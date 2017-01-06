ابن كيران : الحكومة الجديدة في المغرب من الأغلبية السابقة

– January 6, 2017

الرباط تعلن إغلاق المؤسسات التعليمية لجماعة غولن

الرباط‭- ‬الزمان‮ ‬‮ ‬قال‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬المكلف‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬عبد‭ ‬الاله‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬التشكيلة‭ ‬الحكومية‭ ‬المرتقبة‭ ‬منذ‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬ستضم‭ ‬احزاب‭ ‬الغالبية‭ ‬الحكومية‭ ‬السابقة‭ “‬دون‭ ‬زيادة‭ ‬أو‭ ‬نقصان‭”.‬

وأوضح‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬للصحافة‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬إحدى‭ ‬الندوات‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الرباط‭ ‬ان‭ “‬الغالبية‭ ‬المقبلة‭ ‬ستكون‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬وحزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار،‭ ‬وحزب‭ ‬الحركة‭ ‬الشعبية‭ ‬وحزب‭ ‬التقدم‭ ‬والاشتراكية‭. ‬وأضاف،‭ ‬حسبما‭ ‬نقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الرسمية‭ ‬انه‭ ‬اجرى‭ ‬محادثات‭ ‬مع‭ ‬مسؤولي‭ ‬هذه‭ ‬الاحزاب،‭ ‬وأنتظر‭ ‬جوابهم‭ ‬للدخول‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬التفاصيل‭. ‬وجرت‭ ‬ثاني‭ ‬انتخابات‭ ‬برلمانية‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬دستور‭ ‬في‭ ‬السابع‭ ‬من‭ ‬تشرين‭ ‬الأولأكتوبر‭ ‬وفاز‭ ‬فيها‭ ‬حزب‭ ‬العدالة‭ ‬والتنمية‭ ‬الإسلامي‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬بعد‭ ‬حصوله‭ ‬على‭ ‬مقعدا‭ ‬مقابل‭ ‬مقاعد‭ ‬في‭ ‬فيما‭ ‬حل‭ ‬خصمه‭ ‬اللدودحزب‭ ‬الأصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬ثانيا‭. ‬وبعدها‭ ‬كلف‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬بتشكيل‭ ‬الحكومة،‭ ‬فأعلن‭ ‬حزب‭ ‬الاصالة‭ ‬والمعاصرة‭ ‬رفضه‭ ‬التحالف‭ ‬مع‭ ‬الإسلاميين‭ ‬فخاض‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬مشاورات‭ ‬مع‭ ‬باقي‭ ‬الأحزاب‭ ‬لكنه‭ ‬لم‭ ‬ينجح‭ ‬سوى‭ ‬في‭ ‬إقناع‭ ‬حزبين‭ ‬في‭ ‬التحالف‭ ‬معه،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬لا‭ ‬يمكنه‭ ‬من‭ ‬بلوغ‭ ‬عتبة‭ ‬مقعدا‭ ‬المطلوبة‭ (‬من‭ ‬أصل‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬غالبية‭ ‬برلمانية‭. ‬وزاد‭ ‬من‭ ‬التعقيدات‭ ‬تكتل‭ ‬اربعة‭ ‬أحزاب‭ ‬بقيادة‭ ‬حزب‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ (‬ليبرالي‭) ‬وفرضا‭ ‬شروطها‭ ‬للدخول‭ ‬في‭ ‬ائتلاف‭ ‬حكومي‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ (‬محافظ‭) ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬اعلن‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬الانتخابات‭ ‬انه‭ ‬حليف‭ ‬رئيسي‭ ‬في‭ ‬الحكومة‭. ‬وشهدت‭ ‬الامور‭ ‬انفراجا‭ ‬بعد‭ ‬تصريحات‭ ‬امين‭ ‬عام‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال‭ ‬حميد‭ ‬شباط‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬خلال‭ ‬لقاء‭ ‬حزبي‭ ‬حول‭ ‬استقلال‭ ‬المغرب‭ ‬والمناطق‭ ‬التي‭ ‬فقدها‭ ‬بسبب‭ ‬الاستعمار،‭ ‬ان‭ “‬موريتانيا‭ ‬أصبحت‭ ‬دولة‭ ‬وهي‭ ‬أراض‭ ‬مغربية‭ ‬محضة‭ ‬ما‭ ‬أثار‭ ‬امتعاض‭ ‬نواكشوط‭ ‬واضطر‭ ‬الملك‭ ‬محمد‭ ‬السادس‭ ‬للاتصال‭ ‬بالرئيس‭ ‬الموريتاني‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬المغرب‭ ‬يعترف‭ ‬بالوحدة‭ ‬الترابية‭” ‬لموريتانيا‭.‬

وبدوره،‭ ‬انتقد‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬التصريحات‭ ‬في‭ ‬الموضوع‭ ‬معتبرا‭ ‬أنها‭ “‬لا‭ ‬تعبر‭ ‬إلا‭ ‬عن‭ ‬وجهة‭ ‬نظر‭ ‬شخصية‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬اعتذر‭ ‬شباط‭ ‬علنا‭ ‬موضحا‭ ‬أن‭ ‬موقف‭ ‬حزبه‭ ‬هو‭ ‬موقف‭ ‬العاهل‭ ‬المغربي‭ ‬نفسه‭ ‬وان‭ ‬كلامه‭ ‬كان‭ “‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬تاريخي‭ ‬معين‭” ‬لكن‭ ‬يبدو‭ ‬ان‭ ‬اعتذاره‭ ‬لم‭ ‬يجد‭ ‬آذانا‭ ‬صاغية‭.‬

وعقب‭ ‬ذلك‭ ‬عادت‭ ‬الأحزاب‭ ‬المتحالفة‭ ‬ضد‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬إلى‭ ‬التشاور‭ ‬الخميس‭ ‬وعلى‭ ‬رأسها‭ ‬حزبا‭ ‬التجمع‭ ‬الوطني‭ ‬للأحرار‭ ‬والحركة‭ ‬الشعبية،‭ ‬فيما‭ ‬لم‭ ‬يلتق‭ ‬ابن‭ ‬كيران‭ ‬الاتحاد‭ ‬الاشتراكي‭ ‬للقوات‭ ‬الشعبية‭ (‬يسار‭) ‬والاتحاد‭ ‬الدستوري‭ ‬وسط‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬،‭ ‬أعلنت‭ ‬الداخلية‭ ‬المغربية‭ ‬مساء‭ ‬امس‭ ‬إغلاق‭ ‬جميع‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجموعة‭ “‬محمد‭ ‬الفاتح‭ ‬ومنظرها‭ ‬فتح‭ ‬الله‭ ‬غولن‭ ‬زعيم‭ “‬خدمة‭” ‬التركية،‭ ‬ضمن‭ ‬مدة‭ ‬اقصاه‭ ‬شهر‭ ‬اعتبارا‭ ‬من‭ ‬اليوم‭.‬

وتتهم‭ ‬السلطات‭ ‬التركية‭ ‬الداعية‭ ‬غولن‭ ‬المقيم‭ ‬في‭ ‬بنسلفانيا‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬بالوقوف‭ ‬وراء‭ ‬الانقلاب‭ ‬الفاشل‭ ‬الذي‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬سقوط‭ ‬نحو‭ ‬270‭ ‬قتيلا‭ ‬وألفي‭ ‬جريح‭.‬

وينفي‭ ‬غولن‭ ‬الذي‭ ‬يقود‭ “‬خدمة‭” ‬هذه‭ ‬الاتهامات‭.‬

وقال‭ ‬بيان‭ ‬للداخلية‭ ‬انه‭ ‬إثر‭ ‬تحريات‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬الجهات‭ ‬المختصة‭ ‬بشأن‭ ‬هذه‭ ‬المؤسسات‭ ‬التعليمية‭ ‬تبين‭ ‬أنها‭ “‬تجعل‭ ‬من‭ ‬الحقل‭ ‬التعليمي‭ ‬والتربوي‭ ‬مجالا‭ ‬خصبا‭ ‬للترويج‭ ‬لإيديولوجية‭ ‬هذه‭ ‬الجماعة‭ ‬ومؤسسها،‭ ‬ونشر‭ ‬نمط‭ ‬من‭ ‬الأفكار‭ ‬يتنافى‭ ‬مع‭ ‬مقومات‭ ‬المنظومة‭ ‬التربوية‭ ‬والدينية‭ ‬المغربية‭”.‬