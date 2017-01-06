الانسحاب الروسي يشمل سفينة نووية موسكوتعلن البدء بخفض قواتها في سوريا
موسكو-بيروت -الزمان : اعلن الجيش الروسي الجمعة انه بدأ في خفض قواته المشاركة في العمليات في سوريا، على ان يسحب قريبا حاملة الطائرات الوحيدة التي ينشرها في المنطقة.
وقال قائد الجيش فاليري غيراسيموف انه عملا بقرارات أعلنها الرئيس فلاديمير بوتين في 29 كانون الأول/ديسمبر «بدأت وزارة الدفاع الروسية خفض قواتنا العسكرية المنتشرة ضمن العمليات في سوريا»، وفق ما نقلت عنه وكالات انباء روسية. واصدر غيراسيموف امرا لمجموعة القطع البحرية العسكرية وعلى راسها حاملة الطائرات «الأميرال كوزنيتسوف» – والتي تشتمل كذلك على سفينة بيوتر فيليكي النووية والمدمرة سيفيرومورسك – بالبدء في الاستعدادات للعودة الفورية الى مينائها الاصلي في الدائرة القطبية.
وصرح قائد القوات الروسية في سوريا اندري كارتوبالوف انه «تم تحقيق الأهداف التي حددت للمجموعة البحرية خلال مهمتها». واضاف ان الطائرات على متن حاملة الطائرات نفذت نحو 420 طلعة وضربت 1252 هدفا «ارهابيا» خلال مدة مشاركتها في المهمة العسكرية في سوريا التي امتدت شهرين.
واكد ان روسيا لا تزال لديها قدرات دفاع جوي كافية في سوريا بفضل انظمة صواريخ «اس-300» و»اس-400» المنتشرة في هذا البلد. وكانت حاملة الطائرات الروسية وصلت الى المياه قبالة سوريا في تشرين الثاني/نوفمبر في اطار تعزيز روسيا قواتها البرية والبحرية دعما لقوات النظام السوري في هجومها لاستعادة مدينة حلب.
وخلال انتشارها في سوريا تعرضت حاملة الطائرات «كوزنيستوف» الى سلسلة من الحوادث المحرجة دفعت محللين عسكريين الى التشكيك في الاهمية التكتيكية لهذه السفينة التي يعود بناؤها الى الحقبة السوفياتية.
وتمكنت قوات النظام السوري من السيطرة على مدينة حلب الشهر الماضي في اكبر انتصار لها في النزاع المستمر منذ اكثر من خمس سنوات، ما مهد الطريق للكرملين للاعلان عن عملية للتوصل الى حل سياسي لنزاع.
وامر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بخفض عديد القوات في سوريا في 29 كانون الاول/ديسمبر عند اعلانه عن وقف لاطلاق النار بين الحكومة والفصائل المسلحة، أدى الى انخفاض حدة القتال.
وسبق أن أعلن بوتين في آذار/مارس عن خفض القوات الروسية المشاركة في العمليات في سوريا، غير أن موسكو عادت وعززت انتشارها فيما تصاعدت المعارك في هذا البلد.
وكانت المجموعة البحرية الروسية الوحيدة المشاركة في العمليات الجوية في سوريا منتشرة في شرق البحر المتوسط منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر.
وتنفذ موسكو، ابرز حلفاء دمشق، حملة جوية في سوريا دعما لقوات النظام منذ 30 ايلول/سبتمبر 2015 وتوفر الغطاء الجوي لعملياته البرية على جبهات عدة.
وتشهد الجبهات الرئيسية في سوريا وقفا لاطلاق النار بدأ تطبيقه قبل اسبوع بموجب اتفاق روسي تركي. وعلى رغم الهدنة، تشهد بعض الجبهات وتحديدا في ريف دمشق خروقات متكررة.