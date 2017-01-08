– January 8, 2017

أكاد والآثوري يهيمنان على بطولة العراق للريشة الطائرة

اربيل – عبد الحكيم مصطفى

أختتمت في مدينة اربيل بطولة أندية العراق المفتوحة لكرة الريشة الطائرة التي نظمها الاتحاد المركزي للعبة بمشاركة (27) ناديا رياضيا وذلك بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد الفرعي في مدينة اربيل، وجرت مباريات البطولة في قاعة نادي أكاد الرياضي باسلوب التسقيط الفردي .. ففي منافسات فردي الرجال التي شارك فيها (40) لاعبا، فاز يارا ازاد (أكاد) بالمركز الاول وجاء ثانيا حيدر مهدي (الاثوري) فيما حل في المركز الثالث فان شوقي (أكاد) وعلي باسم (الحي). وفي منافسات فردي النساء التي شاركت فيها (22) لاعبة، فازت ايناس خالد (الاثوري) بالمركز الاول وسانا جمال (اكاد) بالمركز الثاني وعلا صبري (السلام) ورمراما شمائل (اكاد) بالمركز الثالث. وتصدر لاعبا أكاد يارا ازاد وفان شوقي منافسات زوجي الرجال التي شارك فيها (32) لاعبا، فيما جاء بالمركز الثاني لاعبا الاثوري حيدر مهدي وقاسم محمد وفي المركز الثالث جاء ثنائي الحي علي باسم وعلي عبدالعظيم وثنائي النعمانية يعقوب يوسف وأحمد عاشور .. وفي منافسات زوجي النساء التي شاركت فيها (18) لاعبة فازت سانا جمال ورمراما شمائل من نادي أكاد بالمركز الاول وعلا صبري وزينب صبري من نادي السلام بالمركز الثاني، فيما جاءت بسمة حسين وحنين حسين من نادي الاندلس ودلنيا حسن وكارلين هاشم من نادي رواندوز بالمركز الثالث. وفي الزوجي المختلط كان المركز الاول من نصيب ثنائي نادي أكاد يارا آزاد ورمراما شمائل وجاء ثنائي نادي الاثوري حيدر مهدي وايناس خالد بالمركز الثاني، فيما كان المركز الثالث من نصيب مصطفى حسام وزينب جلال من نادي السلام وفان شوقي وسانا جمال من نادي اكاد . وشارك في منافسات الزوجي المختلط (30) لاعب ولاعبة. وقال رئيس الاتحاد العراقي المركزي لكرة الريشة الطائرة بشتيوان مجيد نادر لـ(الزمان الرياضي) ان البطولة نجحت في تحقيق هدفها وافرزت لاعبين ولاعبات ينتظرهم مستقبل واعد وثمن عاليا تعاون ادارة نادي أكاد الرياضي من جهة تضييفها للبطولة، وقال ان الاتحاد الفرعي للعبة في محافظة اربيل أدى واجبه الاداري في مباريات البطولة.