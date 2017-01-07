– January 7, 2017

نبض القلم

سلطة الصحافة وإستقلاليتها – طالب سعدون

يقول الكاتب الانكليزي أوسكار وايلد ( في أمريكا يحكم الرئيس أربع سنوات بينما تحكم الصحافة الى الأبد ..) ..

فاذا كانت سلطة الرئيس ، ومهماته ، وصلاحياته ، وأدواته معروفة ، كما هو حال بقية السلطات .. فما هي سلطة الصحافة .. وكيف تمارسها … وحدودها .. وادواتها .. ومدى تأثيرها .. وقوتها ..؟…

إن سلطة الصحافة معنوية .. رقابية .. شعبية .. مستقلة ، ولا سلطان عليها غير القانون ، شأن السلطات الاخرى ..

وقوتها في إستقلاليتها التي تمارسها من خلال الرأي العام الذي تسعى الى تشكليله باتجاه قضية ، أو موضوع ما ، وتحدد مسار إتجاهاته من خلال أدواتها ..

وأدواتها عديدة … ومن بينها التقرير والخبر والمقال بكل انواعه ، وفنون الصحافة المختلفة ، وبرامج الرأي ، والحوارات التلفزيونية التي تتناول موضوعات تحظى باهتمام الناس ، وتشغل بالهم ، وتسعى لتوضيحها أمام اصحاب القرار لإتخاذ القرار المناسب ..

إن استقلالية الصحافة ، وقوتها ، وتأثيرها في الرأي العام لا تعد مصدرقوة لها فقط ، وانما الى الحكومات ايضا … وهي أفضل للحكومات من أن تكون تحت مظلتها وتبعيتها ، لانها تكون ( اكثر قدرة على الاطلاع على المجتمع على حقيقته ) بما يعاني منه أو يتطلع اليه ، ورأيه في سياساتها .. وعليها أن لا تضيق ذرعا بها لصراحتها ، وتعقبها في كشف الخلل ، لانها عينها التي تعرف من خلالها الايجابيات والسلبيات والمعوقات ، خاصة وانها تستطيع ان تصل الى اماكن لا تستطيع الحكومات بكل اجهزتها الوصول اليها …

إن سلطة الصحافة تعكس قوة الكلمة ، وسلطان العقل ، واشعاع الفكر وفعل الضمير ، وقوة الرأي العام … وبهذه القوة المعنوية ( تستطيع تغييرما لم تستطعه السلطات الاخرى فعله ) ..

ولا تعني هذه السلطة أن تجرم هذا ، أو تبرىء ذاك، أوأن تمارس دور القاضي ، وانما قوتها في التبصير ونشر الوعي ، وتوضيح الحقائق ، وتترك القرار لاصحاب الشأن ..

لقد كانت قوة الصحافة سببا في استقالة الرئيس الامريكي ريتشارد نيكسون بسبب فضيحة ووترغيت الشهيرة ..

ويقول نابليوت بونابرت … ( اني أرهب صرير الاقلام أكثر من دوي المنافع ..)..

وهذا المعنى عبر عنه في موقف أخربقوله ( إني أخشى ثلاث جرائد أكثر من خشيتي لمائة الف حربة ) ..

وفي المعنى ذاته يقول فيدل كاسترو ( لا اخاف من بوابة الجحيم اذا فتحت بوجهي ، ولكني ارتعد من صرير قلم محرر صحفي ) …

لقد دخل الاعلام اليوم من خلال هذا الدور الكبير في مقاييس تطور الشعوب والدول .. ومن خلاله تعرف مستوى الحرية والديمقراطية ، وبه يقاس مستوى العلاقة بين الحاكم والشعب ..

وهذه السلطة .. وهذا الدور يفرضان على الصحفي أن يكون بمستوى هذه المهة الوطنية النبيلة ، وحرا من كل التزام ، عدا مصلحة الوطن والمواطن ليكون بحق واستحقاق وجدارة ضمن ملاك صاحبة الجلالة ..

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كلام مفيد :

كل شيء يرخص إذا كثر ، إلا العالم فانه إذا كثر غلا ..(عباس العقاد ) ..