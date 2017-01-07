– January 7, 2017

الصحة تطلق استمارة التعيينات لخريجي التمريض والتقنية والطبية

نجاح عملية زراعة عظم الفك في الكرخ وولادة أول جنين مجمّد

بغداد – قصي منذر

اطلقت وزارة الصحة استمارة التعيينات الخاصة بثلاثة كليات تتعلق بالمجالات الصحية والطبية ، فيما نجح فريق طبي في مستشفى الكرخ التابع لدائرة صحة بغداد الكرخ من اجراء عملية جراحية بزراعة عظم وتعديل الفك الأسفل لاحد منتسبي القوات الامنية في وقت شهدت مستشفى كمال السامرائي التابع لدائرة صحة بغداد الرصافة ولادة اول جنين مجمد فيها . وقال رئيس الفريق الطبي باسم علي في بيان تلقته (الزمان) امس ان (المريض يعاني من تكسر في الفك الاسفل اثناء تعرضه لمقذوف ناري كونه احد منتسبي القوات الامنية وبعد اجراء الفحوصات قرر الفريق أجراء عملية زراعة عظم تم اخذه من منطقة الحوض وكذلك تعديل الفك الاسفل تحت التخدير العام)، مشيرا الى ان ( العملية تكللت بالنجاح والمريض يتمتع بحالة صحية جيدة). فيما أعلن مستشفى كمال السامرائي عن نجاح ولادة اول جنين مجمد. وقال بيان لدائرة صحة بغداد الرصافة تلقته (الزمان) امس ان (فريقا طبيا في مركز الخصوبة وعلاج العقم وأطفال الأنابيب في المستشفى تمكن بإنجاح أول ولادة لجنين مجمد بتقنية الأجنة المجمدة لامرأة تبلغ من العمر 28 سنة بعد عقم دام أعواما عدة حيث كانت الزوجة تعاني من تشوه خلقي ولادي في الأنابيب)، واضاف البيان انه (بعد تكملة العلاج أدخلت الزوجة برنامج أطفال الأنابيب وجمدت الأجنة بعد سحب البيوض منها وتخصيبها بحيامن الزوج). وتابع انه (تم إحلال الأجنة ونقلها إلى رحم الأم وتكللت المحاولة بالحمل). مشيرا الى ان (عملية تمجيد الأجنة تتيح للمرأة محاولة إرجاع الأجنة مرة أخرى مع عدم تكرار العلاج والتكاليف الباهظة دون الحاجة لإعادة البرنامج وتحت التخدير العام). مضيفا (وهي أجنة احتياطية تكون جاهزة للنقل في اية وقت كون المريضة لديها ثلاث أجنة مجمدة محفوظة لدى المركز)، واضاف البيان ان (المريضة أنجبت انثى وتتمتع الأم وطفلتها بصحة جيدة).وتمكنت ملاكات وحدة العلاج الطبيعي في مركز المصطفى التخصصي لتاهيل المعاقين من تاهيل امراة مصابة بجلطة دماغية تبلغ من العمر 52 عاما و جعلها تستعيد قدرتها على المسير مرة اخرى . وقالت المشرفة على حالة المريضة المعالجة الطبيعية دعاء جعفر كاظم ان (المريضة اصيبت بجلطة دماغية مما ادى الى عدم قدرتها على السير حيث تم احالتها الى مركز المصطفى التخصصي لتاهيل المعاقين لاجراء جلسات في وحدة العلاج الطبيعي)، واضافت انه (تم اعداد جلسات منتظمة للمصابة بواقع 33 جلسة خلال الاسبوع حيث تم البدء بالتمارين السالبة و التي بلغت 10جلسات وبعدها 10 جلسات موجبة)، واكدت كاظم ان (المريضة اكملت 55 جلسة من تمارين المقاومة والمرونة ومن خلالها المشي لمسافات متوسطة بعد ان اكملت 25 جلسة علاج طبيعي). واجرت شعبة الرقابة الصحية التابعة لقطاع التاجي حملة صحية مشتركة مع جهاز الامن الوطني لمحلات إعداد و تحضير وتقديم الأطعمة والمشروبات. وقال مدير القطاع محمد جاسم العبيدي ان (الحملة وبالتعاون مع جهاز الامن الوطني تضمنت زيارة محلات بيع اللحوم و الالبان و البيض والمنتجات الحيوانية لمتابعة توفر الشروط الصحية و تبليغ اصحاب المحلات بإرسال العمال الى الفحص الطبي للحصول على البطاقة و الشهادة الصحية و متابعة تواريخ انتهاء صلاحية المواد الغذائية المعروضة و المخزونة في البراد). واشار الى انه (تم اتلاف مواد غذائية منتهية الصلاحية بطريقة الحرق)، واطلقت الوزارة استمارة التعيينات الخاصة بثلاث كليات تتعلق بالمجالات الصحية والطبية . وقال البيان ان (الوزارة اطلقت الاستمارة الالكترونية الخاصة بتعيين خريجي كليات التمريض والتقنية الصحية والطبية الدور الاول 2015-2016)، مؤكدا ان (التقديم يكون على رابط التعيين الذي عدته الوزارة).

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