخيرة وقنابل في الموقع من اهم القتلى المدعو ابو طلحة الاوزبكستاني).وأشار البيان الى أنه تم (استهداف معمل تصنيع العبوات الناسفة قضاء القائم في منطقة تيوان في ويسمى معمل تصنيع الارهابي أبي مصعب الزرقاوي ادت الى مقتل 8 من عناصر داعش ومن أهم القتلى الارهابي مراد صباح عواد الفاعوري ابي سليمان العراقي). مؤكداً (تدمير مضافة ما تسمى ولاية الفرات وبغداد في قضاء القائم منطقة الكربلة حي النهضة في مضافة مشتركة وقتل في الضربة 15 ارهابياً وجرح عنصرين من داعش الارهابي، وأهم القتلى هو الارهابي عمر حميدي الملقب أبو عزام مسؤول المضافة).

وتابع انه تم (استهداف مضافة ما يسمى ولاية الجنوب في قضاء القائم منطقة الكربلة ادت الى قتل 11 ارهابياً وجرح 4 من داعش ومن أهم القتلى الارهابي أبو أحمد الشمري مسؤول عن نقل الانتحاريين الى ولاية الجنوب ومقتل المدعو ابو عمر حسان بشير احد قادة ا?رهابيين في المنطقة، وتدمير عجلة نوع بيك اب تابعة لداعش في المضافة).