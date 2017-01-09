– January 9, 2017

عاصفة ثلجية تضرب لبنان ودول المنطقة

الطقس بين صحو وسطاً وممطر شمالاً

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان ينحسر تأثير المنخفض الجوي التركي عن اجواء العراق لتقدم امتداد مرتفع جوي من تركيا ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر في اقسامها الجبلية وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم، فيما ضربت عاصفة ثلجية مناطق لبنان تسببت في تعطل خطوط الضغط العالي وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى على خط طريق بعلبك. واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (أنحسار تأثير المنخفض الجوي التركي عن اجواء العراق لتقدم امتداد مرتفع جوي من تركيا ليكون الطقس اليوم الثلاثاء في المنطقة الشمالية غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر على اقسامها الجبلية وفي الوسطى والجنوبية صحوا مع بعض القطع من الغيوم). واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون18 مئوية والصغرى 5 مئوية وستكون حركة الرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة 5-10 كيلو مترا ت ويكون مدى الرؤية من 8-10 كيلو مترات)، واوضح البيان ان (البلاد تتأثر غدا الاربعاء بامتداد المرتفع الجوي من تركيا ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض الغيوم وتكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق و لا يتوقع حدوث تغير في الحالة الجوية الخميس المقبل عن اليوم السابق). وضربت عاصفة ثلجية في وقت مبكر من صباح امس محافظة البقاع في لبنان.واكدت المراصد الجوية في تقاريرها أن (العاصفة اشتدت في البقاع حيث تساقطت الثلوج بغزارة على ارتفاع 1200 متر وما فوق، ما ادى الى تعطل خطوط الضغط العالي وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات القرى على خط طريق بعلبك)، واضافت (كما اقفلت المدارس الرسمية والخاصة، وبقيت معظم الطرقات سالكة للسيارات المجهزة بسلاسل معدنية)، توقعت مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية في لبنان في بيان امس أن (تصل سماكة الثلوج جراء العاصفة التي تضرب لبنان الى 50 سنتمرا على ارتفاع ألف متر وفي البقاع، متوقعة أن تصل كميات الأمطار التي ستهطل الى 70 ملمترا)، واضاف إن (موجة صقيع التي تتأثر بها لبنان تشتد وتستمر اليوم الاربعاء ويرافقها جليد وصقيع وعواصف ثلجية تصيب المناطق الجبلية العالية والمتوسطة الارتفاع مع رياح قوية، وأمطار غزيرة وبرق ورعد وزخات من البرد وتساقط وتراكم الثلوج وتشكل الجليد في النهار)، واوضح البيان أن (العاصفة تنحسر الخميس المقبل على أن يستمر الصقيع حتى نهاية الأسبوع الجاري)،وتابع ان (سرعة الرياح خلال العاصفة تصل ما بين 60ـ90 كيلو مترا في الساعة وتتكوّن السيول وتتساقط الثلوج على ارتفاع 900 متر، وفي البقاع يمتد تساقطها ليلاً تدريجاً الى 500 متر)،واضاف البيان ان (مصلحة الابحاث نبهت المزارعين بوجوب أخذ الاحتياطات من تراكم الثلوج، كما دعت الاجهزة المعنية والبلديات في المناطق الجبلية الى الاستعداد لتراكم الثلوج لجرفها ولتكوّن الجليد، ورشّ الملح)،وتابع ان (حالة من عدم الاستقرار سبقها منخفض جوي وبعدها هطول الأمطار يوم السبت و الأحد نهارا وكانت مصحوبة بالعواصف الرعدية واشتدت الرياح مساء الأحد و أصبحت قوية جدا على المرتفعات وبعدها تساقطت الثلوج على ارتفاع 1500 متر).وكان خبراء هيئة الأرصاد الجوية في بعض الدول العربية توقعوا ان (يسود طقس شديد البرودة يصاحب ذلك نشاط ملحوظ للرياح الجنوبية الغربية المثيرة للرمال والأتربة على الشرق الاوسط مما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس وانخفاض الرؤية على الطرق واضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأحمر والمتوسط، وتتكاثر السحب الممطرة على السواحل الشمالية للبحر المتوسط مع تساقط الثلوج على المناطق الجبلية في سوريا ولبنان وفلسطين والاردن وان درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملحوضا لتسجل أقل من معدلاتها الاعتيادية لذات الوقت من السنة بحوالى 4-5 درجات مئوية، وتكون الأجواء باردة جداً فى المناطق الجبلية في تلك الدول).