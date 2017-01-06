الانسحاب الروسي يشمل سفينة نووية موسكوتعلن البدء بخفض قواتها في سوريا 

– January 6, 2017

موسكو‭-‬بيروت‭ -‬الزمان‮ ‬‭ ‬‭: ‬اعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الروسي‭ ‬الجمعة‭ ‬انه‭ ‬بدأ‭ ‬في‭ ‬خفض‭ ‬قواته‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬على‭ ‬ان‭ ‬يسحب‭ ‬قريبا‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الوحيدة‭ ‬التي‭ ‬ينشرها‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الجيش‭ ‬فاليري‭ ‬غيراسيموف‭ ‬انه‭ ‬عملا‭ ‬بقرارات‭ ‬أعلنها‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الأول‭/‬ديسمبر‭ ‬‮«‬بدأت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬خفض‭ ‬قواتنا‭ ‬العسكرية‭ ‬المنتشرة‭ ‬ضمن‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬سوريا‮»‬،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬نقلت‭ ‬عنه‭ ‬وكالات‭ ‬انباء‭ ‬روسية‭. ‬واصدر‭ ‬غيراسيموف‭ ‬امرا‭ ‬لمجموعة‭ ‬القطع‭ ‬البحرية‭ ‬العسكرية‭ ‬وعلى‭ ‬راسها‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬الأميرال‭ ‬كوزنيتسوف‮»‬‭ – ‬والتي‭ ‬تشتمل‭ ‬كذلك‭ ‬على‭ ‬سفينة‭ ‬بيوتر‭ ‬فيليكي‭ ‬النووية‭ ‬والمدمرة‭ ‬سيفيرومورسك‭ – ‬بالبدء‭ ‬في‭ ‬الاستعدادات‭ ‬للعودة‭ ‬الفورية‭ ‬الى‭ ‬مينائها‭ ‬الاصلي‭ ‬في‭ ‬الدائرة‭ ‬القطبية‭.‬

وصرح‭ ‬قائد‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬اندري‭ ‬كارتوبالوف‭ ‬انه‭ ‬‮«‬تم‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬حددت‭ ‬للمجموعة‭ ‬البحرية‭ ‬خلال‭ ‬مهمتها‮»‬‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬الطائرات‭ ‬على‭ ‬متن‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬نفذت‭ ‬نحو‭ ‬420‭ ‬طلعة‭ ‬وضربت‭ ‬1252‭ ‬هدفا‭ ‬‮«‬ارهابيا‮»‬‭ ‬خلال‭ ‬مدة‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬المهمة‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬التي‭ ‬امتدت‭ ‬شهرين‭.‬

واكد‭ ‬ان‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬لديها‭ ‬قدرات‭ ‬دفاع‭ ‬جوي‭ ‬كافية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بفضل‭ ‬انظمة‭ ‬صواريخ‭ ‬‮«‬اس‭-‬300‮»‬‭ ‬و»اس‭-‬400‮»‬‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭. ‬وكانت‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬الروسية‭ ‬وصلت‭ ‬الى‭ ‬المياه‭ ‬قبالة‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭ ‬في‭ ‬اطار‭ ‬تعزيز‭ ‬روسيا‭ ‬قواتها‭ ‬البرية‭ ‬والبحرية‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬هجومها‭ ‬لاستعادة‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭.‬

وخلال‭ ‬انتشارها‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬تعرضت‭ ‬حاملة‭ ‬الطائرات‭ ‬‮«‬كوزنيستوف‮»‬‭ ‬الى‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬الحوادث‭ ‬المحرجة‭ ‬دفعت‭ ‬محللين‭ ‬عسكريين‭ ‬الى‭ ‬التشكيك‭ ‬في‭ ‬الاهمية‭ ‬التكتيكية‭ ‬لهذه‭ ‬السفينة‭ ‬التي‭ ‬يعود‭ ‬بناؤها‭ ‬الى‭ ‬الحقبة‭ ‬السوفياتية‭.‬

وتمكنت‭ ‬قوات‭ ‬النظام‭ ‬السوري‭ ‬من‭ ‬السيطرة‭ ‬على‭ ‬مدينة‭ ‬حلب‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬اكبر‭ ‬انتصار‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬النزاع‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬اكثر‭ ‬من‭ ‬خمس‭ ‬سنوات،‭ ‬ما‭ ‬مهد‭ ‬الطريق‭ ‬للكرملين‭ ‬للاعلان‭ ‬عن‭ ‬عملية‭ ‬للتوصل‭ ‬الى‭ ‬حل‭ ‬سياسي‭ ‬لنزاع‭.‬

وامر‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬بخفض‭ ‬عديد‭ ‬القوات‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬29‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬عند‭ ‬اعلانه‭ ‬عن‭ ‬وقف‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬بين‭ ‬الحكومة‭ ‬والفصائل‭ ‬المسلحة،‭ ‬أدى‭ ‬الى‭ ‬انخفاض‭ ‬حدة‭ ‬القتال‭.‬

وسبق‭ ‬أن‭ ‬أعلن‭ ‬بوتين‭ ‬في‭ ‬آذار‭/‬مارس‭ ‬عن‭ ‬خفض‭ ‬القوات‭ ‬الروسية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬غير‭ ‬أن‭ ‬موسكو‭ ‬عادت‭ ‬وعززت‭ ‬انتشارها‭ ‬فيما‭ ‬تصاعدت‭ ‬المعارك‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬البلد‭.‬

وكانت‭ ‬المجموعة‭ ‬البحرية‭ ‬الروسية‭ ‬الوحيدة‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬العمليات‭ ‬الجوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬منتشرة‭ ‬في‭ ‬شرق‭ ‬البحر‭ ‬المتوسط‭ ‬منذ‭ ‬منتصف‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭/‬نوفمبر‭.‬

وتنفذ‭ ‬موسكو،‭ ‬ابرز‭ ‬حلفاء‭ ‬دمشق،‭ ‬حملة‭ ‬جوية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬دعما‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬منذ‭ ‬30‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015‭ ‬وتوفر‭ ‬الغطاء‭ ‬الجوي‭ ‬لعملياته‭ ‬البرية‭ ‬على‭ ‬جبهات‭ ‬عدة‭.‬

وتشهد‭ ‬الجبهات‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬وقفا‭ ‬لاطلاق‭ ‬النار‭ ‬بدأ‭ ‬تطبيقه‭ ‬قبل‭ ‬اسبوع‭ ‬بموجب‭ ‬اتفاق‭ ‬روسي‭ ‬تركي‭. ‬وعلى‭ ‬رغم‭ ‬الهدنة،‭ ‬تشهد‭ ‬بعض‭ ‬الجبهات‭ ‬وتحديدا‭ ‬في‭ ‬ريف‭ ‬دمشق‭ ‬خروقات‭ ‬متكررة‭.‬