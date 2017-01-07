ريال مدريد يدك حصون غرناطة ويوسّع الفارق في الصدارة
ريال مدريد يدك حصون غرناطة ويوسّع الفارق في الصدارة
بغداد - قصي حسن
وسع ريال مدريد الفارق مع برشلونة الى ست نقاط، عقب فوزه الكبير على غرناطة بخماسية دون رد، امس السبت في أفتتاح منافسات الجولة 17 من الدوري الإسباني بكرة القدم.وسجل الاهداف الخمسة إيسكو 21 و31 وكريم بنزيمة 20 وكريستيانو رونالدو 27 وكاسيميرو 58 ليرتفع رصيد الفريق الملكي إلى 40 نقطة في الصدارة من 16 مباراة وله لقاء مؤجل مع فالنسيا، مبتعدًا عن برشلونة الذي يخوض مواجهة صعبة خارج أرضه أمام فياريال اليوم الأحد بنفس الجولة، بينما تجمد رصيد غرناطة عند تسع نقاط في المركز 19 وقبل الأخير.واحتفل أساطير فريق ريال مدريد، بتتويج رونالدو، نجم الفريق الملكي، بجائزة الكرة الذهبية، قبل انطلاق المباراة. وحافظ ريال على سجله الخالي من الهزائم في الدوري فقط للمباراة الثامنة والعشرين على التوالي، وهي أفـــــضل سلسلة له منذ 1997 (29) مباراة، علماً بأن الرقم القياسي لعدد المباريات دون هزيمة في الدوري يحمله ريال سوسييداد 38.
وأصبح ريال الذي تعود هزيمته الأخيرة إلى السادس من نيسان حين سقط أمام فولفسبورغ الألماني 0 -2 في ذهاب الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا، يتشارك الرقم القياسي مع غريمه برشلونة الذي حققه خلال موسم 2015-2016.