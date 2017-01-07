– January 7, 2017

العبادي ويلدرم يبحثان إدارة مياه دجلة والفرات وإعمار المناطق المحرّرة

أنقرة تتعهّد بسحب قواتها من بعشيقة والتعاون في مكافحة الإرهاب

بغداد – قصي منذر

اتفق رئيس الوزراء حيدر العبادي مع نظيره التركي ابن علي يلدرم على سحب القوات التركية من الاراضي العراقية والتعاون المشترك لمكافحة الارهاب وادارة مياه دجلة والفرات وتطوير العلاقات بما يحقق مصالح البلدين . وقال بيان امس عقب انتهاء المباحثات المشتركة بين الجانبين ان (الاجتماع الثالث للمجلس الاعلى للتعاون الستراتيجي بين بغداد وانقرة نص على نقاط رئيسة مهمة منها تبني تحقيق الامن والاستقرار المتبادل ومكافحة الارهاب في اطار احترام سيادة ووحدة الاراضي الذي يمثل اساس العلاقات بين البلدين). لافتا الى ان (الاتفاق شدد على ان معسكر بعشيقة هو معسكر عراقي ويبدأ الجانب التركي بخطوات سحب قواته منه). واضاف البيان ان (الطرفين اكدا اهمية رفع مستوى التعاون التجاري والاقتصادي بين البلدين واعمار المناطق المتضررة من الارهاب اضافة الى تفعيل الاتفاقات ومذكرات التفاهم وزيادة التعاون في ادارة مياه نهري دجلة والفرات والمشاريع المائية المشتركة الاخرى)، مشيرا الى ان (الحكومة التركية تشيد بالانتصارات التي حققتها القوات الامنية العراقية ضمن عمليات تحرير نينوى والقضاء على داعش). واوضح البيان ان (الجانبين اتفقا ايضا على عدم السماح بوجود اية منظمات ارهابية على اراضيهما وعدم القيام بأي نشاط يهدد الامن القومي لكلا البلدين)، مؤكدا ان (الجانبين دعوا الى عمل قفزة شاملة في مجال الثقافة والسياحة لغرض تقوية الاواصر الثقافية والاجتماعية بين شعبي البلدين). وكان العبادي قد قال خلال مؤتمر صحفي مشترك مع يلدرم الذي يزور بغداد ان (تركيا تعهدت بسحب قواتها من الاراضي واحترام سيادة العراق وعدم التدخل بالشؤون الداخلية) ، مؤكدا ان (العراق حريص على اقامة افضل العلاقات مع تركيا). واوضح العبادي ان (تركيا اكدت حرصها على منح العراق حصته المائية). معربا عن امله (بحسم موضوع وجود القوات التركية في بعشيقة قريبا). من جانبه اكد يلدرم (الاستمرار بدعم العراق والتعاون معه في المجالات كافة)، مشيرا الى (عدم السماح باي عمل يهدد السيادة العراقية). كما التقى يلدرم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الذي عد أن العراق وتركيا بحاجة ماسة إلى بعضهما وحان الوقت من أجل تقدم العلاقات الى الأمام. وقال الجبوري خلال اللقاء امس إن (العراق وتركيا بحاجة ماسة إلى بعضهما على جميع الصعد وفِي مقدمتها الجانبين الأمني والاقتصادي)، لافتا الى ان (الوقت حان من أجل تقدم العلاقات الى الأمام لتوحيد الرؤى والجهود لمواجهة الأخطار وتطوير المصالح المشتركة).

زيارة رسمية

وتعد زيارة يلدرم كأول زيارة رسمية لمسؤول تركي رفيع الى العراق بعد أزمة العلاقات بين بغداد وأنقرة على خلفية الوجود العسكري التركي في معسكر بعشيقة القريب من الموصل. وقال المتحدث الرسمي باسم المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء سعد الحديثي ان تركيا تعهدت بسحب قواتها تزامنا مع تحرير الموصل. وقال الحديثي في تصريح امس ان (تركيا تعهدت للعراق بسحب قواتها تزامنا مع تحرير الموصل) ، مؤكدا ان (العبادي يشدد على المبادئ واحترام الجانب التركي لسيادة العراق). لافتا الى ان (العراق لديه رغبة بإزالة المشكلة العالقة بين البلدين وان هذا الامر يتعلق بالجانب التركي). من جانبه حذر عضو اللجنة الخارجية النيابية مثال الالوسي من خطورة زيارة يلدرم الى العراق . وقال الالوسي في تصريح امس ان (زيارة يلدرم للعراق مرحب بها لكنها تحمل معاني كثيرة وخطرة نظرا لتوقيتها) على حد تعبيره ، داعيا (أنقرة إلى رفع الحصار عن المياه وسحب قواتها من معسكر بعشيقة دون شرط أو قيد). واكد الالوسي ان (تركيا أعلنت في وقت سابق أن الموصل جزء منها وأعطوا الأوامر لقطع المياه عن العراق وكذلك قامت طائراتهم بقصف الاراضي العراقية بذريعة مطاردة عناصر حزب العمال الكردستاني ثم ادخلت بعد ذلك قواتها إلى بعشيقة وسخروا من الحكومة والبرلمان العراقي الذي اصدر قرارا يوجب خروج تلك القوات). معربا عن اعتقاده ان (تركيا تحت ضغط خارجي وداخلي كبيرين بعد أن نبذها النظام الأوربي وعزلها اضافة الى انهم يواجهون بعض المشكلات الاقتصادية والسياسية والامنية ومن ثم علينا الانتباه للخطاب التركي) . ودعا عضو اللجنة ذاتها حسن شويرد تركيا الى توطيد العلاقات مع العراق بعيدا عن التقاطع الذي يجعل من كلا البلدين عرضة للارهاب. وقال شويرد في تصريح امس ان (تركيا ايقنت ضرورة التعاون مع العراق وسحب قواتها كونها ايقنت بانه مطلب برلماني وشعبي). مبينا ان (الخارطة الدولية في المنطقة تؤكد وجود مصالح لجميع الدول مع العراق على اختلاف الصعد سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية كون العراق يتمتع بثقل وتسعى تركيا الى توطيد وتحسين العلاقات معه). وطالبت الجبهة التركمانية الكتل السياسية بإعطاء الحكومة الدور في التفاوض مع الجانب التركي لغرض حل القضايا العالقة.

لقاء التركمان

وقال رئيس الجبهة ارشد الصالحي في بيان امس (على الكتل السياسية إعطاء الدور للحكومة وللجانب الدبلوماسي في تخفيف حدة التوتر بين أنقرة وبغداد بدلا من التصعيد ووضع المعوقات أمام تخفيف الأزمة)، لافتا الى ان (العراق يحارب داعش بالنيابة عن المجتمع الدولي وذلك يحتم عليه التعاون مع دول الجوار امنيا وتعبويا لديمومة الحرب ضد داعش)، مؤكدا ان (يلدرم سيلتقي أيضا مع مسؤولين تركمان لبحث الدعم الإنساني في أعمار المناطق التي تحررت من داعش). وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد اعلن إن بلاده تجري دراسة لمنح الجنسية لعدد من السوريين والعراقيين داخل وخارج مخيمات اللجوء. وقال أردوغان خلال مشاركته في فعالية أقامتها ولاية شانلي أورفة امس انه (بموجب الدراسة التي تجريها وزارة الداخلية سنمنح بعضا من السوريين والعراقيين الجنسيات وذلك بعد إجراء كامل التحقيقات اللازمة)، مضيفا (هناك أناس مؤهلون بشكل جيد لمنح الجنسية مثل المهندسين والمحامين والأطباء وما شابه ذلك للاستفادة منهم).