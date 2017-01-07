– January 7, 2017

\الجيش براء من ظلم الحكام – طارق حرب

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ما نادت به بعض منظمات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬اقليم كردســـــتان‮ ‬يوم‮ ‬2017/1/6 ‮ ‬بالغاء العطلة الرسمية في‮ ‬ذكرى تاسيس الجيش العراقي‮ ‬وعدم اعتبار هذه المناسبة مناسبة احتفال واستعراض عسكري‮ ‬ومناسبة وطنية تتقدم جميع المناسبات الوطنية الاخرى‮ ‬نقول ان تحـــــديد‮ ‬يوم‮ ‬1921/1/6 ‮ ‬يوم تاسيس الجيش العراقي‮ ‬هو موعد البدء بتشكيل هذا الجيش الوطني‮ ‬الاصيل وقد استمرت الاحتفالات والاستعراضات العسكرية والمدح والثناء والحمد والاطراء بذكرى تاسيس الجيش منذ سنة‮ ‬1922 والى الان وان كان اعتبار‮ ‬يوم تاسيسه عطلة رسمية حصل في‮ ‬1946/1/6 اي‮ ‬بالذكرى‮ ‬25 لتاسيس الجيش في‮ ‬زمن الوزارة الباججية الثانية اي‮ ‬وزارة حمدي‮ ‬الباججي‮ ‬التي‮ ‬تولت الحكم من‮ ‬1944/8/29‮ ‬حتى1946/1/29 ‮ ‬اذ اقترح الفريق اسماعيل نامق والذي‮ ‬كان‮ ‬يشغل منصب وزير الدفاع وكونه ضابطا للجيش التركي‮ ‬سابقا عد‮ ‬يوم السادس من كانون الثاني‮ ‬من كل سنة عطلة رسمية بهذه المناسبة واصر على مقترحه هذا وايده في‮ ‬ذلك وزير المالية والتموين صالح جبر الذي‮ ‬كان اول رئيس وزراء شيعي‮ ‬سنة‮ ‬1947 كما ايده بعض الوزراء الاخرين وقد استمرت ذكرى تاسيس الجيش العراقي‮ ‬عطلة رسمية من سنة‮ ‬1946‮ ‬وحتى الان وهي‮ ‬العطلة الوطنية الوحيدة من بين جميع العطل الوطنية الاخرى التي‮ ‬استمرت كل هذا التاريخ مع العطل الدينية كعيد الفطر وعيد الاضحى حيث وردت هذه العطلة في‮ ‬جميع قوانين العطلات منذ سنة‮ ‬1946‮ ‬فلقد اشار لها القانون‮ (‬16‮) ‬لسنة‮ ‬1941‮ ‬بعد تعديله بادخال هذه العطلة والذي‮ ‬نظم العطلات في‮ ‬العهد الملكي‮ ‬والقانون‮ (‬21‮) ‬لسنة‮ ‬1958‮ ‬الذي‮ ‬نظم العطلات في‮ ‬عهد عبد الكريم قاسم والقانون عشرة لسنة‮ ‬1963 ‮ ‬الذي‮ ‬نظم العطلات بعد انقلاب‮ ‬1963 واستمر الامر كذلك وحتى صدور القانون رقم‮ (‬110‮) ‬لسنة‮ ‬1972 والذي‮ ‬نظم العطلات من ذلك التاريخ وحتى الان على الرغم من تعديله اكثر من مرة ومطالبات بعض منظمات المجتمع المدني‮ ‬الكردستاني‮ ‬لا اساس دستوري‮ ‬او قانوني‮ ‬او واقعي‮ ‬يؤيدها لذلك ان سوء استخدام السلطات او الحكام للجيش لا‮ ‬يمكن ان‮ ‬ينسحب على الجيش ذاته وان كنا قد شهدنا في‮ ‬تاريخنا ان هنالك سوء استخدام للجيش حيث في‮ ‬العشرينات استخدمه رئيس الوزراء عبد المحسن السعدون في‮ ‬الهجوم على قبائل بني‮ ‬اسد وفي‮ ‬سنة‮ ‬1935 استخدم الجيش ضد عشائر الفرات الاوسط وقام الجيش بانقلابات في‮ ‬سنة‮ ‬1936‮ ‬انقلاب بكر صدقي‮ ‬وفي‮ ‬سنة‮ ‬1941‮ ‬انقلاب رشيد عالي‮ ‬الكيلاني‮ ‬وفي‮ ‬سنة‮ ‬1958‮ ‬اعلان الجمهورية وفي‮ ‬سنة‮ ‬1980‮ ‬في‮ ‬الهجوم على الجمهورية الايرانية وفي‮ ‬سنة‮ ‬1990‮ ‬في‮ ‬غزو الكويت لكن ذلك لا‮ ‬ينسحب على الجيش العراقي‮ ‬وانما هو تصرف لسلطات وحكام كما اساء صدام استخدام هذا الجيش فلا‮ ‬يمكن لوم سيارة او معاقبتها لانها دعست شخصا اهمالا من السائق او تماديا منه فالمسؤولية على سائق السيارة وليس على السيارة ذاتها والامر ذاته‮ ‬يقال عن مسؤولية من اساء استخدام الجيش والجيش وقواده حسبهم فضيلة‮.‬

ان اعظم دولة ديموقراطية في‮ ‬العالم وهي‮ ‬امريكا بناها قائد الجيش جورج واشنطن وان الرئيس الامريكي‮ ‬هاري‮ ‬ترومان كان قائدا عسكريا في‮ ‬الحرب العالمية الثانية ومع ذلك تولى منصب رئيس هذه الجمهورية وبالتالي‮ ‬فان دعوات ومطالبات هذه المنظمات تكون كالنفخ في‮ ‬قربة مثقوبة ودليلنا في‮ ‬ذلك ما‮ ‬يسطره جيشنا الان من ملاحم بطولية عجزت عن القيام بها ارقى الدول واعظمها‮.‬

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