– January 9, 2017

حب السفايف – عبد الكاظم محمد حسون

من خلال هذا العنوان يلوح للاخرين اني بصدد عمل دعاية الى هذا المنتوج الوطني الذي لا يملك خصوصية الاسم بين حب الشفايف او السفايف ، ولكني اتناول موضوعه من جهة او باب اخر ، خلال متابعة المشاهد العراقي الى المحطات العالمية والقنوات التجارية الخارجية على الستلايت ، يتفاجأ بالدعايات (التي تأخذ القلب والعقل لتنوعها) التي تروج إلى المنتوجات المبهرة والصناعات المتطورة لأنواع السيارات والطائرات والأثاث والمكائن واللوازم البيتية من طباخات وثلاجات واجهزة هاتف وأجهزة تكييف إلى الأجهزة الطبية وآلات التصوير وإلى كثير من المواد المهمة لحياة الإنسان ومن ضمنها الزراعية والغذائية، ولكن عندما نأتي إلى وسائلنا الإعلامية لا تجد للدعاية اي دور وهذا ليس عيبا في المحطات الاعلامية او الاعلانية ، لكون المحطات الإعلانية والإعلامية تبحث عن الإعلان بغية كسب المال لتعزيز موقفها المادي لضمان استمرارها، ولكن العيب يكمن بعدم وجود أي صناعة في هذا البلد العربي العريق ،وعدم وجود اي منتوج يستحق الإعلان والترويج عنه ، عدا دعاية واحدة او اثنتان يتيمتان ، احداها دائما ما تتكرر على وسائل الإعلام منذ اكثر من عقد اي بعد التغير وهي الدعاية الخاصة بمنتوج حب السفايف ،وان ابطالها بعض الرياضيين او الفنانين من هم يعانون العوز المادي ، وكأن العراق يبدو اصبح مزدهرا ومشتهرا بإنتاج حبة زهرة الشمس وأصبح هذا المنتج من اختصاصه لما لهذا المنتج من فوائد صحية حسب ما أعتقد ولامتلاك العراق التقنية الفريدة لأنتاجه التي تفتقر لها كثير من الدول المتطورة ، كما وأنه وسيلة مسلية للمواطن العراقي من خلاله (تسليسه) ينسى المواطن همومه ومعاناته اليومية ، وأصبحت حبوب زهرة الشمس صديقا وفيا للعراقيين كما هي صداقة القات للشعب اليمني وصداقة الكوشري للشعب المصري، وكلنا يتوقع أن شعبنا العراقي سوف يدمن على هذا المنتوج وهو صديق الفقراء( اما الاغنياء فلهم اصدقاء اخرون مثل الجوز واللوز والفستق) ومن الصعب على وزارة الصحة والتجارة وضع حد لهذا الإدمان الذي سوف يكلف الدولة الشيء الكثير من ميزانيتها فبدل من تذهب تلك الزهرة لصناعة الزيت الخالي من الكولسترول تره يذهب ضحية (التسليس) ، على الحكومة العراقية ان تعي وان تعمل على النهوض بالصناعة من خلال مؤسسات الدولة او تشجيع القطاع الخاص على التصنيع علما أن البلد كان يملك قاعدة صناعية لا بأس بها من إنتاج السيارات والنسيج و الاجهزة الكهربائية مثل المبردات والثلاجات والطباخات والهاتف والبطاريات والاطارات والأثاث والملابس والأحذية والاسمنت …الخ ، الا حان الوقت الآن ان يرى المواطن العراقي عشرات الدعايات تملأ وسائل الإعلام وهي تشجع منتجاتنا الوطنية بكل فخر؟ الا يكفي ان نبقى مجرد شعب مستهلك وشعب صافن على حاله ، فقط منشغل بالتسليس .