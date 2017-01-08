– January 8, 2017

أول محقق أمريكي مع الرئيس السابق:بوش الإبن معزول ولقائي به كان مضجراً

صدام كتلة من التناقضات لكني إستمتعت بالحديث معه

بغداد – الزمان

وصف مسؤول سابق في المخابرات المركزية الامريكية لقاءه بصدام حسين بالفوق سريالي ، واضاف ان صدام كان كتلة من التناقضات ويظهر بوجوه مختلفة تضم الحنان والانسانية ويمكن ان ينقلب الى شخص ( وقح، ومتغطرس، وبذيئ). واكد جون نيكسون انه كان يستمتع بالحديث مع صدام ويشعر بالضجر عند الحديث مع الرئيس الامريكي الاسبق جورج بوش الابن، لأن الاخير كان محاطاً بمستشارين لايعرفون غير الايماء بالموافقة. وقال نيكسون في جانب من كتابه المعنون (استجواب الرئيس) الذي نشر مؤخراً ان (شائعات آنذاك انتشرت بأن هناك أكثر من شبيه لصدام حسين، ولكن لم يكن لدي أدنى شك، فبمجرد أن رأيته، تأكدت أنه هو. وعندما بدأت التحدث إليه، رمقني بنظرة مثل تلك التي كانت في عينيه على صورة غلاف كتاب كان على مكتبي لسنوات. كان مشهدا يفوق السريالية)، مضيفاً (لم أصدق أنني انا من أتولى التحقيق مع أخطر رجل مطلوب في العالم، وكان إحساسي بأن الأمر كله بدا هزليا).وتولى نيكسون أول تحقيق مطول مع صدام استمر أياماً طويلة.ووصف مؤلف كتاب (استجواب الرئيس) صدام بأنه كان (كتلة من التناقضات).وأكد أن الجانب الإنساني من صدام يختلف تماما مع ما انتشر في وسائل الإعلام الأمريكية.وقال(كان من أكثر الشخصيات المؤثرة التي قابلتها في حياتي، وكانت لديه القدرة على أن يكون مبهرا، ولطيفا، ومضحكا، ومهذبا عندما يريد ذلك). لكنه كان يتحول إلى النقيض مع كل ما سبق أيضا، وفقا لنيكسون، الذي وصف الرئيس السابق بأنه كان يتحول إلى (شخص وقح، ومتغطرس، وبذيئ، ووضيع، ومرعب عندما يفقد السيطرة على أعصابه)، على حد قوله. واضاف (كانت تصرفات صدام جامحة إلى حدٍ ما، لكن الظروف المحيطة به لم تساعده على الانسياق في ذلك، إذ كانت الغرفة التي تجري فيها التحقيقات ضيقة، وتفتقر إلى النظافة يجلس فيها على مقعد معدني قابل للطي، ولم يكن في الغرفة سوى نيكسون ومسؤول تشغيل جهاز كشف الكذب ومترجم.وكونه نرجسيا، كان صدام يستمتع بالتفاعل معي وفي نهاية الجلسة الأولى من جلسات التحقيق، حاولت أن أشيع الألفة بيني وبينه ، ما دفعه إلى التأكيد أنه استمتع بالحوار معي).

واوضح نيكسون إن (اختباءه لأشهر عدة حرمه من التحدث لمدة طويلة.وكانت بداية إيجابية بيني وبينه، لكن صدام بدا أكثر تشككا في كل من حوله في اليوم التالي)، مضيفاً ( في ذلك الوقت، بلغ صدام درجة من الشك دفعته إلى الإجابة على كل سؤال أوجهه له بسؤال). واشار نيكسون الى أن المخابرات المركزية الأمريكية كان لديها القليل لتدفع بصدام نحو التحدث مع المحقق.وأضاف (لذا كان علينا اللجوء إلى ما يتوافر لدينا من خلفية تاريخية عنه مع ما كنا ننتظره من تسجيلات أدلى خلالها بآرائه بمعرفة أكبر قوى العالم).وكانت هناك موضوعات محددة استهدفت المخابرات المركزية الأمريكية التعرف على تفاصيلها من خلال التحقيق مع صدام ، استثناء ذلك، كانت له مطلق الحرية في الحديث في ما شاء، وفقا لنيكسون، الذي أضاف أنه كان عليه آنذاك أن يحاول إيجاد أجوبة لأسئلة أثارتها المخابرات.وتابع (وكونك تعمل لدى الوكالة، فقد تعلمت كيف تستجوب المصادر وتستغلها لخدمة التحقيقات)، لكنه أشار إلى أنه لابد من أن يتوخى مسؤول المخابرات الحذر أثناء هذه العملية حتى لا يخاطر بقدرته على استخلاص أكبر قدر ممكن من المعلومات من خلال الحديث مع المصادر.وكان الموضوع الأهم على الإطلاق هو أسلحة الدمار الشامل، التي كانت الذريعة التي استخدمتها الولايات المتحدة وبريطانيا لتسويغ غزوهما العراق، إذ كانتا تروجان لمزاعم وجود هذا النوع من الأسلحة في العراق.وقال إن (هذا هو كل ما أرادت الإدارة الأمريكية معرفته)، لكنه توصل – بعد حديث ممتد مع صدام ومستشاريه، وعمليات بحث ذات صلة بالقضية للتحقق من مدى ثبوت أو نفي هذه المزاعم – إلى نتيجة تشير إلى أن صدام أوقف البرنامج النووي للعراق منذ سنوات عدة قبل سقوطه في أيدي القوات الأمريكية وأنه لم يكن يعتزم في أي مرحلة من ذلك الوقت استئنافه ثانية.ورأى نيكسون وزملاؤه في المخابرات المركزية الأمريكية هذه النتيجة فشلا في التحقيقات.ولم يطلع نيكسون الرئيس الاسبق جورج بوش الابن على نتائج التحقيقات إلا بعد خمس سنوات من تحقيقاته مع صدام في 2008 اثر ظهور نتائج منفصلة لتحقيقات مكتب المباحث الفيدرالية بشأن صدام. وبالنسبة لمحقق المخابرات المركزية الأمريكية – الذي كان من القلائل الذين يعدون على أصابع اليد الواحدة الذين حظوا بفرصة لقاء جورج بوش الابن وصدام- ، رأى نيكسون أنه استمتع أكثر بلقائه مع الاخير. ووصف بوش الابن بأنه كان (معزولا عن الواقع) يجلس وسط مستشارين دائمي الإيماء برؤوسهم في إشارة إلى الموافقة على كل ما يقوله.وأضاف (لقد اعتدت على أن أقول أن ما تتوصل إليه المخابرات المركزية الأمريكية مهم، وأن الرئيس سوف يسمعنا، لكن ثبت لي أنه ليس مهماً بما يكفي، وأن السياسة تتفوق على المعلومات المخابراتية في النهاية).وأعرب عن إحساسه بالأسف لما حدث في العراق منذ الإطاحة بصدام في2003 . وأكد أن إدارة بوش الابن لم تفكر في ما قد يحدث في العراق بعد إسقاط حكم صدام – وفي ضوء ظهور متنام لجماعات متشددة مثل ما يُسمى (تنظيم داعش) – رجح نيكسون أن وضع المنطقة كان من المرجح أن تشهد أوضاعا أفضل في حال بقاء صدام في السلطة في العراق.لكن مزاعم نيكسون بخصوص أفضلية بقاء صدام في الحكم لاقت نفياً شديدا من توني بلير، الذي كان يرأس حكومة بريطانيا وقت غزو العراق. وجون نيكسون، هو مسؤول سابق في المخابرات الامريكية. كلفته المخابرات المركزية بالتحقق من هوية صدام واستجوابه وقد انتهت خدمته في المخابرات المركزية في . 2011وعكف نيكسون على دراسة شخصية صدام منذ التحاقه بجهاز المخابرات الأمريكية عــــــــــــــــــــام . 1998وكان دوره هو توفير خلفية وافية عن عدد من زعماء العالم، وتحليل الأسباب وراء (تحولهم إلى طغاة)على حد قوله هو ، موضحاً (عندما تبدأ الأزمة، يلجأ إلينا صانعو القرار للحصول على إجابات لأسئلة مثل من هم هؤلاء (الزعماء)؟ وماذا يريدون؟ ولماذا يفعلون ذلك؟).وكان نيكسون في العراق عندما تمكنت القوات الأمريكية من التوصل إلى مكان صدام في قبو صغير تحت الأرض بجوار منزل ريفي قرب مسقط رأسه تكريت.