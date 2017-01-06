تحالف كردي عربي يسيطر على قلعة مشرفة على سجن داعش في سوريا
مقتل قيادي من جبهة فتح الشام في إدلب
بيروت- الزمان
قتل قيادي من جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا) في غارة نفذتها طائرة من دون طيار في شمال غرب سوريا، وفق ما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، في عملية تأتي في اطار سلسلة تصفيات مماثلة خلال الأشهر الأخيرة. وقال المرصد إن «قياديا في جبهة فتح الشام ملقب باسم أبو الحسن تفتناز، قضى في الضربات التي نفذتها طائرات من دون طيار» على منطقة تفتناز في الريف الشرقي لإدلب. وأوضح أن «قياديا شرعيا آخر في الجبهة ونجل أبو الحسن قتلا في الغارة نفسها» من دون ان يؤكد اذا كانت طائرات تابعة للتحالف الدولي بقيادة اميركية نفذت الغارة ام لا.
وتأتي هذه العملية غداة إعلان وزارة الدفاع الأميركية أن الجيش الأميركي قتل نحو عشرين من مقاتلي تنظيم القاعدة في عمليتي قصف الاحد والثلاثاء في شمال سوريا.
وكان المرصد افاد ليل الاحد عن غارات استهدفت سيارتين قرب بلدة سرمدا شمال غرب ادلب كان على متنهما ثلاثة قياديين، احدهم تركمانستاني، ويعد من ابرز قادة الجبهة في سوريا.
فيماسيطرت قوات سوريا الديموقراطية وهي تحالف عربي كردي تدعمه واشنطن الخميس على قلعة أثرية تشرف على اكبر سجن يديره تنظيم داعش قرب سد الفرات في شمال سوريا، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان ومصدر كردي.
وافاد المرصد بأن «قوات سوريا الديمقراطية مدعومة بقوات خاصة اميركية وطائرات التحالف الدولي، تمكنت من التقدم والسيطرة على قلعة جعبر الأثرية الواقعة شمال غرب مدينة الطبقة في محافظة الرقة» ابرز معقل للجهاديين في سوريا، وذلك «بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم الدولة الإسلامية».
واكد قيادي ميداني من قوات سوريا الديموقراطية لفرانس برس السيطرة على القلعة المشرفة على بحيرة الاسد، والتي كان «تنظيم داعش يتمركز داخلها وينطلق منها لشن هجمات على القرى المجاورة».
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان سيطرة هذه القوات على القلعة «تخولها الاشراف والسيطرة النارية على اكبر سجن يديره الجهاديون» قرب سد الفرات. من جهته، اوضح المدير العام للآثار والمتاحف السورية مأمون عبد الكريم لفرانس برس إن القلعة، وهي بمثابة شبه جزيرة، تعد من «أهم القلاع التاريخية ذات الطابع الاسلامي في سوريا» وتعود للعصور السلجوقية والمملوكية.
وفي القلعة 35 برجا ومسجدا كما كانت تضم متحفا مخصصا للزوار مع عشرات القطع الفخارية، لكنه تعرض للنهب العام 2013.
واضاف عبد الكريم أن «تحرير القلعة من داعش انقاذ لاحد مكونات الثقافة السورية».
ويقع سد الفرات الذي تشرف عليه القلعة وفق المرصد، على بعد 500 متر من مدينة الطبقة الاستراتيجية، التي تعد مركز ثقل أمني للتنظيم في سوريا ويقيم فيها ابرز قادته. كما يبعد نحو خمسين كيلومترا عن مدينة الرقة.
وبحسب القيادي في قوات سوريا الديموقراطية، فإن الهدف المقبل هو «السيطرة على مدينة الطبقة» حيث بات التنظيم بحسب المرصد السوري يعتمد اسلوب «الهجمات المعاكسة» على مواقع المقاتلين العرب والاكراد.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية الجمعة معارك عنيفة في قرية السويدية التي تبعد نحو خسمة كلم عن الطبقة وتعد اخر نقاط سيطرة الجهاديين قبل سد الفرات، وفق المرصد والادارة الذاتية الكردية.
وبحسب عبد الرحمن، فإن سيطرة قوات سوريا الديموقراطية على القرية، تتيح لها التقدم مباشرة الى سد الفرات.
وبدات قوات سوريا الديموقراطية في 5 تشرين الثاني/نوفمبر حملة «غضب الفرات» لطرد تنظيم الدولة الاسلامية من الرقة.
وتمكنت بدعم من التحالف الدولي من إحراز تقدم كبير في ريف الرقة الشمالي في المرحلة الأولى من الهجوم.
وأعلنت في العاشر من الشهر الماضي بدء «المرحلة الثانية» من هجومها الذي يهدف إلى طرد الجهاديين من الريف الغربي للرقة و»عزل المدينة»
كما افاد المصدر الثلاثاء عن مقتل 15 عنصرا من فتح الشام بينهم قياديون جراء غارة استهدفت مقرا مركزيا للجبهة قرب سرمدا اثناء عقد اجتماع داخله.
وبحسب المرصد السوري، ترتفع حصيلة قتلى الجبهة منذ الاحد إلى 35 على الأقل، من مقاتلين وقادة جراء غارات للتحالف الدولي أم طائرات من دون طيار.
وغالبا ما يتعرض قياديو الجبهة لعمليات استهداف، اذ اعلنت وزارة الدفاع الاميركية مقتل القيادي الكبير في تنظيم القاعدة ابو افغان المصري في غارة شنتها طائرة اميركية بدون طيار قرب بلدة سرمدا في 22 تشرين الثاني/نوفمبر.
وفي الثالث من تشرين الاول/اكتوبر، اعلنت جبهة فتح الشام مقتل احد قيادييها احمد سلامة مبروك، وهو مصري معروف باسم ابو فرج، في ضربة اميركية اكد البنتاغون تنفيذها في ريف ادلب الغربي.
وتسيطر جبهة فتح الشام وفصائل اسلامية متحالفة معها على كامل محافظة ادلب.