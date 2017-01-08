– January 8, 2017

إنفجار جثة إنتحاري عقب نقله إلى ثلاجة الموتى

إعتداءات تخلف عشرات الشهداء والجرحى في بغداد

بغداد – محمد الصالحي

خلفت سلسلة من الاعتداءات في بغداد عشرات الشهداء والجرحى بين المواطنين حيث تكرر تفجير انتحاري في علوة جميلة بمدينة الصدر بعد مرور اسبوع من اعتداء خلف 175 شهيدا وجريحا، فيما تضاربت الانباء بشأن الحصيلة النهائية لعدد الشهداء والجرحى.

وقال مصدر امس إن (حصيلة انفجار السيارة المفخخة التي كان يقودها انتحاري في علوة جميلة بمدينة الصدر ارتفعت إلى 21 شهيدا و33 جريحا). وروى المتحدث باسم عمليات بغداد العميد سعد معن في بيان تلقته (الزمان) امس تفاصيل الاعتداء وقال (بعد الشك في إحدى العجلات لاحظ احد الجنود عجلة مفخخة يقودها انتحاري في منطقة جميلة). وأضاف (بعد إطلاق النار عليه من قبل الجندي فجر الإرهابي العجلة التي يقودها وهو بداخلها ما أسفر عن استشهاد ستة مواطنين وإصابة عشرة آخرين بينهم الجندي وشرطي آخر كان قرب الحادث). وتابع معن في بيان اخر ان (حصيلة الاعتداء الانتحاري الذي إستهدف سوق جميلة ارتفعت الى سبعة شهداء و15 جريحا).واضاف ان (جثث الشهداء نقلت الى الطب العدلي والجرحى الى مستشفيات قريبة لتلقي العلاج فيما فرضت القوات الامنية اجراءات مشددة تحسبا لاي طارئ). وقال مصدر امس ان (جثة موضوعة داخل ثلاجة جثث الموتى بمستشفى الصدر انفجرت ما اسفر عن اضرار مادية دون حدوث خسائر بشرية). وأوضح أن (الجثة التي انفجرت هي ذاتها جثة الانتحاري الذي فجر بمنطقة جميلة). لافتا الى أن (مواد متفجرة كانت عند بطن الجثة). وذكر مصدر امس ان (انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه في سوق شعبية بمنطقة البلديات ببغداد ما أسفر عن استشهاد ستة مدنيين وإصابة 13 آخرين بجروح متفاوتة). وقال معن في بيان تلقته (الزمان) امس ( تم تفكيك عبوة ناسفة داخل مرأب لنقل الركاب في منطقة الدورة).وتابع ان ( عملية التفكيك لم تسفر عن وقوع ضحايا بشرية او مادية).وذكر مصدر امس إن (عبوة ناسفة انفجرت قرب جسر ديالى القديم ما أسفرت عن إصابة ثلاثة مدنيين صادف وجودهم في مكان الانفجار لحظة وقوعه).

وتابع ان (عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شعبي في قضاء ابو غريب مما أسفر عن استشهاد شخص وإصابة خمسة أخرين بجروح متفاوتة)، مشيرا الى ان ( عبوة ناسفة انفجرت على جانب الطريق بالقرب من كلية الإدارة والأقتصاد بالجامعة المستنصرية بمنطقة الطالبية ما اسفر عن استشهاد مدني وإصابة ستة أخرين بجروح متفاوتة).وافاد مصدر امني بان (مسلحين مجهولين يستقلون سيارة مدنية فتحوا نيران أسلحتهم على شخص اثناء مروره راجلا في منطقة سبع قصور ما ادى إلى استشهاده في الحال).

وفي ديالى قال مصدر امس إن (مفارز معالجة المتفجرات في الشرطة تمكنت من ابطال مفعول عبوتين ناسفتين إحداها عبارة عن مطفأة حريق مركبة بجهاز تحكم عن بعد وموضوعة على جانب طريق زراعي في منطقة باب الدرب).وأضاف أن (عملية ابطال العبوتين تمت بدون أي خسائر). وكان عضو اللجنة الامنية في المجلس سعد المطلبي قد قال لـ(الزمان) امس ان ( السبب الحقيقي لتكرار الاعتداءات في بغداد هو الانقسام المجتمعي منذ 14 عاما وعلى الحكومة العمل على ازالة الاحتقان الطائفي والتوتر المجتمعي باطلاق مصالحة حقيقية بين فئات الشعب ). واضاف ان ( ادارة المحافظة في العاصمة اخفقت في ادارة الملف الامني بشكل كبير رغم اطلاقها مشاريع متعددة كما هو الحال في مشروع صقر بغداد الربحي والسيطرات الرقمية والكاميرات المراقبة التي اطلقت مؤخرا). ومن جانبه اتهم عضو اللجنة فاضل الشويلي بعض العناصر الامنية بالتعاون مع داعش الاجرامي وتمرير المفخخات عبر السيطرات الرسمية.وقال الشويلي لـ(الزمان) امس ان (الخروقات الامنية الاخيرة كانت بسبب تعاون بعض العناصر الامنية مع داعش حيث تم تمرير المفخخات عبر السيطرات الرسمية بسبب الفساد المالي ) بحسب قوله. واضاف ان (اللجنة شخصت منذ مدة الفساد المالي في مداخل بغداد وكذلك في مداخل المناطق التجارية حيث يتم تمرير المركبات دون اي تفتيش في جميلة الصناعية التابعة لمدينة الصدر دون اي تفتيش مقابل حفنة من الدولارات ).مؤكدا (استحالة دخول اي مركبة الى مدينة الصدر دون مرورها بالسيطرات الرسمية وتفتيشها بشكل دقيق الا بحالة وجود تعاون مسبق بينها وبين عناصر فاسدة ) على حد تعبيره. محملا (قيادة عمليات بغداد والشرطة مسؤولية ما جرى من اخفاق وعلى رئيس الوزراء حيدر العبادي محاسبتهم فورا دون اي مجاملة سياسية).