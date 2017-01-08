جنرال باكستاني يترأس تحالفاً اسلامياً تقوده السعودية

– January 8, 2017

صنعاء – الزمان

ذكرت وسائل إعلام باكستانية أن قائد الجيش الذي تقاعد مؤخرا رحيل شريف عين قائدا لتحالف عسكري جديد أعلنت السعودية تشكيله لمحاربة الإرهاب.

ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين في السعودية اليوم الأحد لتأكيد تعيين شريف لقيادة التحالف الذي أعلن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان تشكيله في مؤتمر صحفي مفاجئ في منتصف الليل فيديسمبر كانون الأول 2015.

وقال وزير الدفاع الباكستاني خواجة آصف في تصريح نقلته قناة تلفزيون جيو الإخبارية يوم الجمعة إن تعيين شريف حسم قبل أيام قليلة.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية الرسمية في ديسمبر كانون الأول 2015 إن التحالف الجديد يضم 34 دولة على الرغم من انضمام المزيد من الدول منذ ذلك الحين. وأضاف البيان أن التحالف سيكون مقره الرياض»لتنسيق ودعم العمليات العسكرية لمحاربة الإرهاب». ولم ترد الكثير من الأنباء عن التحالف منذ ذلك الحين.

والدول المدرجة ضمن المنضمين للتحالف تشمل مصر وقطر والإمارات وتركيا وماليزيا وباكستان وعدة دول أفريقية. ولا يشمل التحالف إيران ولا حليفتيها سوريا والعراق مما غذى تكهنات بأنه قد يصبح تكتلا سنيا ضد إيران التي تنافس السعودية على النفوذ في أنحاء الوطن العربي. وطهران والرياض على طرفي نقيض من الصراعاتفي سوريا واليمن.

وتقاعد الجنرال شريف في نوفمبر تشرين الثاني الماضي وأصبح أول قائد للجيش في باكستان لم يسع لتمديد ولايته على غرار من سبقوه في المنصب في 20 عاما