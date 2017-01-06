أحزاب مصرية تصعد رفضها لاتفاق الحدود مع السعودية
القاهرة -مصطفى عمارة : صعدت المعارضة المصرية من اجراءاتها المعارضة لاتفاقية ترسيم الحدود السعودية حيث عقد عدد من ممثلى الاحزاب المصرية والتيارات السياسية اجتماعا جرى فيه التصعيد من معارضتها للاتفاقية وقررت القيام بوقفة احتجاجية يوم الاربعاء القادم امام مقر الحكومه والبرلمان للاعتراض على توقيع الحكومه اتفاقيه ترسيم الحدود. وفى تصريحات خاصة للزمان اكد فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى ان حضور كافة القوى السياسيه الاجتماع يدل على مدى التفاف كل القوى حول تلك القضية ورفضها التنازل عن التراث الوطنى ووسط انقسام حد بين اعضاء البرلمان حول تلك القضية. و اكد النائب البرلمانى جمال عبد العال ان الحكومة حاولت توريط البرلمان فى القضية بارسالها اليه يعد 9 اشهر من القضية ووصف مناقشة البرلمان لتلك القضيه قبل صدور حكم قضائى بانه خطا لايفتقر واضاف النائب البرلمانى احمد طنطاوى بان الحكومة افصحت عن نيتها وتطوعت لتثبت ملكية الجزيرتين للسعودية .ووسط مخاوف من حدوث نزاع بين السلطات حول ملكية جزيرتى تيران وصنافير فجر المؤرخ د/ صبرى العدل مفاجاة حيث اكد انه عثر على وثائق خطيرة تثبت ملكية الجزيرتين لمصر وانه سلمها لجهات سيادية فى التسعينات كما ان هناك وثائق بريطانية تؤكد الوجود المصري على تيران وصنافير عام 1906