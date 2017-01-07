– January 7, 2017

المشروع الديمقراطي والتحدّي الإرهابي

الحوار بين مثقفي الأمم الأربع ضرورة لا غنى عنها – شيرزاد احمد امين النجار

ابتداءً أقدم شكري لمبادرة معالي الوزير د.خالد شوكات رئيس المعهد العربي للديمقراطية وللأخ المفكّر د.عبدالحسين شعبان (رئيس مجلس أمناء المعهد) على مبادرتهما وجهودهما لتنظيم ندوة للأمم الأربع التي هي الأولى من نوعها ونأمل أن نتمكن من إيجاد أرضية مشتركة للأمم الأربع (العرب، الترك، الفرس والكرد) للتفاهم العميق والحوار المستمر والتعايش السلمي الدائم.

لقد بحثت الندوة ظاهرتين هما: الديمقراطية والإرهاب وهما تشتركان في نقطة مهمة وهي أنهما ليستا بظاهرة حديثة، بل إن لهما بعدا تأريخيا. فالديمقراطية لها بعد تاريخي يرجع ليس فقط الى زمن إزدهار الحضارة الإغريقية (نحو القرن الخامس قبل الميلاد)، بل يرجع ذلك البعد التأريخي الى زمن إزدهار الحضارة في وادي الرافدين (ميسوبوتاميا). إن تلك الديمقراطية وصفت من قبل البروفيسور (جاكوبسن) من جامعة شيكاغو بكونها “ديمقراطية بدائية Primitive Democracy). وفي زمن الإغريق أخذت الديمقراطية موقعاً مهماً لها في الفكر السياسي الإغريقي وترسخت بكونها تعبيراً عن إرادة الشعب من خلال ديمقراطية مباشرة حيث الشعب يحكم نفسه بنفسه دون حاجة إلى ممثلين عنه.

وتمثلت هذه الديمقراطية في “ديمقراطية أثينا” وإزدهرت في زمن (بريكليس). على العكس من هذا التوجه، أكد الفيلسوف (أرسطو) أن الديمقراطية هي نوع من الحكم الفاسد لكونها تعني حكم الكثرة المتصفة بالغوغاء. وتطور معنى الديمقراطية الى نوع جديد وهو “الديمقراطية التمثيلية” المتصفة بوجود ممثلين للشعب يمثلونه في المجالس النيابية. وهنا برزت أسماء مهمة من أمثال: مونتسكيو، جان لوك.

وقد اتخذت الثورة الفرنسية 1789 هذا المعنى من الديمقراطية كشعار لها وبدأت بتطبيقها. ولكن، وهذا شيء مهم، يلاحظ أن بروز الديمقراطية مع الثورة الفرنسية ارتبط مع بروز ظاهرة متناقضة لها وهي ظاهرة: الإرهاب.

إذاً في الثورة الفرنسية إلتقتت الديمقراطية مع الإرهاب ومثلتا نقيضين يجب العمل على إبقاء أحدهما فقط بإلغاء الآخر.

يعدّ الارهاب من الظواهر القديمة الموغلة في التأريخ ولكن إبرازه كمفهوم حديث بدأ مع الثورة الفرنسية، حيث ارتبط فعل الإرهاب مع الرعب والخوف، بل وحتى أن البعض عده بمثابة العدالة الصلبة التي تقضي بوجودها الفضيلة، كما أن روبسبير ربط الإرهاب كوسيلة لتطبيق الديمقراطية، فقد خاطب أعضاء الجمعية الوطنية الفرنسية عام 1793 بقوله:

“لقد حان وقت المساواة لكي نعمل منجلنا فوق الرؤوس، لقد حان وقت ترهيب المتآمرين، أيها المشرعون ضعوا الإرهاب على جدول أعمالكم … وليحوم سيف القانون فوق المجرمين.” هذا النوع من الإرهاب مارسه أصحاب السلطة بحيث يمكن تصنيفه بكونه إرهاب الدولة، والذي ظهر مرة أخرى في السنوات ما بين الحربين العالميتين الاولى والثانية بسبب قيام أنظمة دكتاتورية شمولية في أوروبا من أمثال الحكم الفاشي في إيطاليا والحكم النازي في ألمانيا.

ولكن لم يقتصر الإرهاب على هذا النوع فقط بل إمتد كذلك إلى منظمات تبنت الإرهاب كوسيلة وأداة للوصول إلى الحكم، وهنا حدث نوع من التشويه لمفهوم الإرهاب بحيث أصبح هذا المفهوم “مفهوما مراوغا” ومن ثم أصبح “النموذج السياسي الحديث” الذي يحاول مكافحة التنوير والذي أدى إلى بروز أزمة سميت بـ”أزمة المناعة الذاتية” للديمقراطيات الليبرالية الغربية. هذه الأزمة أدت إلى وجوب تعديل العلاقة مع الذات السائد في المجتمعات الغربية المعاصرة لاجل تغيير “الانفس المغلقة” التي يجب أن تقر بأن حياة المجتمع الحقيقي هي التطلع نحو المستقبل واحترام الاخرين بشكل لا يتحكم الماضي فيها.إن الإرهاب هو ذو تأثير مضاد للحضارة وهو هجوم مباشر على الأبرياء. ولكن هذا الوصف هو وصف لأعمال الأخرين، بينما يجري إهمال الإجراءات المتخذة التي تؤدي إلى خلق الإرهاب.وهنا يبرز تحالف “خبيث” مابين تأثيرات الشمولية وتأثيرات الفردانية والنزوع إلى الفردية والإنغلاق. إن الشمولية هي من أمراض السلطة التي تستخدم لإجل إزالة وإزاحة العقلانية السياسية وهي إذن تمثل إرهابا” سياسيا”. ولكن الإنغلاق النفسي الذاتي للمجتمع يمثل أيضا نوعا من الإرهاب لانه يمثل “كرها وعدم محبة” للأخرين وهذا يخلق سبباً أو أسباباً للإعتداء على الأخرين.

إن إنتشار الإرهاب (بنوعيه: إرهاب الدولة وإرهاب الاخرين) في الربع الاخيرمن القرن العشرين وبداية القرن الحادي و العشرين (وإلى الان) أدى إلى نشوء ظاهرة “الحرب الأهلية العالمية” والتي تثير تساؤلات عديدة من أهمها: هل هذه الحرب ستكون حرباً مستمرة؟ (طالما أن الإرهاب بأشكاله المختلفة سيظل قائماً) مما يتطلّب العيش في مرحلة “التأرجح” ما بين الديمقراطية والاستبداد!! كما بدا الأمر في الولايات المتحدة الامريكية عشية هجمات 11 سبتمبر 2001.

هذا “التأرجح” سيخلق حالة من الخوف والحيطة والحذر ويؤدي إلى التساؤل: هل يمكن بطريقة ما التمييز ما بين الإرهاب من جهة والخوف والقلق والذعر من ناحية أخرى؟ هذا التساؤل أخذ حيزاً واسعاً في الفكر السياسي من هوبز وإلى شميت، ويؤشر إلى مشاكل تتعلّق بممارسة السلطة والقانون وحماية حقوق الإنسان. إذاً، هناك مسائل مهمة تدخل في مواجهة الإرهاب منها: التسامح وحدوده، إجراءات السلطة السياسية وهل هي إجراءات تمثل ردود فعل أم أنها إجراءات لمعالجة الظاهرة؟ وهل أن هناك علاقة ما بين الديمقراطية والاستبداد والطغيان (بالأخص طغيان الأغلبية الذي تكلم عنه ألكسي دي توكفيل 1805-1859 في كتابه الشهير: الديمقراطية في أمريكا 1835-1840 والتي ستؤدي الى خلق الإرهاب؟

إن الإجابة على هذه التساؤلات تتطلب إعمال العقلانية السياسية لكشف الاسباب الحقيقية للإرهاب ومعالجته بروح من التسامح والتضامن ودرء أخطار الشر عن طريق حماية الذات من خلال مناهج تربوية هادفة تبغي إزاحة الفكرة الرئيسية للارهاب المتمثلة بكونه تحقيق لقانون الحركة لا تكمن غايتها القصوى في رفاه البشر ولا في صالح الفرد، إنما في إنتاج جنس بشري خاص يلغي الفرد لصالح النوع فيضحي بالأجزاء لصالح الكل مما يؤدي الى أن يسحق الناس بعضهم بعضاً ويدمر ما هو قائم بينهم.

وعليه، إن مشروع الديمقراطية (الذي هو هدف جوهري للندوة) هو أمام مسؤولية خطيرة تتعلق بالإجابة على تساؤل مهم وهو: هل الديمقراطية وتحقيقها تعني القضاء النهائي على الإرهاب؟ وهل أن الديمقراطية تمثل الحل النهائي لـ”مشكلة الإنسان والحكم “؟إن الديمقراطية هي ليست بـ ” الحل النهائي” لسبب بسيط وهو أنها عبارة عن سيرورة مستمرة ودائمة وتتعرض للإنتكاسات وهي عند محاولة حل المشكلات تنتج في نفس الوقت مشكلات. إذاً، فالديمقراطية كمشروع تحمل في طياتها خطر إنتكاستها وفنائها، وحتى أن الديمقراطيات المتقدمة لم تنجو من ظاهرة الإرهاب، وعلى الأخص منذ سبعينيات القرن الماضي (الألوية الحمراء، بايدر ماينهوف، الجيش الأحمر الياباني…).

في الديمقراطيات الغربية طرح (فوكوياما) فكرة “نهاية التأريخ” كحل نهائي للصراع الأيديولوجي لكون الديمقراطية الليبرالية قد إنتصرت، إلا أنه بعد فترة تراجع عن الفكرة لعدم إمكان تحقيقها على اساس أن الديمقراطية هي حركة ديناميكية مستمرة تحل المشكلات ولكنها أيضا تنتج مشكلات.

وبهذا المعنى فللديمقراطية إشكاليات، ولكن حلها يتم في جو ديمقراطي “الكل يحترم الكل” (بدلا من حرب الكل ضد الكل حسب رؤية هوبز) وذلك بتبني الحوار والتفاهم والبحث عن النقاط المشتركة التي تمثل المصالح المشتركة، والتي بواسطتها يمكن التغلب على تلك الإشكاليات.

الامم الاربع بحاجة الى هذا الشيء، فقد عانينا كثيراً من أهوال وكوارث الحروب والنزاعات التي إنتهت بـ(مآسي) لجميع الأطراف المشاركة. وما نشاهده اليوم من صراعات هي نتاج لتلك الحروب والنزاعات. لذلك فالتساؤل هو: أما آن ألأوان لوضع حد لهذه الصراعات؟ نقول: نعم، وإن قد تأخرنا بعض الشيء.

دعنا نبحث عن نقاط مشتركة لتبني مشروعنا الديمقراطي… وقد يكون هذا على نمط “الديمقراطية التوافقية” أو “الديمقراطية التشاركية”.

إن ندوتنا هذه، وإن تكن محل غرابة ودهشة بعض الأطراف، تمثل جانباً من (المجال العام) أو (الفضاء العام) الذي دعا إليه الفيلسوف الألماني (هابرماز) حينما أكد على وجوب دراسة وبحث ومناقشة القضايا العامة المهمة من قبل المواطنين في فضاء عام تجري فيه مناقشات بكل حرية وجرأة ويتم فيه الوصول إلى قرارات تمثل الأغلبية أو الإجماع. ولذلك فلنستمر هذه الندوة كجزء من الفضاء العام.

إن مكافحة الإرهاب ومنع انتشاره يحتاج إلى فهم وتشخيص وتفكيك ومعالجة الظاهرة الإرهابية والتي تتعلق بإتخاذ الإجراءات والتدابير ذات أبعاد ثلاث: البعد الوطني، البعد الإقليمي والبعد الدولي.

وكل نهاية لا بد أن تنطوي على بداية جديدة، وتلك هي الوعد الوحيد، فالبدء هو طاقة الإنسان القصوى وهو مماثل لحرية الإنسان، وهذا البدء يمثل ولادة الانسان الحر. وهذا هو الغاية القصوى من مكافحة ومواجهة الإرهاب بأي شكل كان.

{ مستشار في رئاسة وزراء إقليم كردستان للتعليم العالي