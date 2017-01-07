– January 7, 2017

(الزمان) ترصد أهم الأحداث التي عايشها مسيحيو العراق خلال عام 2016 5-5

مسلم ينصب شجرة الميلاد وكوبيش يدعو ساكو

لدعم مبادرات عودة النازحين

دهوك-سامر الياس سعيد

حل عام 2017 وودعنا عاما شهد الكثير من الاحداث ولا سيما على الساحة العراقية وكعادة (الزمان) في رصدها لتلك الاحداث التي ابرزتها من خلال عناوين على صــــــــــفحاتها بالشان المسيحي العراقي ارتــــــــاينا ان نضعها امام القارئ ليرى مدى عيش هذا المكون في البلد وتاثره بالكثير من الاحداث التي ابرزتها قرارات الحكومة العراقية فضلا عن انعكاس شمس التحرير التي بزغت على مناطق سهل نينوى وما كشفته تلك الشمس عما اقترفه عناصر تنظيم داعش في تلك المناطق عبر عامين او ما يزيد من خلال ســـيطرتها ..

30 تشرين الثاني

قال عدد من اهالي مدينة الموصل بان قوات مكافحة الارهاب قامت بتحرير حي الاخاء الثانية في المدينة واسهمت بذلك تحرير اولى كنائس المدينة من قبضة تنظيم داعش الارهابي واضاف الاهالي في اتصال مع صحفيين ان القوات الامنية حررت كنيسة الروح القدس او ما يعرف بكنيسة السفينة في الحي المذكور لتكون اولى الكنائس التي نجت من قبضة التنظيم التي قام بتدمير اغلبها فضلا عن تحويل الكنائس الاخرى الى معتقلات وسجون لمعارضيه ..وكانت الكنيسة قد افتتحت من قبل شيخ الشهداء المطران مار بولس فرج رحو في نهاية عام 2005..

6 كانون الاول

وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي، باجراء تقييم تفصيلي لاحتياجات اعادة النازحين الى مناطق سهل نينوى.

وذكر بيان للامانة العامة لمجلس الوزراء انه في ضوء توجيه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي سيقوم فريق عمل من خلية ادارة الأزمات المدنية برئاسة الامين العام لمجلس الوزراء مهدي العلاق وبمشاركة عدد من وكلاء الوزارات باجراء زيارة ميدانية عاجلة الى سهل نينوى بهدف تقييم وتأمين الاحتياجات الخاصة باعادة الاستقرار في المناطق المحررة تمهيداً للاعلان عن التوقيتات الزمنية لاعادة النازحين.î

واشار الى إن …الزيارة ستشمل مخيمات النازحين من أهالي سهل نينوى والمناطق الأخرى المحررة في محافظة نينوى لاجراء تقييم تفصيلي لكل منطقة على حدة ولمعرفة الاحتياجات الانية لإعادة الاستقرار, وعودة سكان المناطق المحررة.

واضاف ان …التوجيه جاء بناءً على موافقة رئيس الوزراء على توصيات خلية ادارة الازمات المدنية المتخذة في الجلسة12 لسنة 2016.

ونوه الى ان الخلية تبنت تنفيذ الخطط الاستراتيجية التي اعدتها الحكومة لادارة ملفات اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة بمساعدة المنظمات الدولية. مؤكدا ان الخلية تعمل على تنفيذ الخطط اللازمة، لتوفير الامن والماء والغذاء والكهرباء والمأوى والمستشفيات والمدارس

7 كانون الاول

أعلن مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.امانج سعيد، اليوم الثلاثاء، عن افتتاح قسم للغة السريانية في كلية التربية في جامعة صلاح الدين في اربيل عاصمة اقليم كردستان

وقال سعيد خلال القائه كلمة بالنيابة عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، د.يوسف كوران، “ابارك لكم كل الجهود التي بذلت لتحقيق هذا الانجاز المهم، لما يعكسه من إحترام القوميات الأخرى والعيش المشترك بين جميع القوميات في إقليم كوردستان، وان الوزارة مثلما قامت بتسهيل أمور افتتاح هذا القسم، فأنها تهتم ايضا بالتعايش السلمي والتسامح بين الجميع، والتعرف على لغة وأدب وتاريخ وثقافة جميع المكونات المختلفة في إقليم كردستان عن طريق البحوث والدراسات الاكاديمية”، مشيرا “ان الكلدان والأشوريون والسريان هم جزء مهم من تاريخ إقليم كردستان ومن تاريخ مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان”.

واضاف، “لقد دارت صراعات عديدة في منطقة الشرق الاوسط خلال السنوات الأربع الأخيرة، إلا ان إقليم كردستان قد تمكن من الحفاظ على السلام والتعايش المشترك بين جميع المكونات، بالإضافة الى ايواء أكثر من 2 مليون نازح من سوريا والعراق في الإقليم حتى الآن، لذلك نحن نفتخر بهذا الأمان في إقليم كردستان”.

وفي السياق نفسه، اشار رئيس جامعة صلاح الدين، د. احمد دزيي، في كلمته التي القاها بهذه المناسبة، “ان افتتاح قسم اللغة السريانية، له اهمية كبيرة، فهو مؤشر حقيقي على التعايش المشترك في إقليم كوردستان، ونسعى لأن يكون هذا القسم انعكاساً لدراسة وبحث تاريخ وثقافة السريان والكلدو اشوريين في إقليم كوردستان، فقد كان لهم دورا مهما في جامعة صلاح الدين سواء في الماضي أو الحاضر، وسيكون لهم دوراً اكبر من خلال افتتاح هذا القسم بكل تأكيد”.

ومن جانبه، قال عميد كلية التربية في جامعة صلاح الدين، د.سعيد عمر، “ان لهذا اليوم اهميته الخاصة في تاريخ كليتنا، فاللغة السريانية من اللغات القديمة في المنطقة، ويرجع تاريخها الى اللغة الآرامية، وتتحدث بها الكثير من الدول الآن”، مشيراً”تم قبول 20 طالبا وطالبة في قسم اللغة السريانية لهذا العام الذي سيكون مخصصا باللغة والثقافة السريانية، والذين سيقدمون دعماً أكثر للإهتمام باللغة السريانية”.

8 كانون الاول

دعا ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس ساكو الى دعم ومساندة مبادرات ضمان عودة النازحين بعد تحرير الموصل، وفيما اقترح ساكو تنظيم الأمم المتحدة لقاءً للمكونات العراقية كافة لـ”تذويب الجليد” تمهيداً لـ”التسوية”، كشف عن تشكيل فرق لحصر الاضرار واعداد مخططات اعادة الإعمار بعد تحرير الموصل.

وقالت بطريركية الكلدان في العراق والعالم في بيان صحفي، إن “ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في العراق يان كوبيش، التقى بطريرك الكلدان في العراق والعالم لويس روفائيل ساكو في مقر البطريركية في بغداد، مساء أمس، برفقة وفد من مساعديه ومستشاريه”، مبيناً أن “كوبيش تحدث عن دور الأمم المتحدة في عملية تحقيق المصالحة والتسوية بين كل مكونات الشعب العراقي في ضوء مشروع مبادرة التحالف الوطني للتسوية”.

وأضاف البيان، أن “كوبيش أكد اهمية ابداء الآخرين عن رؤيتهم للمستقبل والعملية السياسية”، مشيراً الى أن “كوبيش دعا ساكو الى دعم ومساندة مبادرات ضمان عودة النازحين بعد تحرير الموصل ومناطق سهل نينوى”.

من جانبه أعرب ساكو عن أمله بحسب البيان، بأن “تثمر جهود الأمم المتحدة وتتكلل بالنجاح من اجل تحقيق المصالحة والتسوية”، مقترحاً “اجراء لقاء برعاية الأمم المتحدة يشمل جميع المكونات العراقية، من اجل طرح اراء الاطراف، ثم يصار الى لقاء عام يذوب الجليد ويخلق اجواء ايجابية للمصالحة والتسوية، تمهد له ورشات عمل لفئات متنوعة”.

12 كانون الاول

نفت وحدات حماية سهل نينوى، وجود حرق لمنازل لمواطنين في بغديدا، متهمة جهات وصفتها بـ”المنحازة والمشبوهة باختلاق تلك اكاذيب”، مععلة ذلك لخسارت تلك الجهات امتيازاتها ومصالحها بعد عودة بغديدا الى حضن الوطن، على حد وصف بيان صدرعنها.

وأوضح البيان والذي تلقى موقع (عنكاوا كوم) نسخة منه أن “الجهات التي لا تستحق الذكر ومن خلفهم قناتهم المنحازة والمشبوهة التي شوهت وتحاول تشويه الحقيقة بالكذب والافتراء وتلفيق الامور، عادوا معاً واختلقوا اكذوبة حرق منازل في بغديدا بعد تحريرها، والموضوع يتمحور حول بيت واحد لأحد عناصرهم التي تركت سهل نينوى دون قتال وسلمت سلاحها وتركت اهلها”.

وأشار البيان الى أن “ما ذهب اليه هؤلاء من حرق المنازل ليس له اي اساس من الصحة، وقد قامت الجهات الأمنية في المنطقة من الشرطة بإجراء تحقيق ومعاينة لآثار ومخلفات الحريق وتم إثبات بأنه من مخلفات داعش الارهابي وليس حريقاً جديداً”.

واضاف البيان إن “هذه الفبركات تهدف لاعادة الأمور الى ما كانت عليه قبل اجتياح المنطقة من قبل تنظيم داعش الارهابي، وان هذا المسعى سيفشل لأن أبناء المنطقة هم من يمسكون الارض ويديرون الملف الامني وسيدافعون عن مناطقهم ويؤمنون الظروف لعودة كريمة لأهلهم اليها”.

وتابع البيان أن “وحدات حماية سهل نينوى منذ اليوم الاول للتحرير عملت مع أبناء المنطقة في رفع الانقاض وتأمين البيوت من المفرقعات والعبوات الناسفة وردم الأنفاق، وليس كما حصل من الاخرين الذي جُل ما قاموا به زيارات استعراضية من أجل التصوير والإعلام وبعد شهر من التحرير وهذا يدل على مدى الحرص على مناطق شعبنا، ونحن كنا نتوقع من هذه الجهات الدعم والمساندة في القتال وتقديم التضحيات، الا انه في كل مناسبة نلاحظ هذه التصرفات غير المسؤولة بالتهجم على هذه القوة والقاء التهم الجزاف واللوم على أبناء جلدتهم.”

15 كانون الاول

قال رجل اعمال عراقي مسلم انه نصب اطول شجرة ميلاد في بغداد وذلك تعبيرا عن تضامنه مع عيد الميلاد في موسمه.

وقال ياسر سعد “ان المبادرة تهدف الى مشاركة اخوتنا المسيحيين احتفالهم بعيدهم ولمساعدة العراقيين على نسيان معاناتهم وخصوصا ما يتعلق بمعركة الموصل, حيث تقاتل حاليا القوات العراقية جماعات الدولة الاسلامية.

الشجرة البالغ ارتفاعها 85 قدما (26مترا) وقطرها 33 قدما (10 متر) نصبت في متنزه الزوراء في العاصمة بغداد, حيث بين سعد ان تكلفتها بلغت حوالي 24 الف دولار امريكي.

انتهى