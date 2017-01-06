ابن كيران : الحكومة الجديدة في المغرب من الأغلبية السابقة
الرباط تعلن إغلاق المؤسسات التعليمية لجماعة غولن
الرباط- الزمان قال رئيس الحكومة المكلف في المغرب عبد الاله ابن كيران الجمعة ان التشكيلة الحكومية المرتقبة منذ ثلاثة أشهر ستضم احزاب الغالبية الحكومية السابقة “دون زيادة أو نقصان”.
وأوضح ابن كيران للصحافة على هامش إحدى الندوات الجمعة في الرباط ان “الغالبية المقبلة ستكون من حزب العدالة والتنمية وحزب التجمع الوطني للأحرار، وحزب الحركة الشعبية وحزب التقدم والاشتراكية. وأضاف، حسبما نقلت وكالة الأنباء الرسمية انه اجرى محادثات مع مسؤولي هذه الاحزاب، وأنتظر جوابهم للدخول بعد ذلك في التفاصيل. وجرت ثاني انتخابات برلمانية في ظل دستور في السابع من تشرين الأولأكتوبر وفاز فيها حزب العدالة والتنمية الإسلامي للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على مقعدا مقابل مقاعد في فيما حل خصمه اللدودحزب الأصالة والمعاصرة ثانيا. وبعدها كلف الملك محمد السادس ابن كيران بتشكيل الحكومة، فأعلن حزب الاصالة والمعاصرة رفضه التحالف مع الإسلاميين فخاض ابن كيران مشاورات مع باقي الأحزاب لكنه لم ينجح سوى في إقناع حزبين في التحالف معه، وهو ما لا يمكنه من بلوغ عتبة مقعدا المطلوبة (من أصل للحصول على غالبية برلمانية. وزاد من التعقيدات تكتل اربعة أحزاب بقيادة حزب التجمع الوطني للأحرار (ليبرالي) وفرضا شروطها للدخول في ائتلاف حكومي وعلى رأسها التخلص من حزب الاستقلال (محافظ) الذي كان ابن كيران اعلن مباشرة بعد الانتخابات انه حليف رئيسي في الحكومة. وشهدت الامور انفراجا بعد تصريحات امين عام حزب الاستقلال حميد شباط الذي قال خلال لقاء حزبي حول استقلال المغرب والمناطق التي فقدها بسبب الاستعمار، ان “موريتانيا أصبحت دولة وهي أراض مغربية محضة ما أثار امتعاض نواكشوط واضطر الملك محمد السادس للاتصال بالرئيس الموريتاني مؤكدا ان المغرب يعترف بالوحدة الترابية” لموريتانيا.
وبدوره، انتقد ابن كيران التصريحات في الموضوع معتبرا أنها “لا تعبر إلا عن وجهة نظر شخصية”، فيما اعتذر شباط علنا موضحا أن موقف حزبه هو موقف العاهل المغربي نفسه وان كلامه كان “ضمن سياق تاريخي معين” لكن يبدو ان اعتذاره لم يجد آذانا صاغية.
وعقب ذلك عادت الأحزاب المتحالفة ضد ابن كيران إلى التشاور الخميس وعلى رأسها حزبا التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية، فيما لم يلتق ابن كيران الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (يسار) والاتحاد الدستوري وسط.
من جهة اخرى ، أعلنت الداخلية المغربية مساء امس إغلاق جميع المؤسسات التعليمية التابعة لمجموعة “محمد الفاتح ومنظرها فتح الله غولن زعيم “خدمة” التركية، ضمن مدة اقصاه شهر اعتبارا من اليوم.
وتتهم السلطات التركية الداعية غولن المقيم في بنسلفانيا في الولايات المتحدة بالوقوف وراء الانقلاب الفاشل الذي ادى الى سقوط نحو 270 قتيلا وألفي جريح.
وينفي غولن الذي يقود “خدمة” هذه الاتهامات.
وقال بيان للداخلية انه إثر تحريات قامت بها الجهات المختصة بشأن هذه المؤسسات التعليمية تبين أنها “تجعل من الحقل التعليمي والتربوي مجالا خصبا للترويج لإيديولوجية هذه الجماعة ومؤسسها، ونشر نمط من الأفكار يتنافى مع مقومات المنظومة التربوية والدينية المغربية”.