– January 7, 2017

خبراء الأنواء يتوقعّون أمطاراً نهاية الأسبوع

بغداد – تمارا عبد الرزاق

توقعت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ان يكون طقس الأيام الأربعة المقبلة صحوا، مصحوبا بغيوم متفرقة وانخفاض بدرجات الحرارة بدءاً من يوم الاثنين المقبل, فيما يرى خبراء الارصاد الجوية العالمية ان تشهد نهاية الاسبوع امطارا على مناطق العراق المختلفة . واكدت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) أمس (استمرار تأثر اجواء العراق بامتداد المنخفض الجوي القادم من تركيا ليكون الطقس اليوم الاحد في المناطق كافة صحوا مع قطع من الغيوم وارتفاع قليل في درجات الحرارة بالمنطقتين الوسطى والجنوبية),واضاف ان (درجات الحرارة العظمى المتوقعة في بغداد ستكون 19 مئوية والصغرى 7 مئوية وستكون حركة الرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10-20 كيلو مترا ويكون مدى الرؤية من 8-10 كيلو مترات), واوضح البيان ان (تأثير المنخفض الجوي المذكور ينحسر عن اجواء العراق غدا الاثنين لتقدم امتداد مرتفع جوي من شمال افريقيا ليكون الطقس في المناطق كافة صحوا مع بعض الغيوم المتفرقة وتنخفض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية).

وتابع ان (طقس الثلاثاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا مع بعض الغيوم لتاثره بالمرتفع الجوي القادم من تركيا وطقس يوم الاربعاء المقبل سيكون في المناطق كافة صحوا مع بعض الغيوم و استقرار في درجات الحرارة). ويرى خبراء الارصاد الجوية العالمية ان (اسباب المنخفضات الجوية التي تؤثر على اجواء العراق يرجع الى تصاعد الابخرة في طبقات الجو العليا على شكل تيارات رطبة تصاعدية تقلل من ذرات الأوكسجين التي لها علاقة مع الرياح الافقية وتتبدل محلها جزيئات من الكم الهائل على شكل ابخرة والتي لها علاقة قوية مع التيار النفاث بحيث اقتراب التصاعد الرطب والتصاعد البارد بصفة طردية يجعل ارتفاع الضغوط في الدوامة القطبية ودفع الهواء الدافي الجاف نواحي الضغط العالي بسبب الانخفاض جنوبا),واوضح الخبراء ان (بعض دول المنطقة ستشهد خلال الاسبوع الجاري امطارا على فترات في مناطق الساحل و شمال فلسطين المحتلة ومناطق متفرقة من الضفة الغربية تكون فرصتها ضعيفة في مناطق الوسط والجنوب مع اجواء باردة نهارا واكثر برودة ليلا وفي الاردن فرصة لامطار متفرقة ولبنان وسوريا , وتكون اجواء العراق شبه مستقرة مع فرصة لامطار متفرقة وعلى فترات وسط العراق على المناطق الواقعة شمال الموصل حتى بغداد اضاف الى فرصة لامطار متفرقة اقصى شمال العراق مع الحدود التركية والسورية ومناطق الموصل وما حولها تكون على شكل زخات ثلجية على الجبال الحدودية العالية).