أول هجوم ليلي يباغت داعش ومكافحة الارهاب تحرر حي المثنى بالموصل
القوات العراقية تستعيد سبع قرى في الأنبار
بغداد —الموصل -الزمان
عبرت قوت مكافحة الارهاب في عملية نوعية نهر الخوصر وشرعت في تحرير حي المثنى بالساحل الايسر من الموصل حيث فر عناصر داعش وسط هلع كبير وتجمعوا في حي السكر والبلديات اللذين يواجهان هجوما ايضا من قوات مكافحة الارهاب . وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الجمعة إن قوات مكافحة الإرهاب حققت تقدما أمام مقاتلي تنظيم داعش في شرق الموصل فيأول حملة ليلية تنفذها بالمدينة وذلك في إطار عملية مدعومة من الولايات المتحدة يقول مسؤولون إنها تكتسب زخما.
وقال المتحدث صباح النعمان إن قوات مكافحة الإرهاب تقدمت عبر أحد فروع نهر دجلة بعد منتصف الليل بقليل وأخرجت مقاتلي الدولة الإسلامية من حي المثنى.
وأضاف أن القوات استخدمت معدات خاصة ولجأت إلى عنصر المباغتة إذ أن الخصم لم يكن يتوقع عملية في الليل لأن كل الحملات السابقة كانت نهارا.
وقال إن طائرات التحالف الأمريكي نفذت 19 ضربة جوية دعما للحملة التي سقط فيها عشرات المتشددين قتلى.
وبدأت يوم الخميس من الأسبوع الماضي المرحلة الثانية من حملة انطلقت منذ نحو 12 أسبوعا لإخراج داعش من آخر معاقلها بمدينة رئيسية في العراق.
وتهدف العملية التي انطلقت الخميس الى استعادة بلدات عنه وراوه والقائم وهي اخر المناطق الماهولة التي يسيطر عليها تنظيم داعش في محافظة الانبار. وقال خبير عسكري ان المشكلة الاكبر هي الحفاظ على المكاسب ومسك الارض بعد انتهاء العمليات .
وصرح اللواء الركن قاسم المحمدي قائد عمليات الجزيرة «حررت وحداتنا العسكرية سبع قرى من سيطرة داعش بين بلدتي الحديثة وعنه».
كما صرح اللواء الركن نعمان عبد الزوبعي قائد الفرقة السابعة انه تمت استعادة سبع قرى وان القوات الحكومية وصلت الى مشارف الصقرة الواقعة جنوب شرق عنه.د خلت القوات العراقية مدينة الموصل من الشمال للمرة الأولى الجمعة في إطار مرحلة جديدة من المعركة التي تهدف لاستعادة المدينة من أيدي تنظيم داعش شهدت عبور قوات خاصة أحد الأنهار في جنح الليل في هجوم ليلي لم يسبق لهمثيل.
جاءت العمليات ضمن هجوم جديد كبير بدأ الأسبوع الماضي للتوغل في المدينة بعد توقف لعدة أسابيع في الحملة المستمرة منذ نحو ثلاثة شهور بسبب اضطرار القوات لإبطاء وتيرة هجومها من أجل حماية المدنيين.
وقال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الجمعة إن القوات ستقطع قريبا «رأس الأفعى» وتطرد التنظيم من أكبر معقل حضري له.
وقال متحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الذي تصدر معظم الهجوم إن قواته حققت تقدما ضد مقاتلي تنظيم داعش في حملة ليلية عبر أحد روافد نهر دجلة في شرق الموصل.
وقال المتحدث صباح النعمان إن القوات استخدمت معدات خاصة ولجأت إلى عنصر المباغتة إذ أن العدو لم يكن يتوقع عملية في الليل لأن كل الحملات السابقة كانت نهارا.
وقال ضباط بموقع لقيادة العمليات لرويترز إن وحدات الجيش العراقي تقدمت في وقت لاحق بالمدينة من الشمال للمرة الأولى منذ بدء الهجوم في 17 أكتوبر تشرين الأول حيث دخلت مجمع مساكن الهضبة. ولم يتضح على الفور المساحة التي سيطرت عليها القوات من المنطقة في ضوء المقاومة من جانب التنظيم.
واستعادت القوات العراقية حتى الآن أكثر من نصف شرق الموصل لكنها لم تعبر نهر دجلة حتى الآن لمواجهة المتشددين الذين لا يزالون يحكمون السيطرة على الشطر الغربي من الموصل.
وقالت مصادر في الجيش والشرطة إن المتشددين هاجموا موقعا للجيش ومركزا للشرطة قرب مدينة تكريت الجمعة فقتلوا أربعة جنود على الأقل وأصابوا 12.
وذكرت المصادر أن المتشددين استخدموا سيارة ملغومة ومهاجمين انتحاريين اثنين في هجومهم الذي بدأ بعد منتصف الليل على الموقع العسكري في بلدة الدور على مشارف تكريت فقتلوا ضابطين وجنديين.