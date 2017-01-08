مفتي مصر لـ (الزمان):عام 2017 سيشهد استعادة المنابر من المتطرفين

– January 8, 2017

الأزهر في طور تحديد موقفه من فيلم ينتقد المؤسسة الدينية

القاهرة ــ مصطفى عمارة

اكد د/ شوقى علام بعد التجديد له لمنصب مفتي الجمهورية في مصر من هيئة كبار العلماء فى تصريحات خاصة ل (الزمان )ان دار الافتاء فى عهده شنت حرباً فكرية لتفكيك الجماعات التكفيرية ،وان الدار انجزت اول موسوعة افتائية عن التكفير مستعينة بباحثات سيدات لاول مرة فى تاريخ دار الافتاء.

وعن خططه عن المرحلة المقبلة قال ان عام 2017 هو عام استعاده المنابر من المتطرفين. فى السياق ذاته كشفت مصادر بهيئة كبار العلماء بالازهر عن كواليس التجديد لمفتي الجمهورية مؤكدة ان الهيئة وافقت على التجديد لشوقى علام لعجزها عن اختيار مفتي جديد لعدم اكتمال نصابها القانوني والذى يسمح لها باختيار اخر . واشارت الى ان من تقدمهم المشيخة لتولي المناصب القيادية شخصيات المعدوده معظمها مرفوض من جانب الدولة. فيما اعرب د/ احمد هاشم عضو هيئة كبار العلماء عن سعادته لهذا الاختيار، واضاف ان هيئة كبار العلماء راعت فى قرارها الجهود المثمرة للمفتي متمنيا ان يستكمل المفتي مسيرته التى بدأها. فيما فجّر فيلم مولانا والذى كتبه الصحفى ابراهيم عيسى واخرجه مجدي احمد على ومن المنتظر عرضه قريبا على شاشة السينما ازمة عنيفة بين عيسى من جهة وبين المؤسسه الدينية من جهة اخرى ،حيث اعتبرت تلك التيارات الفيلم يسخر من شخصية رجل الازهر والتعاليم الدينية .

وفى اول رد فعل على هذا الفيلم اكد مصدر بمشخية الازهر ل (الزمان) ان المشيخه سوف تحدد موقفها بعد الاطلاع على سيناريو الفيلم الا انها لن تسمح بعرض الفيلم يسئ الى رجل الازهر وتعليم الدين، فيما تقدم محمد رجب مؤسس حركة دافع السلفية ببلاغ للنائب العام لوقف عرض الفيلم والذى يسئ للازهر وكل دعاة المسلمين واضاف الداعية سامح عبد الحميد ان عيسى فكره منحرف ولديه توجهات شيعية وان الفيلم يؤجج الفتن.

وفى المقابل اكد مجدى احمد على مخرج الفيلم انه لم يحصل بعد على موافقة الازهر لعرضه واضاف ان السلفيين لم يروا الفيلم والذى انحاز لشخصية الازهر وقدمه فى صورة محببة للجمهور، اما النائب يوسف القعيد رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس الشعب فقال ان رفع الفيلم من دور العرض خطأ كبير، واضاف ان الفن رسالة مهمة فى المجتمع ويمكن ان يسهم فى تجديد الخطاب الدينى اكثر من الائمة انفسهم