– January 7, 2017

التسوية التاريخية مشروع عام – حمدي العطار

يتفق الكثير من السياسيين والمراقبين بأن التسوية التاريخية لا يمكن تطبيقها او قبولها من قبل الأطراف المعنية بالتسوية وهي أحزاب المكونات الثلاثة (الشيعية والسنية والكردية) وهي الاحزاب المتنفذة والتي كانت في المرحلة السابقة قد اتفقت على مبادرات عديدة في توزيع الرئاسات الثلاثة وتشكيل الحكومات التوافقية والتي اثبتت فشلها في ادارة الحكم وتحقيق الامن والامان وتوفير الخدمات وانهاء الازمات الاقتصادية وانجاز التنمية والاعمار ، بل بأصرارها على اتباع منهج المحاصصة في ادارة الحكم ادت الى احتلال داعش لثلث اراضي العراق وتهجير ونزوح اكثر من مليون شخص وتقديم كل التضحيات البشرية والمادية لتحرير تلك الاراضي، سبب اعتقاد البعض بأن التسوية لا تنجح هو لعدم توفر الظروف الناضجة للتسوية التاريخية وينتقد كل طرف الطرف الاخر بعدم توفير الثقة والاطمئنان لمضي بالتسوية ،ويعتقد من كتب ورقة التسوية ان بعض التنازلات من هنا وهناك سوق يحقق معادلة الامن والمضي في تحقيق الاستقرار! نحن نرى بأن التسوية التاريخية المطروحة تمثل (مشروع خاص) هي وضعت لحل المشاكل بين الاحزاب المتنفذة وأرضائها ! لذلك هي كما يعبر عنها منتقديها (أنتاج ذات المنظومة السياسية التي فشلت حتى الان في أحراز اي تقدم ذي شأن في مساع المصالحة ) نحن نرى بأن الظروف التي سوف توفرها هزيمة داعش وتحرير نينوى هي ظروف ناضجة جدا للتسوية التاريخية بشرط ان تكون تلك التسوية (مشروع عام) او كما عبر عنها العبادي (تسوية مجتمعية) ،وحينما تكون التسوية بهذه الاتجاه فبنود التسوية لا يضعها الفرقاء السياسيون بل ينبغي ان توضع من قبل منظمات وشخصيات مثقفة غير حزبية لم تشترك بخلق هذا الوضع المعقد كما لا يوجد لها مصلحة خاصة بالتسوية (محايدة) على الاحزاب المتنفذة ان تشكل لجنة من خارج كوادرها تطرح رؤيتها لحل الازمة واجراء التسوية والمصالحة ! ولا يمكن معالجة الوضع المعقد والخطير بورقة تسوية غير قادرة على اقناع حتى من وضعها ! والا اصبحنا مثل الذي يوصف حبة اسبرين لمريض بالسرطان!!

في تجارب مماثلة نتج عن الحرب هجرة ونزوح ،كانت احدى المشاكل الكبيرة هي عودة النازحين الى مناطقهم! خذ مثلا لبنان في الحرب الاهلية نزح الكثير منهم وحتى الان قسم كبير لم يعودوا الى مناطقهم حتى اعتبرت العودة طوعية! كذا هو الوضع هنا فالنازحين الذين جاءوا واستوطنوا في بغداد وبعض المحافظات المفتوحة اجتماعيا اصبحت لهم حياتهم وعملهم في هذه المدن ويصعب اقناعهم بالعودة الى تلك المناطق المتوترة والتي تفتقر الى البنى التحتية والخدمات والامان والعمل! انه تغيير ديموغرافي غير مخطط له بل هو تحصيل حاصل ! وهناك شعوب خضعت بلدانها للاحتلال وتحررت وبقيت هي تقيم في الدول التي هاجرت اليها!

هناك قوى وطنية وديمقراطية تربط المصالحة والتسوية التاريخية بالاصلاح فيرى “رائد فهمي ” سكرتير الحزب الشيوعي العراقي بأن (المصالحة ليست منفصلة عن الاصلاح المطلوب في أتجاه التخلي عن نهج المحاصصة وحتى تتحقق المصالحة يجب بناء دولة المؤسسات وسيادة القانون والعدالة الاجتماعية التي تقوم على أساس مبدأ المواطنة) رأي جميل وتحليل رائع لكن كيف يتم الاصلاح؟ سقف الاحتجاجات العارمة والمظاهرات لم يخرج بنتيجة الا ربط الاصلاح بالمطالبة بوزراء تكنوقراط ولم يتحقق ايضا! ويذهب لينين في الرد على مفهوم حزب اصلاحي ام حزب ثوري قائلا “أذا كانت الظروف غير ناضجة للثورة فالمهمة الحالية تكون الاصلاح بطرق ثورية”!!