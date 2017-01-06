 تحالف كردي عربي يسيطر على قلعة مشرفة على سجن داعش في سوريا

– January 6, 2017

مقتل قيادي من جبهة فتح الشام في إدلب

بيروت‭-‬‭ ‬الزمان‮ ‬

‮ ‬قتل‭ ‬قيادي‭ ‬من‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬‭(‬جبهة‭ ‬النصرة‭ ‬سابقا‭)‬‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أكد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬عملية‭ ‬تأتي‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬سلسلة‭ ‬تصفيات‭ ‬مماثلة‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الأخيرة‭. ‬وقال‭ ‬المرصد‭ ‬إن‭ ‬‮«‬قياديا‭ ‬في‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬ملقب‭ ‬باسم‭ ‬أبو‭ ‬الحسن‭ ‬تفتناز،‭ ‬قضى‭ ‬في‭ ‬الضربات‭ ‬التي‭ ‬نفذتها‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‮»‬‭ ‬على‭ ‬منطقة‭ ‬تفتناز‭ ‬في‭ ‬الريف‭ ‬الشرقي‭ ‬لإدلب‭. ‬وأوضح‭ ‬أن‭ ‬‮«‬قياديا‭ ‬شرعيا‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬الجبهة‭ ‬ونجل‭ ‬أبو‭ ‬الحسن‭ ‬قتلا‭ ‬في‭ ‬الغارة‭ ‬نفسها‮»‬‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬ان‭ ‬يؤكد‭ ‬اذا‭ ‬كانت‭ ‬طائرات‭ ‬تابعة‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬بقيادة‭ ‬اميركية‭ ‬نفذت‭ ‬الغارة‭ ‬ام‭ ‬لا‭.‬

وتأتي‭ ‬هذه‭ ‬العملية‭ ‬غداة‭ ‬إعلان‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬الجيش‭ ‬الأميركي‭ ‬قتل‭ ‬نحو‭ ‬عشرين‭ ‬من‭ ‬مقاتلي‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬في‭ ‬عمليتي‭ ‬قصف‭ ‬الاحد‭ ‬والثلاثاء‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا‭.‬

وكان‭ ‬المرصد‭ ‬افاد‭ ‬ليل‭ ‬الاحد‭ ‬عن‭ ‬غارات‭ ‬استهدفت‭ ‬سيارتين‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬سرمدا‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬ادلب‭ ‬كان‭ ‬على‭ ‬متنهما‭ ‬ثلاثة‭ ‬قياديين،‭ ‬احدهم‭ ‬تركمانستاني،‭ ‬ويعد‭ ‬من‭ ‬ابرز‭ ‬قادة‭ ‬الجبهة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭.‬

فيماسيطرت‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬وهي‭ ‬تحالف‭ ‬عربي‭ ‬كردي‭ ‬تدعمه‭ ‬واشنطن‭ ‬الخميس‭ ‬على‭ ‬قلعة‭ ‬أثرية‭ ‬تشرف‭ ‬على‭ ‬اكبر‭ ‬سجن‭ ‬يديره‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬قرب‭ ‬سد‭ ‬الفرات‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الانسان‭ ‬ومصدر‭ ‬كردي‭.‬

وافاد‭ ‬المرصد‭ ‬بأن‭ ‬‮«‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬مدعومة‭ ‬بقوات‭ ‬خاصة‭ ‬اميركية‭ ‬وطائرات‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي،‭ ‬تمكنت‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والسيطرة‭ ‬على‭ ‬قلعة‭ ‬جعبر‭ ‬الأثرية‭ ‬الواقعة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬مدينة‭ ‬الطبقة‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬الرقة‮»‬‭ ‬ابرز‭ ‬معقل‭ ‬للجهاديين‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬وذلك‭ ‬‮«‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬عنيفة‭ ‬مع‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‮»‬‭.‬

واكد‭ ‬قيادي‭ ‬ميداني‭ ‬من‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬القلعة‭ ‬المشرفة‭ ‬على‭ ‬بحيرة‭ ‬الاسد،‭ ‬والتي‭ ‬كان‭ ‬‮«‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬يتمركز‭ ‬داخلها‭ ‬وينطلق‭ ‬منها‭ ‬لشن‭ ‬هجمات‭ ‬على‭ ‬القرى‭ ‬المجاورة‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬ان‭ ‬سيطرة‭ ‬هذه‭ ‬القوات‭ ‬على‭ ‬القلعة‭ ‬‮«‬تخولها‭ ‬الاشراف‭ ‬والسيطرة‭ ‬النارية‭ ‬على‭ ‬اكبر‭ ‬سجن‭ ‬يديره‭ ‬الجهاديون‮»‬‭ ‬قرب‭ ‬سد‭ ‬الفرات‭. ‬من‭ ‬جهته،‭ ‬اوضح‭ ‬المدير‭ ‬العام‭ ‬للآثار‭ ‬والمتاحف‭ ‬السورية‭ ‬مأمون‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬القلعة،‭ ‬وهي‭ ‬بمثابة‭ ‬شبه‭ ‬جزيرة،‭ ‬تعد‭ ‬من‭ ‬‮«‬أهم‭ ‬القلاع‭ ‬التاريخية‭ ‬ذات‭ ‬الطابع‭ ‬الاسلامي‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬‭ ‬وتعود‭ ‬للعصور‭ ‬السلجوقية‭ ‬والمملوكية‭.‬

وفي‭ ‬القلعة‭ ‬35‭ ‬برجا‭ ‬ومسجدا‭ ‬كما‭ ‬كانت‭ ‬تضم‭ ‬متحفا‭ ‬مخصصا‭ ‬للزوار‭ ‬مع‭ ‬عشرات‭ ‬القطع‭ ‬الفخارية،‭ ‬لكنه‭ ‬تعرض‭ ‬للنهب‭ ‬العام‭ ‬2013‭.‬

واضاف‭ ‬عبد‭ ‬الكريم‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تحرير‭ ‬القلعة‭ ‬من‭ ‬داعش‭ ‬انقاذ‭ ‬لاحد‭ ‬مكونات‭ ‬الثقافة‭ ‬السورية‮»‬‭.‬

ويقع‭ ‬سد‭ ‬الفرات‭ ‬الذي‭ ‬تشرف‭ ‬عليه‭ ‬القلعة‭ ‬وفق‭ ‬المرصد،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬500‭ ‬متر‭ ‬من‭ ‬مدينة‭ ‬الطبقة‭ ‬الاستراتيجية،‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬مركز‭ ‬ثقل‭ ‬أمني‭ ‬للتنظيم‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬ويقيم‭ ‬فيها‭ ‬ابرز‭ ‬قادته‭. ‬كما‭ ‬يبعد‭ ‬نحو‭ ‬خمسين‭ ‬كيلومترا‭ ‬عن‭ ‬مدينة‭ ‬الرقة‭.‬

وبحسب‭ ‬القيادي‭ ‬في‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية،‭ ‬فإن‭ ‬الهدف‭ ‬المقبل‭ ‬هو‭ ‬‮«‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬الطبقة‮»‬‭ ‬حيث‭ ‬بات‭ ‬التنظيم‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬يعتمد‭ ‬اسلوب‭ ‬‮«‬الهجمات‭ ‬المعاكسة‮»‬‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬المقاتلين‭ ‬العرب‭ ‬والاكراد‭.‬

وتخوض‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديمقراطية‭ ‬الجمعة‭ ‬معارك‭ ‬عنيفة‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬السويدية‭ ‬التي‭ ‬تبعد‭ ‬نحو‭ ‬خسمة‭ ‬كلم‭ ‬عن‭ ‬الطبقة‭ ‬وتعد‭ ‬اخر‭ ‬نقاط‭ ‬سيطرة‭ ‬الجهاديين‭ ‬قبل‭ ‬سد‭ ‬الفرات،‭ ‬وفق‭ ‬المرصد‭ ‬والادارة‭ ‬الذاتية‭ ‬الكردية‭.‬

وبحسب‭ ‬عبد‭ ‬الرحمن،‭ ‬فإن‭ ‬سيطرة‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬على‭ ‬القرية،‭ ‬تتيح‭ ‬لها‭ ‬التقدم‭ ‬مباشرة‭ ‬الى‭ ‬سد‭ ‬الفرات‭.‬

وبدات‭ ‬قوات‭ ‬سوريا‭ ‬الديموقراطية‭ ‬في‭ ‬5‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬حملة‭ ‬‮«‬غضب‭ ‬الفرات‮»‬‭ ‬لطرد‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الاسلامية‭ ‬من‭ ‬الرقة‭.‬

وتمكنت‭ ‬بدعم‭ ‬من‭ ‬التحالف‭ ‬الدولي‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬تقدم‭ ‬كبير‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬الرقة‭ ‬الشمالي‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الهجوم‭.‬

وأعلنت‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬بدء‭ ‬‮«‬المرحلة‭ ‬الثانية‮»‬‭ ‬من‭ ‬هجومها‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬طرد‭ ‬الجهاديين‭ ‬من‭ ‬الريف‭ ‬الغربي‭ ‬للرقة‭ ‬و‮»‬عزل‭ ‬المدينة‮»‬

كما‭ ‬افاد‮ ‬‭ ‬المصدر‭ ‬الثلاثاء‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬15‭ ‬عنصرا‭ ‬من‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬بينهم‭ ‬قياديون‭ ‬جراء‭ ‬غارة‭ ‬استهدفت‭ ‬مقرا‭ ‬مركزيا‭ ‬للجبهة‭ ‬قرب‭ ‬سرمدا‭ ‬اثناء‭ ‬عقد‭ ‬اجتماع‭ ‬داخله‭.‬

وبحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري،‭ ‬ترتفع‭ ‬حصيلة‭ ‬قتلى‭ ‬الجبهة‭ ‬منذ‭ ‬الاحد‭ ‬إلى‭ ‬35‭ ‬على‭ ‬الأقل،‭ ‬من‭ ‬مقاتلين‭ ‬وقادة‭ ‬جراء‭ ‬غارات‭ ‬للتحالف‭ ‬الدولي‭ ‬أم‭ ‬طائرات‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬طيار‭.‬

وغالبا‭ ‬ما‭ ‬يتعرض‭ ‬قياديو‭ ‬الجبهة‭ ‬لعمليات‭ ‬استهداف،‭ ‬اذ‭ ‬اعلنت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الاميركية‭ ‬مقتل‭ ‬القيادي‭ ‬الكبير‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬القاعدة‭ ‬ابو‭ ‬افغان‭ ‬المصري‭ ‬في‭ ‬غارة‭ ‬شنتها‭ ‬طائرة‭ ‬اميركية‭ ‬بدون‭ ‬طيار‭ ‬قرب‭ ‬بلدة‭ ‬سرمدا‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وفي‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الاول‭/‬اكتوبر،‭ ‬اعلنت‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬مقتل‭ ‬احد‭ ‬قيادييها‭ ‬احمد‭ ‬سلامة‭ ‬مبروك،‭ ‬وهو‭ ‬مصري‭ ‬معروف‭ ‬باسم‭ ‬ابو‭ ‬فرج،‭ ‬في‭ ‬ضربة‭ ‬اميركية‭ ‬اكد‭ ‬البنتاغون‭ ‬تنفيذها‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬ادلب‭ ‬الغربي‭.‬

وتسيطر‭ ‬جبهة‭ ‬فتح‭ ‬الشام‭ ‬وفصائل‭ ‬اسلامية‭ ‬متحالفة‭ ‬معها‭ ‬على‭ ‬كامل‭ ‬محافظة‭ ‬ادلب‭.‬