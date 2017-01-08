الهوة في لياقة الشبان مرتبطة بتفاوت الدخل

– January 8, 2017

لندن -(رويترز) – في مقارنة بين مستويات اللياقة البدنية بين الأطفال في 50 دولة تميل الدول التي بها أكبر تفاوت داخلي في الدخل لأن يكون بها أقل الشباب لياقة.

وسجلت الدول الافريقية والواقعة في شمال أوروبا بالإضافة إلى اليابان أعلى النقاط في لياقة القلب والجهاز التنفسي بين الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين التاسعة و17 عاما في حين احتلت المكسيك المركز الأخير بينالخمسين دولة واحتلت الولايات المتحدة المركز الرابع من آخر القائمة.

وعند البحث عن العوامل الاجتماعية والاقتصادية والصحية التي تصاحب ارتفاع أو انخفاض مستويات اللياقة البدنية وجد الباحثون أنه كلما تزايد تفاوت الدخل في بلد فمن المرجح أن تقل نسبة لياقة أطفاله.

وقال جاستين لانج كبير معدي الدراسة من جامعة أوتاوا «نعرف أن اللياقة البدنية مرتبطة بشكل قوي بالصحة في الأطفال والشبان.

«نعرف أيضا أن الأطفال الأكثر صحة تزداد فرصتهم في أن يصبحوا أصحاء ومنتجين عندما يصبحون بالغين.»

وقال لرويترز هيلث إن «الفقر مرتبط بنتائج صحية سيئة كثيرة..نعرف الآن أنها تشمل اللياقة البدنية.»

وقال لانج وزملاؤه في دورية (الطب الرياضي)البريطانية إنهم راجعوا 177 دراسة من ست قارات استخدمت اختبار الجري المكوكي أو الجري ذهابا وإيابا لمسافة 20 مترا والذي يُعد أفضل وأشهر اختبار لقوة تحمل القلبوالرئتين والعضلات.

وحلل فريق الدراسة نتائج 1142026 طفلا في 50 دولة وبالتحديد متوسط إجمالي المسافة التي قطعها الأطفال خلال الاختبارات.

وكان الأطفال في تنزانيا الأسرع على الإطلاق تلاهم أطفال استونيا ثم ايسلندا فاليابان وعدة دول اسكندنافية ودول افريقية. وحصلت فرنسا وجمهورية التشيك أيضا على نقاط عالية. وكانت أمريكا الجنوبية باستثناءكولومبيا أسوأ من معظم دول شمال وجنوب أوروبا في حين جاءت البرازيل والولايات المتحدة ولاتفيا وبيرو والمكسيك في ذيل القائمة.

وأخذ الباحثون أيضا في اعتبارهم العوامل السكانية والاجتماعية الاقتصادية في كل بلد بما في ذلك الطقس ومستوى المعيشة وتفاوت الثروة للبحث عن الصلة بين هذه العوامل وأداء الأطفال في اختبار الجري.

ووجدوا تفوق الذكور بصفة عامة عن الإناث في الاختبار وهو ما أظهرته أيضا دراسات سابقة. وكان لمعدل بدانة الأطفال تأثير صغير في الدول المتقدمة ولكنه لم يكن له تأثير على الإطلاق في الدول النامية.

وبصرف النظر عن المستوى العام للتنمية في الدولة فقد كان الاتجاه هو ضعف الأداء في هذا الاختبار في الدول التي بها تفاوت كبير بين الأغنياء والفقراء.

وأشار لانج إلى أنه في مثل هذه الدول تكون هناك غالبا أعداد كبيرة من السكان الفقراء جدا.

وقال جوناثان رويز وهو باحث في مجال التدريبات البدنية والصحة في جامعة غرناطة باسبانيا إن الناس في الدول التي بها تفاوت في الثروة قد يواجهون عقبات للقيام بنشاط بدني.