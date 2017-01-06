 أول هجوم ليلي يباغت داعش ومكافحة الارهاب تحرر حي المثنى بالموصل

– January 6, 2017

القوات العراقية تستعيد سبع قرى في الأنبار

بغداد‭ ‬—الموصل‭ -‬الزمان‮ ‬

عبرت‭ ‬قوت‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬نوعية‭ ‬نهر‭ ‬الخوصر‭ ‬وشرعت‭ ‬في‭ ‬تحرير‭ ‬حي‭ ‬المثنى‭ ‬بالساحل‭ ‬الايسر‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬حيث‭ ‬فر‭ ‬عناصر‭ ‬داعش‭ ‬وسط‭ ‬هلع‭ ‬كبير‭ ‬وتجمعوا‭ ‬في‭ ‬حي‭ ‬السكر‭ ‬والبلديات‭ ‬اللذين‭ ‬يواجهان‭ ‬هجوما‭ ‬ايضا‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الارهاب‭ . ‬وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬أمام‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬فيأول‭ ‬حملة‭ ‬ليلية‭ ‬تنفذها‭ ‬بالمدينة‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬عملية‭ ‬مدعومة‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يقول‭ ‬مسؤولون‭ ‬إنها‭ ‬تكتسب‭ ‬زخما‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬إن‭ ‬قوات‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬تقدمت‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬فروع‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬بقليل‭ ‬وأخرجت‭ ‬مقاتلي‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬من‭ ‬حي‭ ‬المثنى‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬القوات‭ ‬استخدمت‭ ‬معدات‭ ‬خاصة‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬عنصر‭ ‬المباغتة‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬الخصم‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الحملات‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬نهارا‭.‬

وقال‭ ‬إن‭ ‬طائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الأمريكي‭ ‬نفذت‭ ‬19‭ ‬ضربة‭ ‬جوية‭ ‬دعما‭ ‬للحملة‭ ‬التي‭ ‬سقط‭ ‬فيها‭ ‬عشرات‭ ‬المتشددين‭ ‬قتلى‭.‬

وبدأت‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬من‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬المرحلة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬حملة‭ ‬انطلقت‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬12‭ ‬أسبوعا‭ ‬لإخراج‭ ‬داعش‭ ‬من‭ ‬آخر‭ ‬معاقلها‭ ‬بمدينة‭ ‬رئيسية‭ ‬في‭ ‬العراق‭.‬‮ ‬

وتهدف‭ ‬العملية‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬الخميس‭ ‬الى‭ ‬استعادة‭ ‬بلدات‭ ‬عنه‭ ‬وراوه‭ ‬والقائم‭ ‬وهي‭ ‬اخر‭ ‬المناطق‭ ‬الماهولة‭ ‬التي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليها‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الانبار‭. ‬وقال‭ ‬خبير‭ ‬عسكري‭ ‬ان‭ ‬المشكلة‭ ‬الاكبر‭ ‬هي‭ ‬الحفاظ‭ ‬على‭ ‬المكاسب‭ ‬ومسك‭ ‬الارض‭ ‬بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬العمليات‭ .‬

وصرح‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬قاسم‭ ‬المحمدي‭ ‬قائد‭ ‬عمليات‭ ‬الجزيرة‭ ‬‮«‬حررت‭ ‬وحداتنا‭ ‬العسكرية‭ ‬سبع‭ ‬قرى‭ ‬من‭ ‬سيطرة‭ ‬داعش‭ ‬بين‭ ‬بلدتي‭ ‬الحديثة‭ ‬وعنه‮»‬‭.‬

كما‭ ‬صرح‭ ‬اللواء‭ ‬الركن‭ ‬نعمان‭ ‬عبد‭ ‬الزوبعي‭ ‬قائد‭ ‬الفرقة‭ ‬السابعة‭ ‬انه‭ ‬تمت‭ ‬استعادة‭ ‬سبع‭ ‬قرى‭ ‬وان‭ ‬القوات‭ ‬الحكومية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬مشارف‭ ‬الصقرة‭ ‬الواقعة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬عنه‭.‬د‭ ‬خلت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬مدينة‭ ‬الموصل‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬المعركة‭ ‬التي‭ ‬تهدف‭ ‬لاستعادة‭ ‬المدينة‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬شهدت‭ ‬عبور‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬أحد‭ ‬الأنهار‭ ‬في‭ ‬جنح‭ ‬الليل‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬ليلي‭ ‬لم‭ ‬يسبق‭ ‬لهمثيل‭.‬

جاءت‭ ‬العمليات‭ ‬ضمن‭ ‬هجوم‭ ‬جديد‭ ‬كبير‭ ‬بدأ‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬للتوغل‭ ‬في‭ ‬المدينة‭ ‬بعد‭ ‬توقف‭ ‬لعدة‭ ‬أسابيع‭ ‬في‭ ‬الحملة‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬شهور‭ ‬بسبب‭ ‬اضطرار‭ ‬القوات‭ ‬لإبطاء‭ ‬وتيرة‭ ‬هجومها‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حماية‭ ‬المدنيين‭.‬

وقال‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقي‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬ستقطع‭ ‬قريبا‭ ‬‮«‬رأس‭ ‬الأفعى‮»‬‭ ‬وتطرد‭ ‬التنظيم‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬معقل‭ ‬حضري‭ ‬له‭.‬

وقال‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬جهاز‭ ‬مكافحة‭ ‬الإرهاب‭ ‬العراقي‭ ‬الذي‭ ‬تصدر‭ ‬معظم‭ ‬الهجوم‭ ‬إن‭ ‬قواته‭ ‬حققت‭ ‬تقدما‭ ‬ضد‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬ليلية‭ ‬عبر‭ ‬أحد‭ ‬روافد‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭.‬

وقال‭ ‬المتحدث‭ ‬صباح‭ ‬النعمان‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬استخدمت‭ ‬معدات‭ ‬خاصة‭ ‬ولجأت‭ ‬إلى‭ ‬عنصر‭ ‬المباغتة‭ ‬إذ‭ ‬أن‭ ‬العدو‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يتوقع‭ ‬عملية‭ ‬في‭ ‬الليل‭ ‬لأن‭ ‬كل‭ ‬الحملات‭ ‬السابقة‭ ‬كانت‭ ‬نهارا‭.‬

وقال‭ ‬ضباط‭ ‬بموقع‭ ‬لقيادة‭ ‬العمليات‭ ‬لرويترز‭ ‬إن‭ ‬وحدات‭ ‬الجيش‭ ‬العراقي‭ ‬تقدمت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬بالمدينة‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬الهجوم‭ ‬في‭ ‬17‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬حيث‭ ‬دخلت‭ ‬مجمع‭ ‬مساكن‭ ‬الهضبة‭. ‬ولم‭ ‬يتضح‭ ‬على‭ ‬الفور‭ ‬المساحة‭ ‬التي‭ ‬سيطرت‭ ‬عليها‭ ‬القوات‭ ‬من‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬ضوء‭ ‬المقاومة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬التنظيم‭.‬

واستعادت‭ ‬القوات‭ ‬العراقية‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬نصف‭ ‬شرق‭ ‬الموصل‭ ‬لكنها‭ ‬لم‭ ‬تعبر‭ ‬نهر‭ ‬دجلة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬لمواجهة‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يزالون‭ ‬يحكمون‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬الشطر‭ ‬الغربي‭ ‬من‭ ‬الموصل‭.‬

وقالت‭ ‬مصادر‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬والشرطة‭ ‬إن‭ ‬المتشددين‭ ‬هاجموا‭ ‬موقعا‭ ‬للجيش‭ ‬ومركزا‭ ‬للشرطة‭ ‬قرب‭ ‬مدينة‭ ‬تكريت‭ ‬الجمعة‭ ‬فقتلوا‭ ‬أربعة‭ ‬جنود‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬وأصابوا‭ ‬12‭.‬

وذكرت‭ ‬المصادر‭ ‬أن‭ ‬المتشددين‭ ‬استخدموا‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬ومهاجمين‭ ‬انتحاريين‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬هجومهم‭ ‬الذي‭ ‬بدأ‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬الموقع‭ ‬العسكري‭ ‬في‭ ‬بلدة‭ ‬الدور‭ ‬على‭ ‬مشارف‭ ‬تكريت‭ ‬فقتلوا‭ ‬ضابطين‭ ‬وجنديين‭.‬