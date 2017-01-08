مسيرة بالدراجات الهوائية في موسكو في درجة حرارة 29 تحت الصفر

– January 8, 2017

موسكو – الزمان

احتشد مئات من عُشاق الدراجات الهوائية في وسط موسكو الأحد للمشاركة في مسيرة بالدراجات في ظل درجة حرارة تبلغ 29 درجة مئوية تحت الصفر.

وقال ليونيد المُشارك في المسيرة وهو في زي الأب فروست -النسخة الروسية من بابا نويل- «لا أشعر بالبرد أولا لأنها رياضة وثانيا لأن الشعور بالتحرك الجماعي مع أشخاص آخرين وبهذه الوحدة يجلب الدفء.»

وقال ألكسندر وهو أحد المشاركين أيضا «إن (الطقس) رائع. ليس سيئا لكن هناك ملابس سيئة.. إذا ارتديت قفازين وقبعة رأس وجوارب مخصصة للتدفئة سيكون كل شيء على ما يرام.»

ويقود المشاركون دراجاتهم حتى يصلوا إلى مبنى الكرملين في رحلة مسافتها 14 كيلومترا ثم يعودون بمحاذاة نهر موسكفا. وتستغرق المسيرة ساعة ونصف الساعة تقريبا.

وقال منظمو المسيرة وهي الثانية من نوعها في العاصمة الروسية إن هدفهم هو إثبات أن الشتاء ليس عائقا أمام ركوب الدراجات الهوائية والترويج لأهمية تطوير البنية التحتية لقيادة الدراجات وأمن الطرق في موسكو.