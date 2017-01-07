– January 7, 2017

ريال مدريد‮ ‬يدك حصون‮ ‬غرناطة‮ ‬ويوسّع الفارق في‮ ‬الصدارة

بغداد‮ ‬‮- ‬قصي‮ ‬حسن

وسع ريال مدريد الفارق مع برشلونة الى ست نقاط،‮ ‬عقب فوزه الكبير على‮ ‬غرناطة بخماسية دون رد،‮ ‬امس السبت في‮ ‬أفتتاح منافسات الجولة‮ ‬17 من الدوري‮ ‬الإسباني‮ ‬بكرة القدم.وسجل الاهداف الخمسة إيسكو‮ ‬21 ‮ ‬و31 ‮ ‬وكريم بنزيمة‮ ‬20 ‮ ‬وكريستيانو رونالدو‮ ‬27 وكاسيميرو‮ ‬58 ‮ ‬ليرتفع رصيد الفريق الملكي‮ ‬إلى‮ ‬40 ‮ ‬نقطة في‮ ‬الصدارة من‮ ‬16 ‮ ‬مباراة وله لقاء مؤجل مع فالنسيا،‮ ‬مبتعدًا عن برشلونة الذي‮ ‬يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فياريال اليوم الأحد بنفس الجولة،‮ ‬بينما تجمد رصيد‮ ‬غرناطة عند تسع نقاط في‮ ‬المركز‮ ‬19 ‮ ‬وقبل الأخير.واحتفل أساطير فريق ريال مدريد،‮ ‬بتتويج رونالدو،‮ ‬نجم الفريق الملكي،‮ ‬بجائزة الكرة الذهبية،‮ ‬قبل انطلاق المباراة‮. ‬وحافظ ريال على سجله الخالي‮ ‬من الهزائم في‮ ‬الدوري‮ ‬فقط للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي،‮ ‬وهي‮ ‬أفـــــضل سلسلة له منذ‮ ‬ 1997 ‮(‬29‮) ‬مباراة،‮ ‬علماً‮ ‬بأن الرقم القياسي‮ ‬لعدد المباريات دون هزيمة في‮ ‬الدوري‮ ‬يحمله ريال سوسييداد‮ ‬38‮.‬

وأصبح ريال الذي‮ ‬تعود هزيمته الأخيرة إلى السادس من نيسان حين سقط أمام فولفسبورغ‮ ‬الألماني‮ ‬0‮ -‬2 ‮ ‬في‮ ‬ذهاب الدور ربع النهائي‮ ‬لمسابقة دوري‮ ‬أبطال أوروبا،‮ ‬يتشارك الرقم القياسي‮ ‬مع‮ ‬غريمه برشلونة الذي‮ ‬حققه خلال موسم‮ ‬2015‮-‬2016‮.‬