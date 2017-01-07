– January 7, 2017

إرشيف الحياة

سعدي عوض الزيدي

مواليد 1962 / الشطرة قرية بني زيد ــ بعمر 6 شهور هاجرت العائلة الى البصرة وبعمر8 سنوات ترتحل العائلة الى بغداد مكث فيها الى عام 2007 حيث تعرض الى التهجير القسري

-بكالوريوس أدب .لغة عربية الجامعة المستنصرية 1987

-عضو اتحاد الأدباء والكتاب العرب / دورة عمان ـ 1994

-عضو اتحاد الأدباء والكتاب في العراق …منذ منتصف الثمانيات

-عمل في الدائرة الأعلامية لاتحاد المؤرخين العرب عام 1983 . وأعد دليل مراكز أحياء التراث العربي الفكري.

وتعد هذه الحقبة المبكرة من حياته مهمة جدآ حيث زاول عمله وهو لما يزل طالبآ جامعيآ .. وتعرف خلالها على أساطين الفكر والثقافة العربية والعراقية ومنحته الفرصة للتعرف والأطلاع عن كثب على الثقافة العربية من خلال مايصل للأتحاد من منشورات الأقطار العربية غير متوفرة في المكتبات …..

-عضو أتحاد الناشرين العراقيين

-مؤسس وصاحب دار نشر / مديات ثقافية / دار الزيدي للنشر والتوزيع والأعلان.

-اصدر مع القاص فيصل ابراهيم كاظم وثيقة مدى في التجديدالقصصي / عام 1993 .

-عضو فاعل في مشاركاته في ملتقيات القصة العراقية التي كانت تعقد دوريآ في العراق …

-عمل في جرائد (الجمهورية والعراق) ومجلة الف باء حتى عام 2003.

-نشر اكثر من 80 مقالة وحوارآ وتحقيقآ صحفيآ في الثقافة والنقد والتربية .

-حرر شؤون تربوية وركن الأطفال في مجلة الف بعد عودتها في عام 2004 . وترك العمل فيه بعد اغتيال رئيس تحريرها المرحوم الأستاذ محسن خضير الزيدي .

-رأس تحرير مجلة المسار الجديد الثقافية التربوية وصاحب امتيازها ..احتجبت الآن…

-في العام 2005 وبعد اشتداد الهجمة على الصحفيين والمثقفين ترك العــــــــــمل في الصحافة ……

-اسس المنتدى الوطني للتربية والثقافة والفنون واصبح امينه العام و بسبب الظروف الأمنية القاسية وتعرض امينه العام الى التهجير وتدمير بيته توقفت نشاطات المنتدى .. يضم عددا كبيرآ من المثقفين والتربويين العراقيين / حاصل على اجازة منظمات المجتمع المدني في العراق..

-اضطر الى هجرة بيته في بغداد بفعل التهديد الأرهابي والطائفي الى مسقط رأسه في عام 2007 …

-وقد تعرض المنزل في ( المدائن) بغداد الى التدمير الكامل من قبل المسلحين والشرطة وحرق وسلبت ممتلكاته واشدها تأثيرآ على نفسه احراق مكتبته الخاصة والتي تحوي على اكثر من ثلاثة الآف مصدر ووثيقة …

ونتيجة لذلك لم يلتحق بالدراسات العليا التي قبل فيها في العام 2006 وفصل بسبب عدم المباشرة.

المؤلفات

ـ الرواية

1ــ طوفان صدفي ــ رواية ــ بغداد 2008 بغداد ـ دار الشؤون الثقافية .

2ـ رياح قابيل …رواية ــ تصدر قريبآ ..من هذا العام 2013

تحت الطبع

(الرواية ـ انجزت في عام 2002 ورفضت دار الشؤون وأعيدت الى الكاتب قبل الحرب بشهر سبب الرفض لأنها تناولت العراق محتلآ من قبل الأمريكان والبطل يقترح صيغة للمقاومة …)

3 ــ رواية سواقي البوار ــ منجزة ..تصدر مطلع 2014

(الرواية كتبت عام 1988 ومنعت من النشر مرات عديدة..( تتناول احداث العراق المعاصر والصراعات الداخلية) قال عنها الدكتور عبد الآله أحمد رواية متميزة جدآ ولكنها تصطدم مع الواقع والتاريخ ..لذلك لاأستطيع الموافقة على نشرها …..)

4 ــ عن النزوح والأنفلات / رواية / نشرت جريدة بابل فصلآ منها فـــــي 17 / 11 / 1993..

القصص

1 ــ رغوة المسافات ـ قصص ، بغداد ـ 1996 …

2 ــ ايتها السنة القادمة وداعآ ، قصص ، بغداد 2000 ?دار الشؤون الثقافية..

3 ــ قصص بلاد مابين رماد ورصاص / عن مديات ثقافية 2013

4 ـ طائر الرصاص ــ قصص ــ منجز(جميع القصص فيه منشورة في الصحف والمواقع)

5 ــ الموسم الخامس( استذكارات عن الصيف الأخير من الحرب) نشرت جريدة العراق (5) حلقات منه كانت الحلقة الأولى في 13 / 2 / 1994ومنعت من متابعة نشرها بسبب صراحة الموقف من الحرب في كونها اجهدت العراق …. ( وكتب الدكتور حسين السرمك عنها بحثآ سماه سريالية عراقية )

النص المسرحي

1ــ الحب في زمن الديناميت ، نشرت / مجلة ثقافتنا ـ الفصلية 2007.

2ـ رسائل لوركا لأحمد آدم ــ مسرحية / مجلة ثقافتنا ـ الفصلية مطلع8 200

الدراسات والمقالات

1ــ قصص من العالم الجميل ( دراسة و مختارات لأصغر قاصة في العالم،التونسية سمر المزغني ــ 2000) بغداد

2ــ احزان صانع الحكايات (احمد خلف روائيآ) مع مجموعة من الباحثين / بغداد 2002 عن دار الشؤون الثقافية

3 ــ السرد الأفتراضي في قصة يوسف القرآنية/ دراسة نصية ، معرفية ، تحليلة ../2011 عن مديات ثقافية ونشرت أولآ في مجلة (والقلم) الفصلية ــ العدد8/ حزيران 2007

4ــ فضاء الحكاية فضاء الخرافة ــ افق جديد في قصص الأطفال / الكاتب حسن موسى نموذجآ

5ــ رحلة مع القصة الكردية / دراسة نقدية / 15 حلقة نشرت متسلسلة في جريدة العراق كانت الحلقة الأولى في 25 / 6 /1993واعادت جريدة الأهالي نشرها متسلسلة في عام2008/ معد للنشر في كتاب

مخطوطات في النقد

كتاب مقولات في الخطاب السردي العراقي / مقالات في القصة والرواية العراقية.(منشورة جميع مقالاتها في الصحف والمجلات)

ما كُتب عن سعدي الزيدي

1ــ القص والنص / سعدي عوض مثالآ تطبيقيآ/ اسماعيل ابراهيم عبد ــ بغداد2010

2ــ القاص سعدي الزيدي ــ دفاعآ عن الأحلام الضائعة / مقالات تحرير اسماعيل ابراهيم عبد2011ــ تحت الطبع

يتضمن اكثر من عشرين مقالة كتبها نقاد ومختصون في القصة العراقية ومنشورة في صحف ومجلات مختلفة في عقد التسعينيات حتى 2002

3 ــ سريالية عراقية ــ القاص سعدي الزيدي / قراءة ورؤية نقدية / للناقد حسين سرمك .1994

4ــ البعد الأنساني في أدب الحرب / في العراق والمانيآ/ دراسة مقارنة بين بورشرت وسعدي الزيدي / دراسة ماهر حوني / محاضرة في مقر اتحاد الأدباء والكتاب في بغداد مطلع 2008

5 ــ ملف /سعدي عوض الزيدي / أحد رواد أدب مابعد الحرب في العراق / نشرته مجلة نصوص / الصادرة عن قسم اللغة الألمانية / جامعة بغداد / عددها الأول / 2008

6 ــ رواية طوفان صدفي / قراءة سيسولوجية ، مجموعة من النقاد / يصدر نهاية 2013

بأقلام : علوان السلمان ، اسماعيل ابراهيم عبد ، احمد فرحات مصر، أمجد نجم الزيدي، رحمن عباس الشرباجي ــ كندا ، وجدان عبد العزيز

الكتب التي تضمنت فصولآ عن سعدي الزيدي

1 ــ دلالة النهر في النص ـ جاسم عاصي / الموسوعة الثقافية / دار الشؤون الثقافية2004 (القيمة الأسطورية والسحرية.. )

2 ــ زمن الحكي ..زمن النص / تقنية الحوار في الرواية العراقية ـ بشير حاجم / دار الشــــــؤون الثقـافية 2009

3 ــ القص الموجز ـ أسماعيل ابراهيم عبد /الموسوعة الثقافية ـ 110 / دار الشؤون الثقافية 2012 4 ــ القصص نصيات تداولية / أسماعيل ابراهيم عبد / مديات ثقافية ــ 2012

5 ــ القناع في الخطاب الروائي العراقي الحديث، من عام 2000- 2008/ الدكتور عبد الباقي الخزرجي والدكتور حسن عبد الهادي الدجيلي/ مكتبة عدنان ـ بغداد 2013.