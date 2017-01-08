نتانياهو: منفذ هجوم الشاحنة من  داعش

– January 8, 2017

رام الله -الزمان : قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو الاحد ان الفلسطيني منفذ هجوم بالشاحنة في القدس، الذي ادى الى مقتل 4 جنود اسرائيليين، من «انصار» تنظيم داعش .

وقال نتانياهو خلال زيارته موقع الهجوم مع وزير الدفاع افيغدور ليبرمان «نعرف هوية الارهابي. ووفقا لكل المؤشرات فان الارهابي هو من انصار داعش» في اشارة الى التنظيم.

وبحسب نتانياهو فان الهجوم يأتي في سياق هجمات يشنها التنظيم في العالم.

واضاف «يمكن بالتأكيد ان يكون هناك صلة بين هذه العملية الارهابية في القدس والعمليات الارهابية التي ارتكبت في فرنسا وفي برلين».

واقدم شاب فلسطيني يقود شاحنة الاحد على صدم مجموعة من الجنود الاسرائيليين كانوا في جولة في احد مواقع القدس، ما ادى الى مقتل اربعة منهم واصابة 15 شخصا على الاقل، احدهم في حال الخطر.

وسادت الفوضى المكان بعد ان صدمت الشاحنة الجنود الذين كانوا يقومون برحلة خاصة بالعسكر في القدس.

وقال المتحدث باسم الشرطة ميكي روزنفيلد للصحافيين في موقع الحادث «قام ارهابي منفرد يقود شاحنة بصدم مجموعة من الجنود كانوا يقفون على جانب الطريق».

واضاف «كانوا يترجلون من الحافلة، وعندما ترجلوا وبدأوا بتنظيم صفوفهم، استغل الفرصة» لمهاجمتهم.

واكدت المتحدثة باسم الشرطة لوبا سمري ان السائق قتل بنيران القوات الاسرائيلية، دون الادلاء بالمزيد من التفاصيل.

واعلن عن مقتل اربعة اشخاص، بينهم ثلاث نساء.

واكد مسعف اسرائيلي كان في الموقع لوكالة فرانس برس ان القتلى من الجنود. وكافة القتلى في العشرينات من اعمارهم.

وانتشر فيديو للهجوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه شاحنة تصدم مجموعة من الجنود كانوا يقفون بجانب حافلة.