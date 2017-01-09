– January 9, 2017

اطفاء حريق ببئر حقل القيارة وإكتشاف جديد للنفط في كردستان

إرتفاع صادرات المنافذ الجنوبية إلى 3.5 ملايين برميل يومياً

بغداد ــ داليا احمد

كشفت وزارة النفط عن ارتفاع معدل صادراتها النفطية من المنافذ الجنوبية خلال كانون الأول الماضي الى أكثر من 3.5 ملايين برميل يوميا مؤكدة أن الارتفاع لا يؤثر على قرار العراق بخفض الانتاج مطلع 2017. ونقل بيان امس عن الوزير جبار اللعيبي قوله ان (الصادرات النفطية لشهر كانون الاول الماضي من المنافذ الجنوبية ارتفعت الى ثلاثة ملايين و510 الاف برميل باليوم) عادا أن (هذه الصادرات هي اعلى معدل تصديري وغير مسبوق يتحقق من حقول الوسط والجنوب). وأضاف اللعيبي أن (الصادرات النفطية تشهد نمواً مطرداً بفضل الخطط الرصينة التي وضعتها الوزارة وبفضل جهود العاملين في الشركات الوطنية بالتعاون مع الشركات العالمية)، مؤكداً أن (تحقيق هذا المعدل غير المسبوق لا يؤثر على قرار العراق بخفض الانتاج والذي بدأ تطبيقه مطلع العام الجاري) ، مشيرا الى ان (العراق ملتزم بقرار التخفيض من اجل تحقيق الاهداف المشتركة للمنتجين بالسيطرة على تخمة المعروض النفطي في الاسواق العالمية) ، معرباً عن ارتياحه (لتحسن اسعار النفط بعد تطبيق اتفاق الدول المنتجة خفض الانتاج وفق النسب المقررة على ابرز المنتجين من داخل وخارج اوبك) . وصدرت شركة غاز البصرة الشحنة الأولى من مكثفات الغاز خلال العام الجاري والرابعة عشرة منذ بدء الشركة بتصدير تلك المادة والتي تزيد حمولتها عن 14 ألف طن متري. وقال مدير إعلام الشركة شعلان الدراجي في تصريح امس ان (عملية التصدير تمت عبر ميناء أم قصر التابع لشركة غاز البصرة) . وبشأن اطفاء حرائق ابار حقل القيارة اعلنت الوزارة عن اطفاء الحريق في البئر 65 ضمن الحقل . وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عاصم جهاد في بيان امس ان (الفرق الفنية والهندسية في شركة نفط الشمال والجهات الساندة من الشركات الوطنية النفطية والجهد الهندسي والدفاع المدني تمكنت من اطفاء حريق البئر رقم 65 في حقل القيارة النفطي) ولفت جهاد الى ان (الوزارة عازمة على اختزال الزمن والوقت من اجل السيطرة على بقية الآبار التي اشعلتها عصابات داعش الارهابية) ، مشيرا الى ان (الوزارة نجحت في اطفاء حريق 16 بئرا من اصل 25 بئرا كانت عصابات داعش اشعلتها بهدف تخريب الثروة الوطنية) . الى ذلك اعلنت شركة نفط نرويجية عاملة في اقليم كردستان عن تحقيق اكتشاف نفطي في بئر بحقل بشكابر . وقالت الشركة في بيان امس ان (الاكتشاف جاء في بئر يجري حفرها حاليا في حقل بشكابر) ، مشيرة الى انه (جرى اكتشاف النفط في بئر بشكابر-2 التي بدأ حفرها في تشرين الأول الماضي للتنقيب عن احتياطيات على عمق أكبر جرى اكتشافها في 2012 على مسافة 18 كيلومترا غربي حقل طاوكي وهو الحقل الرئيسي للشركة) . واوضح البيان انه (من المتوقع استكمال حفر البئر للوصول الى عمق 3500 متر بحلول شهر شباط المقبل) ، مشيرا الى ان (تكلفة عمليات الحفر والاختبارات واستكمال العملية تقدر بـ 17.5 مليون دولار) .