أحزاب مصرية تصعد رفضها لاتفاق الحدود مع السعودية

– January 6, 2017

القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬‭ : ‬صعدت‭ ‬المعارضة‭ ‬المصرية‭ ‬من‭ ‬اجراءاتها‭ ‬المعارضة‭ ‬لاتفاقية‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭ ‬السعودية‭ ‬حيث‭ ‬عقد‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬ممثلى‭ ‬الاحزاب‭ ‬المصرية‭ ‬والتيارات‭ ‬السياسية‭ ‬اجتماعا‭ ‬جرى‭ ‬فيه‭ ‬التصعيد‭ ‬من‭ ‬معارضتها‭ ‬للاتفاقية‭ ‬وقررت‭ ‬القيام‭ ‬بوقفة‭ ‬احتجاجية‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬القادم‭ ‬امام‭ ‬مقر‭ ‬الحكومه‭ ‬والبرلمان‭ ‬للاعتراض‭ ‬على‭ ‬توقيع‭ ‬الحكومه‭ ‬اتفاقيه‭ ‬ترسيم‭ ‬الحدود‭. ‬وفى‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬للزمان‭ ‬اكد‭ ‬فريد‭ ‬زهران‭ ‬رئيس‭ ‬الحزب‭ ‬المصرى‭ ‬الديمقراطى‭ ‬ان‭ ‬حضور‭ ‬كافة‭ ‬القوى‭ ‬السياسيه‭ ‬الاجتماع‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬التفاف‭ ‬كل‭ ‬القوى‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭ ‬ورفضها‭ ‬التنازل‭ ‬عن‭ ‬التراث‭ ‬الوطنى‭ ‬ووسط‭ ‬انقسام‭ ‬حد‭ ‬بين‭ ‬اعضاء‭ ‬البرلمان‭ ‬حول‭ ‬تلك‭ ‬القضية‭. ‬و‭ ‬اكد‭ ‬النائب‭ ‬البرلمانى‭ ‬جمال‭ ‬عبد‭ ‬العال‭ ‬ان‭ ‬الحكومة‭ ‬حاولت‭ ‬توريط‭ ‬البرلمان‭ ‬فى‭ ‬القضية‭ ‬بارسالها‭ ‬اليه‭ ‬يعد‭ ‬9‭ ‬اشهر‭ ‬من‭ ‬القضية‭ ‬ووصف‭ ‬مناقشة‭ ‬البرلمان‭ ‬لتلك‭ ‬القضيه‭ ‬قبل‭ ‬صدور‭ ‬حكم‭ ‬قضائى‭ ‬بانه‭ ‬خطا‭ ‬لايفتقر‭ ‬واضاف‭ ‬النائب‭ ‬البرلمانى‭ ‬احمد‭ ‬طنطاوى‭ ‬بان‭ ‬الحكومة‭ ‬افصحت‭ ‬عن‭ ‬نيتها‭ ‬وتطوعت‭ ‬لتثبت‭ ‬ملكية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬للسعودية‭ .‬ووسط‭ ‬مخاوف‭ ‬من‭ ‬حدوث‭ ‬نزاع‭ ‬بين‭ ‬السلطات‭ ‬حول‭ ‬ملكية‭ ‬جزيرتى‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬فجر‭ ‬المؤرخ‭ ‬د‭/ ‬صبرى‭ ‬العدل‭ ‬مفاجاة‭ ‬حيث‭ ‬اكد‭ ‬انه‭ ‬عثر‭ ‬على‭ ‬وثائق‭ ‬خطيرة‭ ‬تثبت‭ ‬ملكية‭ ‬الجزيرتين‭ ‬لمصر‭ ‬وانه‭ ‬سلمها‭ ‬لجهات‭ ‬سيادية‭ ‬فى‭ ‬التسعينات‭ ‬كما‭ ‬ان‭ ‬هناك‭ ‬وثائق‭ ‬بريطانية‭ ‬تؤكد‭ ‬الوجود‭ ‬المصري‭ ‬على‭ ‬تيران‭ ‬وصنافير‭ ‬عام‭ ‬1906‭ ‬