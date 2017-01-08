– January 8, 2017

ديوكوفيتش يهزم موراي ويتوّج ببطولة قطر

{ الدوحة – وكالات: أوضح الصربي نوفاك ديوكوفيتش رغبته في العودة إلى صدارة التصنيف العالمي للتنس للرجال عندما فاز على غريمه آندي موراي في لقاء مثير بنتيجة 6-3 و5-7 و6-4 لينال لقب بطولة قطر المفتوحة اول امس السبت. وبدا اللاعب الصربي قريبا من أفضل مستوياته لكنه أهدر ثلاث فرص لحسم اللقاء قبل أن ينجو من انتفاضة موراي ويوقف سلسلة من 28 انتصارا متتاليا للمصنف الأول عالميا توج فيها بخمسة ألقاب. وفي أول مواجهة بين العملاقين منذ فوز موراي بلقب البطولة الختامية لموسم تنس الرجال اصطدم اللاعب البريطاني بديوكوفيتش العائد لمستواه والذي فاز في المباراة 36 بينهما رغم معاناته من مشكلات في مضربه وتحذيره مرتين بواسطة الحكم. وحقق المصنف الثاني عالميا بداية رائعة للعام الجديد قبل أن يحاول الدفاع عن لقب بطولة أستراليا المفتوحة في وقت لاحق من الشهر الحالي بينما يعيد موراي تفكيره بعد الهزيمة 25 أمام غريمه الصربي.