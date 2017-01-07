– January 7, 2017

الرئاسات الثلاث تهنىء والمرجعية العليا تشيد

الجيش يحتفل بذكرى تأسيسه مقترباً من النصر النهائي

بغداد – الزمان

هنأت الاوساط الرسمية والشعبية الجيش العراقي الباسل لمناسبة الذكرى السادسة والتسعين لتأسيسه، متمنية النصر النهائي على تنظيم داعش وتحرير جميع الأراضي التي يحتلها هذا التنظيم.

وهنأ رئيس الجمهورية فؤاد معصوم في بيان تلقته(الزمان) امس أبناء الشعب العراقي وأبطال الجيش والقوات المسلحة بتشكيلاتها كافة بالمناسبة ، معرباً عن ثقته بقرب(تحرير الموصل الذي سيكون درة تاج انتصار شعبنا على الارهاب)، مضيفاً ان الانتصارات على داعش (اكدت بشكل خاص أهمية اكمال بناء قواتنا المسلحة وتطويرها. كما اكدت أن إستقرار بلادنا في هذه المرحلة الصعبة يعتمد عليها بوصفها الدرع الحصين لحماية الوطن ومكتسبات التجربة الديمقراطية).الى ذلك، وضع معصوم اكليل زهور على نصب الجندي المجهول ، بحسب بيان رئاسي آخر، تلقته(الزمان) اكد حضور رئيس اركان الجيش عثمان الغانمي وكبار الضباط وممثلي البعثات الدبلوماسية وتفتيش حرس الشرف وقراءة سورة الفاتحة على ارواح شهداء القوات المسلحة. وحرص القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي على الإشارة في بيانه بأن المعركة ضد الارهاب في شوطها الاخير، مؤكداً تطهير ثلثي محافظة نينوى .وقال العبادي في بيان تهنئة ان(الجيش العراقي يتمتع اليوم بخبرة قتالية عالية اكتسبها من الحرب ضد الارهاب التي خاضها في ظروف معقدة وهو جيش العراقيين جميعا حيث ان ابناء المحافظات التي كانت محتلة من عصابات داعش الارهابية وابناء الموصل اليوم يلجؤون الى المناطق الخاضعة للجيش العراقي لشعورهم العالي بالاطمئنان والثقة بقوات الجيش)، مضيفاً ان(معركتنا ضد الارهاب في شوطها الاخير.وقواتنا اليوم طهرت ثلثي محافظة نينوى وهي في داخل الموصل وستقطع رأس الافعى وتطهر كل الموصل قريبا بعون الله) .وهنأ رئيس مجلس النواب سليم الجبوري الجيش العراقي بالمناسبة. وقال في بيان تلقته(الزمان) امس ان (كل معاني التعظيم والفخر والاشادة تقف عاجزة امام بطولات ومفاخر وملاحم رجال القوات المسلحة، الذين اثبتوا وبجدارة انهم حماة الارض والوطن بعد ان تصدوا لأعتى هجمة ارهابية همجية عرفها العصر الحديث).الى ذلك، استقبل الجبوري مجموعة من أبناء وعوائل شهداء القوات المسلحة بالمناسبة ، مؤكداً أن (التضحيات التي قدمها رجال القوات المسلحة في سبيل الدفاع عن الوطن تجعلنا نقف لهؤلاء الشجعان وقفة الاحترام)، مخاطباً عوائل الشهداء بالقول ان(الشعب العراقي كله مدين لكم ولإبائكم). من جهته، لفت رئيس التحالف الوطني العراقي عمار الحكيم في بيان تهنئة الى (تزامن الذكرى مع انتصارات قواتنا المسلحة وتطهيرها ترابنا الوطني من رجس عصابات داعش الارهابية).

اشادة المرجعية

بدورها، اشادت المرجعية الدينية العليا بتضحيات الجيش العراقي.وقال ممثل المرجعية في كربلاء احمد الصافي خلال خطبة الجمعة التي اقيمت في الصحن الحسيني (نهنئ الشعب العراقي بذكرى تأسيس الجيش العراقي البطل مثمنين التضحيات الكبيرة التي ضحى بها هذا الجيش من اجل الحفاظ على الوطن والتصدي للقوى الإرهابية التي تحاول أن تعبث بالبلد)،مضيفاً (كذلك نثمن دور المقاتلين الابطال في هذه المعركة المصيرية المهمة في محاربة الإرهاب الداعشي سائلين الله تعالى لهم ولنا بالنصر المؤزر القريب بعونه تبارك وتعالى).وهنأت الامانة العامة لإئتلاف العربية الذي يترأسه صالح المطلك الجيش العراقي بذكرى تأسيسه . وقال بيان لمكتب المطلك ان (قواتنا المسلحة بكل صنوفها كانت وما زالت سورا للوطن بحق، وحماة للشرف والتاريخ، اصحاب السفر الخالد الذين سطروا اروع الملاحم والبطولات منذ تشكيل فوج الامام موسى الكاظم [ع] عام 1921)، مطالباً بـ(المضي قدما في بناء المؤسسة العسكرية على اسس علمية صحية ووفق معايير الوطنية والولاء للشعب العراقي بجميع اطيافه ومكوناته). واقامت دائرة التوعية والاعلام البيئي في وزارة الصحة والبيئة احتفالية بذكرى تأسيس الجيش في المركز الثقافي البيئي على حدائق بناية القشلة وشارع المتنبي بالتعاون مع مديرية العلاقات والاعلام في وزارة الدفاع وعدد من منظمات المجتمع المدني .ونقل بيان للوزارة تلقته(الزمان)امس عن الوزيرة عديلة حمود التي رعت الكرنفال قولها ان (ما جسده المقاتل العراقي من بطولات عظيمة في القتال يقابله عمل انساني كبير من خلال مساهمة قواتنا المسلحة والحشد الشعبي في اطفاء حرائق الابار وبعض المعامل التي اُحرق فيها مواد كبريتية سامة كان الغرض منها ان تنفذ بها داعش جريمة بيئية على سكان تلك المناطق وفشلوا بفضل سواعد وهمم المقاتلين). وفي عمان، وضعت سفيرة العراق لدى الاردن صفية السهيل اكاليل زهور على صرح مقابر شهداء الجيش العراقي في محافظة المفرق الاردنية بهذه المناسبة نيابة عن معصوم والعبادي ووزير الخارجية ابراهيم الجعفري. وحضر المراسيم اركان السفارة وابناء الجالية العراقية هناك. كما وضع الجانب الاردني أكاليل زهور عن قيادة اركان الجيش الاردني وعن مجلس النواب. وهنأت السفارة البريطانية لدى بغداد الجيش العراقي بالمناسبة. وقالت في بيان (في الذكرى السادسة والتسعين لتأسيس الجيش العراقي، نقدم خالص التبريكات للجيش العراقي في يوم تأسيسه، ونشيد بانتصاراته ضد داعش حتى الآن، ونتطلع قدما الى اليوم الذي سيحرر فيه العراق باكمله)،

ذكرى التضحيات

مضيفاً(اليوم نحتفل مع العراق بجنوده الشجعان ونستذكر تضحياتهم التي قدموها من اجل حماية العراق).وتابع البيان ان(المملكة المتحدة بوصفها صديقة للعراق وعضو في التحالف الدولي قدمت الدعم للجيش العراقي، ومنذ 2014 دربت اكثر من 25 ألف عنصر من القوات العراقية)، لافتاً الى ان(هذه التدريبات ساهمت بحفظ الارواح وزيادة مهارة القوات العراقية).