غارات جوية على بردى وحزب الله يعلن استئناف القتال قرب دمشق

– January 8, 2017

الأسد للإعلام الفرنسي:عودة حلب وضعتنا على طريق النصر

بيروت- دمشق – باريس -الزمان

استؤنفت الغارات الجوية السورية الأحد على واد قرب دمشق يضم المصدر الرئيسي للمياه للعاصمة السورية بعد يوم من إخفاق المعارضة والحكومة في التوصل لاتفاق على خطة لإصلاح محطة ضخ مياه كانت قد توقفتعن العمل قبل أسبوعين. كما استأنف حزب الله اللبناني عملياته الحربية باتجاه وادي بردى حيث يحمي محيط دمشق منذ سنوات . فيمااعتبر الرئيس السوري بشار الاسد الاحد في مقابلة مع ثلاث وسائل اعلام فرنسية ان استعادة السيطرة على حلب تشكل «مرحلة اساسية» في النزاع الذي بدأ في 2011، مؤكدا «اننا على طريق النصر».

وقال الاسد لقناة «آر تي ال» ولاذاعة وتلفزيون «فرانس انفو» «انها مرحلة اساسية في هذه الحرب ونحن على طريق النصر». واعلن النظام السوري في 22 كانون الاول/ديسمبر الفائت استعادة السيطرة بالكامل على حلب في شمال البلاد.

وشنت الحكومة وقوات متحالفة معها من جماعة حزب الله اللبنانية هجوما قبل أسبوعين لاستعادة وادي بردى وهو واد جبلي يطل على مواقع عسكرية لقوات موالية للحكومة ويضم ينابيع توفر المياه لنحو أربعة ملايين شخصفي العاصمة. وتقول الحكومة إنها تريد دخول الوادي الوعر لتؤمن بشكل دائم مصدر مياه العاصمة. ويقول مسلحون من المعارضة ونشطاء محليون إن قوات موالية للحكومة تستخدم مسألة مصادر المياه كذريعة لتحقيق نصر سياسي بعدأسابيع من سقوط مدينة حلب في قبضتها وتستخدم الحصار والقصف لإجبار مقاتلي المعارضة على قبول المغادرة.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الضربات الجوية بدأت صباح الأحد بعد فترة هدوء منذ صباح السبت جرت فيها جولة جديدة من المفاوضات المتعلقة بإصلاحات المياه. وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله الأحد إن الجماعة علقت وقف إطلاق النار في منطقة وادي بردى لأن المسلحين يعطلون المفاوضات وفتحوا النار على فرق الإصلاح. وقال المكتب الإعلامي لوادي بردى الذي يديره نشطاء محليون على صلة بفريق المفاوضات إنه لم يحدث أن دخل فريق إصلاح إلى الوادي وإن المهندسين كانوا ينتظرون على حدود المنطقة حتى تنتهي المفاوضات.

وقالت وحدة الإعلام الحربي التابعة لحزب الله إن مقاتلين إسلاميين سوريين كانوا يعرفون بجبهة النصرة هم من أطلقوا النار على فرق الإصلاح. وقالت الحكومة السورية إن جبهة النصرة التي غيرت اسمها إلى جبهة فتحالشام وتنظيم الدولة الإسلامية لا يشملهما وقف لإطلاق النار على مستوى البلاد بدأ العمل به قبل عشرة أيام. ويسمح مقاتلو المعارضة في وادي بردى لمهندسي الحكومة بالقيام بأعمال الصيانة والتشغيل بمحطة ضخ المياه التي توفر إمدادات 70 بالمئة لدمشق والمناطق المحيطة بها منذ أن سيطروا على المنطقة في عام 2012.

لكن المقاتلين قطعوا إمدادات المياه عدة مرات في السابق للضغط على الجيش لعدم اجتياح المنطقة.

وقالت الأمم المتحدة إن المحطة أصبحت خارج الخدمة بسبب «استهداف متعمد» لكنها امتنعت عن الكشف عن الطرف المسؤول عن القصف. وحذرت من أن نقص المياه في العاصمة يهدد بانتشار الأمراض.

ويقول معارضون ونشطاء إن النبع دمر في قصف نفذته قوات موالية للحكومة. وقالت الحكومة إن المعارضين لوثوا النبع بوقود الديزل مما اضطر الحكومة لقطع الإمدادات.

وقال علي حيدر -المسؤول بصفته وزير المصالحة الوطنية عن التفاوض على اتفاقات هدنة محلية تضمن للمعارضين ممرا آمنا للخروج من المناطق وانتقال قوات الحكومة إليها – لمحطة إذاعة الشام إن النبع سيظل تحتسيطرة الدولة بعد إصلاحه لمنع قطع الإمدادات عن العاصمة مرة أخرى.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة هذا الأسبوع إن تخريب إمدادات المياه المدنية يرقى إلى جريمة حرب.