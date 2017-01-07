– January 7, 2017

اطلالة

فرنسا صديقة مبدئية للشعب العراقي – حسين الجاف

على هامش زيارة الرئيس فرانسوا هولوند.. رئيس جمهورية فرنسا الى العراق.. في مطلع سنة 2017 التي نأمل ان تكون ان شاءالله سنة خير وانتصار على داعش وسنة رفاه ورخاء ووفاق للشعب العرقي العظيم…. هذه الزيارة الى بغداد ومنها الى كردستان العراق.. ذات مدلولات عميقة.. اذ ان قيام رئيس واحدة من اكبر سبع دول العالم الى هذه المنطقة وتحديد الى هذه الارض التي اكتسبت الشرف الاول في الوقوف بوجه فلول داعش الكافرة الفاجرة والحاق الهزائم المتكررة بجرذانه المذعورة والتي على يد العراقيين الابطال.. سوف تكون نهايته القريبة ان شاءالله اقول هذه الزيارة المتفردة في توقيتها واهميتها وفي هذه الايام التي تتوالى فيها انتصارات جيشنا الباسل وحشدنا الشعبي المقدس والعشائري المجاهد..وبيشمركتنا الغر الميامين.. لهذه الزيارة الكثير من المدولولات الكبيرة والرائعة.. انها لم تأت لتهنئة الجنود الفرنسيين الذين يقدمون خدمات لوجستية هامة لقواتنا المجاهدة كما اعن في البيان عن الزيارة.. انما تأتي لتشديد الوقوف الفرنسي مع العراقيين حكومة وشعبنا وقوات مسلحة.. مدركة ان انتصار العراقيين في هذه المعركة الحاسمة.. هو انتصار ليس للعراقيين فقط انما للبشرية جمعاء ولكل قوى الخير والتقدم والحرية في العالم.تصور- ايها القارئ العزيز- ان زعيم دول اوربية كبرى.. يأتي في ثاني ايام العام الجديد 2017 الى العراق لتهنئة قواته وللوقوف على الحاجات العسكرية والانسانية التي تعين وطننا المبتلى بآفة داعش.. على اجتياز المرحلة ودحر حجافل التخلف والموت هذه.. بينما لم يفعل ذلك ولا زعيم عربي او مسلم.. فحتى الرؤساء العرب والمسلمين الذين بدعوى الوقوف مع العراق.. لم تتعد مواقفهم على بعض التصريحات المقتضبة وعلى استيحاء شديد.. بينما يأتي رجل الاليزية الاول تاركا مظاهر الاحتفال والاحتفاء الباذخين ويأتي الى العراق لمدمى بطعنات عدر الاشقاء قبل الاعداء.

فتحية لفرنسا ولموقفها الجريء الاصيل من قضيتنا الوطنية الكبرى في التصدى لفلول داعش ودحرها ان شاءالله.