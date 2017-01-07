– January 7, 2017

قراءة في عمق الحدث – جاسم السلمان

حتى نكون على خطى ومسارات التجسيد الحضاري التاريخي والعمل الحي ،وحتى نملك تصورا مضيئا للتاريخ وتفسيرا عميقا للواقع وتصحيحا تكوينيا للمستقبل ونأخذ على عاتقنا مسؤولية الحركة الجدلية بين هذه العناصرالجوهرية الثلاث تحت أفق مفتوح على تجارب الانسانية ومعطيات الواقع المعاش في العالم ،يجب ان لانقف الجانب الحياد لان هذا الحياد صعب بل يكاد يكون مستحيلا،وعليه يجب ان نعالج اعقد مشكلات الحاضر والتوعية به من خلال الوعي وتكريس المعطيات الخلاقة والوقوف بها على خطوات قريبةمن الحدث والخصوصيات الحضارية والمستقبلية للوطن ومن ثمة الاقتحام الفاعل للساحة السياسية والثقافية وحركة بناءلحياة نموذجية بلا شوائب ومنغصات وحتى يكتمل هذا الفهم لابد من الذود عن المصالح الوطنية بكل قوة وشجاعة وفي اقسى الظروف من اجل دحر قوى الظلام وادامة زخم الانتصارات الواعدة واعادة البسمة للشفاه المستعرة وتعضيد اواصر الأخوة بين أبناءالشعب الواحد.. ان لاقلام وأعلام المثقفين والأفكار النيرة أكبر الأثر لفضح وقاحة الموت المجاني الذي كان ومازال يصول ويجول ويقطف رؤوس الأبرياء صغارا وكبارا نساء ورجالا وهو ملتزم حد الجنون بمبدأ الدمار الشامل اوبما يسمى بمصطلح الأدب بالمبدأ الذري(التفتيتي) وليست في نيته أي هدته أو أعلان لفاصل صغير ثم نعود. أنهم رعاة الخراب وغوغاء الدم شعارهم عبوة +عبوة يساوي نسف كل شئ حي وكل جمال وجماد شامخ من بناء وطبيعة وحتى الآثار ودور العبادة لم تسلم من بطشهم وعنجيتهم..هكذا هو الحال في مجتمعاتنا ومدننا وبلداننا شحنا الهمم والسيوف وخربنا ديننا ودنيانا بالمجان ومن أجل ارضاء عصبيتنا واشباع غرائزنا الأثنية والقبلية حتى تكون كل ايامنا عاشوراء وكل اراضينا كربلاء ونكون دائما وابدا على وضوء وطهارة ببول البعير لنعطر افواهنا بالشتم والسب والتنابز بالالقاب وصلاتنا غيرمقبولة بين الطرح والتعليق وعمائمنا بين الاسودوالابيض وابو ذويل تركنا العالم امامنا يسبقنا بسنوات ضوئية ونحن نمشي القهقري ، منذ اجتماع السقيفة قبل اكثر من 1400 عام والدم والسيف لعبة لاتنتهي صرنا اضحوكة للعالم تفرعن فينا الحقد والارهاب واصبح آفة متسرطنة في العمق وقنبلة موقوتة تنفجر في كل وقت ومكان حتى ضاق العالم بنا ذرعا وذعرا واصبح الانسان العربي مذموما مشؤوما موبوءا غير مرحب به اينما نزحل واينما حل ارتحل .. اذن فخسارتنا نحن العرب فادحة مدوية فقد تمزقت لحمتنا وتقسمت دولنا وتفدلرت شعوبنا واصبحنا لاحول ولاقوة لنا نفسر الماءبعد الجهد بالماء ننتظر الغد والغد اسوأ من اليوم همومنا تضاعفت والمسؤولية كبرت والرقعة اصغر من الفتق وحكامنا نعاج لا هم لهم سوى الاجترار والخطابات التافهة والسرقة والفساد..لابد اذن ان نغادر سباتنا ونستعيد كبرياءنا ونسترد رسالتنا الانسانية واحساسنا وحواسنا ونتوكل على بعضنا ونوقظ عزمنا ويقضتنا لتكون اكثر التصاقنا فينا وتكوينا منا ونكون جزءا مهما لها ووننتفض على عاديات الدهر وعلى احباطنا وهزائمنا الباردة وخيباتنا المتداخلة سواء السياسية منها اوالفكرية ونخترق هذا المد الطائفي عبر عملية اقتطاع قسري وحاد لنهديه التي يترع ويمتص الكثير منا من لبنه المر العفن ..ان القضاءعلى تلك المظاهروالعادات البائسة دون يأس او فزع ودون كلل او ملل وان يؤدي كل منا ما يمليه عليه الوجدان والضمير وان لانبقى نتفرج على الحق دون مناصرة وعلى الباطل دون معارضة وان لايكون لنا موقفا وطنيا وانسانيا فحسب بل تعمق في تلمس الجراح الغائرة في جسد هذه الامة ومعالجتها ببلسم الشفاء الناجع عبرضخ الافكار والحلول ومن خلال ترسانة الوعي المعمق في عقول وافكار النخب المثقفة وسد كل الفجوات التي ينفذمنها الفكر المتطرف وادواته الساندة الحقودة من أثنية دينية مقيته وماكنتها الاعلامية (البروغاندية)وغسيلها الذي لا يجف ونشره على حبال المعمورة لاستمرار طاحونتهم الموبؤة بالموت وفتنتهم وفتاويهم بكل الوسائل من اجل ادامة الدمار وتحقيق رغباتهم وشذوذهم لارضاء اسيادهم ومخططاتهم والقضاء على العرب ودينهم وديدنهم وعزلهم كأمة فاعلة كان لها الدور المميز في بناء الحضارةالانسانية وعلو شأنها ورفدها بالعلم والمعرفة . كان العرب قلب العالم النابض وعاصمته التي لاتغيب عنها الشمس واين ماتمطر فهي في ارضهم . ان المسؤولية تقع الآن على عاتق الجميع وعلى المثقفين والمهمة ليست سهلة امام هذا المد الديماغوجي الذي يسيطر بقوة على عقول وافكار عامة الناس ودائما مايكون عليهم وبالا ووباء مستطيرا وبلاء مستحكما ، لذلك يجب ان يكون الطرح لفكر اجتماعي تحولي يستبدل الواقع والرؤى بما هو احسن وتغير المستويات والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بين كل الشرائح والطبقات واستبدالها باواصر وعلاقات مختلفة تنبذ الفساد والفاسدين والاستغلال والهيمنة والجشع وتفسح المجال امام الخيرين من العامة لتبوء واحتلال الصدارة ومركزالقرار لكي يكون المستقبل موئمنا وانقاذ مايمكن انقاذه لديمومة الحياة ورفع الحيف عنا ومن اننا اعداء للانسانية وصحبة للسيف وقطاع للطرق والرقاب. ان المؤهلات العالية والخيال الخصب الحيوي المتجدد للمثقف لغة وفكرا وفي كل لحظة قادرا ومقتدرا على بناءكافة المستويات وفي جميع الاتجاهات حتى نتمدد في الفضاء ونترك بصمتنا الواضحة في فهرسة الزمن نشرع لفتح نوافذنا لهبوب رياح التغير ولاجل ان يتنفس البشر ويكون خبزهم موحدا كالكون منقوعا بالفطرة والطمأنينة ، وماتسطره الاقلام والافكارالمبدعة وصعق كل الذبذبات الجالبة للشر وطمر النفايات والمستنقعات والقضاء التام على حركات الاستمناء العقيم الذي هيمن وبسط نفوذه بسهولة ضمن تفسير واقرار مبادئ ضحلة تمارس حريتها ومفاهيمها المغلوطة وافكارها الفاحشة التي تعطلت فيها الحواس واصابها العوق ، ان هذه الحرية التي فاجأت مجتمعنا حرية كاذبة غير مكتنزة الثمار كل شئ فيها نئ تذوقناها فكان طعمها حنظلا وتافها تحولت ايامنا فيها ضجر وانين بعدما كنا انموذجا معتبرا وجنسا مقتدرا حتى دارت علينا الدوائر واصبحنا فريسة سهلة يتلاطم فينا الخوف والقلق نتيجة اهمالنا وعدم احترامنا لاخلاقنا وعاداتنا وتقاليدنا، تخلفنا عن ركب العلم والمعارف واهميتهما في رقي الشعوب وصلب بنائه واصلاح اركانه واليقين كل اليقين لهذا الوعي اللاعب السوبر في التربية والحصن الحصين للناس وحمايتهم من الضياع ومن ظلم اعدائهم .ان بعض المتفقهين الذين لايعترفون الابالسياسة كحل للمعظلات والعلاج الساحر لمشاكلنا ويستخفون ويستسخفون بثرواتنا الادبية الابداعية جملة وتفصيلا على انها امرا ثانوي الاهمية وربما لااهمية له مطلقا . والحقيقة ان امثال هؤلاء انما يكشفون عن جهلهم وغبائهم المطلق اكثر مما يكتشفون عن موقف رصين ومدروس ولاننسى انهم هم الذين سلموا البلاد والعباد لطوفان البلاء واتسونامي الخراب وجاسوا الديار حتى نجسوا الارض وجعلوا اهلها شيعا كل حزب بما لديهم فرحون .. ومن هنا فلابد ان يتصدى المثقفون لكل هذه الترهلات وهذه المزخرفات وان يعبروا عن هموم وتطلعات شعوبهم والوقوف بوجه تكالب قوى الشر واعداءالحياة وعبدة الكهوف الظلامية والمتشظين باجسادهم النتنة من اجل حور العين وحوريات البحر وسباقهم المحموم من اجل وليمة دسمة مع نبي ورسول الرحمة وعراب الانسانية الاول وصاحب رسالتها المشرقة واسلامها السلام هذا الذي على خلق عظيم بعيدا كل البعد عن عنجهيتهم وبدعهم وظلالهم ومراهقتهم الدبقة. وامام هذا الهم النبيل علينا بصرخة مدوية تهز عروش الطغاة وتقلب الموازين والمعادلة الظالمة وتضع الحلول الناجعة لاستمرار عيشنا المشترك وديمومة حياتنا واجهاض الفتن والمؤامرات وردها لنحور مسوقيها وعزلهم والقصاص منهم ومن خلاياهم النائمة ومموليهم وحماتهم والتصدي الحازم لدعواتهم وقنواتهم المسخ التي كانت ومازالت تروج ليل نهار للبضاعتهم وجرائمهم العمياء وفكرهم المريض ووجودهم الضال .ان روح الجماعة والتفاني والايمان المطلق بالمسؤولية والحرص الشديد والدفاع عن الوطن والمقدسات وان يكون الوطن فوق الجميع وتشكيل خارطة تزهو بمكوناته محمية بهم عزيزة عليهم عظيمة بثقلهم ، واما القيادة الراجحة ستكون حتما للمفكرين والمثقفين والمبدعين فهم مفتاح النجاح وبصمة الحركة وعنوان النصر والتطور والتقدم والبناء والحرص والحب المتبادل بين مكونات وفسيفساء هذا الوطن الحبيب والكل من موقعه قادر بأذن الله ومقتدر على المساهمة الفاعلة في تحقيق هذا النجاح وفي شفاء الكلوم وهدهدة الآلآم وتهدأة الخواطر ولملمة حالنا وشملنا حتى يحترمنا الله ويجلنا العالم ونحظى بحياة حرة كريمة…..!!