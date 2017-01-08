– January 8, 2017

البارزاني ويلدرم يشكلان لجنة لتخطي الأزمة المالية في كردستان

بغداد – قصي منذر

توصلت مباحثات رئيس الوزراء التركي بن علي يلدرم مع رئيس إقليم كردستان مسعود البارزاني في اربيل الى تشكيل لجنة اقتصادية لتخطي الازمة المالية في الاقليم والتعاون في محاربة داعش فيما كشفت لجنة العلاقات الخارجية النيابية عن رغبة تركيا بان يكون لها دور في التسوية السياسية. وثمن البارزاني في مؤتمر صحفي مشترك مع يلدرم عقب انتهاء اجتماعهما امس في اربيل (دور تركيا وما قدمته من تسهيلات ودعم لكردستان ونحن مستعدون لتعزيز العلاقات بين الجانبين في جميع المجالات) ، مضيفا (اننا نواجه آفة الإرهاب والإرهابيين لاسيما ان محاربة الإرهاب تتطلب تعاوناً بين جميع الأطراف) ، مشدداً على أن (الارهابيين أصيبوا بنكسة قاصمة في محورنا ونأمل أن يحدث ذلك في جبهة تركيا والدول الأخرى). واضاف البارزاني (نحن سعيدون أن الإرهاب في المنطقة على وشك الزوال ونأمل أن يتم القضاء عليه تماما). واعلن البارزاني عن (تشكيل لجنة اقتصادية مشتركة بين أربيل وأنقرة لحل الأزمة الاقتصادية في الاقليم ) ، مشيرا الى ان (الاقليم مستعد للتعاون مع تركيا لتعزيز العلاقات الثنائية وكذلك القضاء على الجماعات الارهابية). من جانبه قال يلدرم ان (اللجنة ستعقد أول اجتماعاتها الشهر الجاري لتقديم كل أنواع الدعم للاقليم في المجال الإقتصادي من اجل تخطي الوضع الصعب الذي يمر به ). وأضاف أن (أبواب تركيا مفتوحة في المجال الصحي أمام جميع المرضى الذين لا تتوفر علاجاتهم). وبشأن داعش اكد يلدرم ان (داعش منظمة إرهابية وكذلك حزب العمال الكردستاني وجماعة فتح الله غولن وهذه كلها لا تخلق مشاكل لتركيا فقط بل تحدث مشاكل في العراق وسوريا أيضاً). وعلق يلدرم بشأن وجود حزب العمال الكردستاني في سنجار قائلا ان (وجود الحزب في سنجار غير مقبول وسنقوم بكل ما يلزم لانهائه). لافتا الى انه (لافرق بين الحزب وحزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب). واعرب يلدرم عن شكره (لاغلاق المدارس التابعة لجماعة غولن). وتفقد الجانبان قطعات البيشمركة في جبل زردك بمنطقة بعشيقة واطلعا على أوضاع جبهات القتال والمناطق التي تمت إستعادتها من تنظيم داعش. وكان رئيس حكومة إلاقليم نيجيرفان البارزاني قد استقبل يلدرم والوفد المرافق له في مطار أربيل الدولي بعد انهاء زيارته الى بغداد التي جرى فيها توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات العلمية مع تركيا. وقال بيان امس ان (وزير التعليم العالي والبحث العلمي عبد الرزاق العيسى ورئيس مجلس التعليم العالي التركي عصمت يلماز وقعا مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي وتبادل الخبرات العلمية). واوضح البيان ان (المذكرة تنص على تشجيع البلدين تبادل الخبرات والأفكار في المجالات العلمية والتكنولوجية والإدارية بين مؤسسات التعليم والجامعات ومراكز البحث العلمي). لافتا الى ان (الاتفاق تم على تنظيم برامج دراسية مشتركة بين البلدين على مستوى الشهادات الدراسية الأولية والعليا وتسهيل مشاركة طلبة الدراسات العليا في البرامج البحثية). فيما كشف عضو اللجنة الخارجية النيابية محمد نوري عبد ربه عن طلب يلدرم خلال زيارته إلى العراق إطلاعه على موضوع التسوية . وقال عبد ربه إن (يلدرم طلب خلال لقائه بنا أن نطلعه على تفاصيل التسوية التاريخية وما هو مضمونها)، لافتاً إلى أن (تركيا ترغب أن يكون لها دور فاعل في موضوع التسوية). مشيراً إلى أن (الجانب التركي أطلع على ما توصلنا له من خطوات أولية في قضية التسوية وإيصال رسالة لهم بأنها قد تحتاج لأشهر لإنضاجها بالشكل الكامل). واعلن عضو اللجنة ذاتها عباس البياتي عن تشكيل لجنة من الخبراء من العراق وتركيا تحدد موعداً لاعلان سحب القوات التركية من معسكر بعشيقة .

وقال البياتي ان (العراق أكد تمسكه بضرورة سحب الاتراك من معسكر زلكان في بعشيقة لاسيما ان انسحابهم بات أمراً مفروغا منه ولكن توقيت هذا الانسحاب سيتم تحديده عبر القنوات الرسمية في المباحثات الرسمية من قبل خبراء للبلدين). واكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف أن الوفد التركي تعامل مع العراق كمكونات وليس كدولة واحدة. وقالت نصيف في تصريح امس إن (الوفد التركي تعامل مع العراق كمكونات وليس كدولة واحدة). وكان يلدرم قد التقى مع الرئاسات الثلاث وانهى مباحثاته الدبلوماسية مع المسؤولين العراقيين في بغداد بشأن انسحاب القوات التركية من معسكر بعشيقة وكذلك تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين ومكافحة الارهاب وادارة نهري دجلة والفرات. على صعيد اخر يعتزم وزير الخارجية ابراهيم الجعفري زيارة كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال بيان امس ان (سفير جمهورية العراق لدى كوريا الجنوبية وديع بتي حنا بحث مع رئيس دائرة الشرق الاوسط وافريقا بارك جونك في الخارجية الكورية الاستعدادات لزيارة الجعفري الى كوريا لتعزيز افاق التعاون المشترك بين البلدين).