تركيا: إحتجاز 18 لصلتهم بهجوم إزمير وتحميل المسلحين الأكراد المسؤولية

– January 6, 2017

اسطنبول‭ – ‬توركان‭ ‬اسماعيل‮ ‬‭ :‬‭ ‬‮ ‬قال‭ ‬وزير‭ ‬العدل‭ ‬التركي‭ ‬بكير‭ ‬بوزداج‭ ‬الجمعة‭ ‬إن‭ ‬الشرطة‭ ‬احتجزت‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬فيما‭ ‬يتصل‭ ‬بهجوم‭ ‬بأسلحة‭ ‬نارية‭ ‬وسيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬أسفر‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬شخصين‭ ‬في‭ ‬مدينة‭ ‬إزمير‭ ‬مضيفا‭ ‬أن‭ ‬أنقرة‭ ‬لا‭ ‬يساورها‭ ‬شك‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬كان‭ ‬وراء‭ ‬الهجوم‭. ‬واشتبك‭ ‬مسلحون‭ ‬مع‭ ‬الشرطة‭ ‬وفجروا‭ ‬سيارة‭ ‬ملغومة‭ ‬خارج‭ ‬المحكمة‭ ‬الرئيسية‭ ‬في‭ ‬ثالث‭ ‬أكبر‭ ‬مدينة‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬ساحلها‭ ‬الغربي‭ ‬على‭ ‬بحر‭ ‬ايجه‭ ‬يوم‭ ‬الخميس‭ ‬بعد‭ ‬استيقاف‭ ‬مركبتهم‭ ‬عند‭ ‬نقطة‭ ‬تفتيش‭. ‬وقتل‭ ‬ضابط‭ ‬شرطة‭ ‬وموظف‭ ‬بالمحكمة‭ ‬وأصيب‭ ‬تسعة‭ ‬أشخاص‭. ‬ويبرز‭ ‬الهجوم‭ ‬مجددا‭ ‬التدهور‭ ‬في‭ ‬الأمن‭ ‬العام‭ ‬في‭ ‬تركيا‭ ‬إذ‭ ‬يأتي‭ ‬بعد‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬مقتل‭ ‬39‭ ‬شخصا‭ ‬برصاص‭ ‬مسلح‭ ‬أثناء‭ ‬احتفالهم‭ ‬بالعام‭ ‬الجديد‭ ‬في‭ ‬ملهى‭ ‬ليلي‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭. ‬وزعم‭ ‬متشددو‭ ‬تنظيم‭ ‬الدولة‭ ‬الإسلامية‭ ‬المسؤولية‭ ‬عن‭ ‬ذلك‭ ‬الهجوم‭.‬

وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬الواضح‭ ‬من‭ ‬أسلحة‭ ‬صادرتها‭ ‬الشرطة‭ ‬أن‭ ‬المتشددين‭ ‬خططوا‭ ‬لهجوم‭ ‬أكبر‭ ‬كثيرا‭ ‬في‭ ‬إزمير‭ ‬جرى‭ ‬إحباطه‭ ‬عندما‭ ‬رصدت‭ ‬قوات‭ ‬الأمن‭ ‬مركبتهم‭ ‬أثناء‭ ‬اقترابها‭ ‬من‭ ‬مبنى‭ ‬المحكمة‭. ‬وقال‭ ‬بوزداج‭ ‬متحدثا‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬جنازة‭ ‬ضابط‭ ‬الشرطة‭ ‬القتيل‭ ‬إن‭ ‬المهاجمين‭ ‬اللذين‭ ‬قتلا‭ ‬برصاص‭ ‬الشرطة‭ ‬جرى‭ ‬تحديد‭ ‬هويتهما‭ ‬وتبذل‭ ‬جهود‭ ‬حاليا‭ ‬للعثور‭ ‬على‭ ‬شركائهما‭. ‬واحتجزت‭ ‬الشرطة‭ ‬18‭ ‬شخصا‭.‬

وأضاف‭ ‬قائلا‭ ‬‮«‬كل‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬حصلنا‭ ‬عليها‭ ‬تظهر‭ ‬أن‭ ‬المنظمة‭ ‬الإرهابية‭ ‬بي‭ ‬كي‭ ‬كي‭ ‬‭(‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭)‬‭ ‬هي‭ ‬التي‭ ‬أعطت‭ ‬التعليمات‭ ‬للهجوم‭ ‬وأن‭ ‬الإرهابيين‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭.‬‮»‬

واتخذت‭ ‬الشرطة‭ ‬مواقع‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة‭ ‬قرب‭ ‬المحكمة‭ ‬مع‭ ‬تدفق‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬لحضور‭ ‬الجنازة‭.‬

واحتشد‭ ‬مئات‭ ‬الأشخاص‭ ‬في‭ ‬الميدان‭ ‬الرئيسي‭ ‬في‭ ‬إزمير‭ ‬للاحتجاج‭ ‬على‭ ‬الهجوم‭ ‬رافعين‭ ‬لافتات‭ ‬كتب‭ ‬عليها‭ ‬‮«‬لسنا‭ ‬خائفين‮»‬‭.‬

ونفذ‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬‭-‬الذي‭ ‬تعتبره‭ ‬تركيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬والاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬جماعة‭ ‬إرهابية‭-‬‭ ‬ومناصرون‭ ‬له‭ ‬هجمات‭ ‬دموية‭ ‬بشكل‭ ‬متزايد‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬الثمانية‭ ‬عشر‭ ‬شهرا‭ ‬الماضية‭ ‬امتدت‭ ‬إلى‭ ‬خارج‭ ‬منطقة‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬التي‭ ‬تسكنها‭ ‬غالبية‭ ‬كردية‭ ‬حيث‭ ‬يشنون‭ ‬تمردا‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬1984‭ .‬

ونجت‭ ‬إزمير‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬حزب‭ ‬العمال‭ ‬الكردستاني‭ ‬والمتشددين‭ ‬الإسلاميين‭ ‬الذي‭ ‬روع‭ ‬اسطنبول‭ ‬والعاصمة‭ ‬أنقرة‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬القليلة‭ ‬الماضية‭.‬

وتركيا‭ ‬عضو‭ ‬بحلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬وجزء‭ ‬من‭ ‬تحالف‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يقاتل‭ ‬متشددي‭ ‬داعش‭ ‬في‭ ‬سوريا