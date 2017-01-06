كشف اختراق أمني من المتطرفين للأجهزة الأمنية في تونس

– January 6, 2017

تونس‭ – ‬الزمان‮ ‬‭ ‬‮ ‬كشف‭ ‬الناطق‭ ‬الرسمي‭ ‬باسم‭ ‬الادارة‭ ‬العامة‭ ‬للحرس‭ ‬الوطني‭ ‬التونسي‭ ‬خليفة‭ ‬الشيباني‭ ‬الجمعة‭ ‬ان‭ ‬السلطات‭ ‬اوقفت‭ ‬في‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭ ‬2016،‭ ‬‮«‬موظفا‮»‬‭ ‬كان‭ ‬يسرب‭ ‬‮«‬للمتطرفين‮»‬‭ ‬معلومات‭ ‬عن‭ ‬العمليات‭ ‬الامنية‭. ‬وشهدت‭ ‬تونس‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬اعتداءات‭ ‬دامية‭ ‬وكثيرا‭ ‬ما‭ ‬تعلن‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬تفكيك‭ ‬‮«‬خلايا‭ ‬ارهابية‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬الشيباني‭ ‬خلال‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحافي‭ ‬‮«‬تفكيك‭ ‬11‭ ‬خلية‭ ‬ارهابية‭ ‬وايقاف‭ ‬62‭ ‬مشتبها‭ ‬بهم‮»‬‭.‬

واوضح‭ ‬ان‭ ‬بين‭ ‬الموقوفين‭ ‬‮«‬احد‭ ‬الموظفين‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يمد‭ ‬الارهابيين‭ ‬بالمعلومات‭ ‬الامنية‭ ‬المتعلقة‭ ‬بالمداهمات‮»‬‭. ‬ورفض‭ ‬المتحدث‭ ‬كشف‭ ‬هوية‭ ‬الموظف‭ ‬لكنه‭ ‬اكد‭ ‬ان‭ ‬‮«‬منصبه‭ ‬كان‭ ‬يتيح‭ ‬له‭ ‬الاطلاع‮»‬‭ ‬على‭ ‬خطط‭ ‬العمليات‭ ‬الامنية‭. ‬واضاف‭ ‬ان‭ ‬صلة‭ ‬الموظف‭ ‬بالامن‭ ‬الوطني‭ ‬كانت‭ ‬تتيح‭ ‬له‭ ‬معرفة‭ ‬ذلك‭ ‬وان‭ ‬الامر‭ ‬‮«‬اكدته‭ ‬اعترافاته‮»‬‭. ‬واوضح‭ ‬ان‭ ‬توقيفه‭ ‬كان‭ ‬ضمن‭ ‬سياق‭ ‬عملية‭ ‬تفكيك‭ ‬خلية‭ ‬بمنطقة‭ ‬النفيضة‭ (‬100‭ ‬كلم‭ ‬جنوب‭ ‬العاصمة‭) ‬نهاية‭ ‬كانون‭ ‬الاول‭/‬ديسمبر‭. ‬وقد‭ ‬دار‭ ‬جدل‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬حول‭ ‬وجود‭ ‬تواطؤ‭ ‬بين‭ ‬بعض‭ ‬عناصر‭ ‬الامن‭ ‬والمتطرفين‭ ‬الاسلاميين،‭ ‬لكن‭ ‬السلطات‭ ‬ترفض‭ ‬باستمرار‭ ‬الخوض‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المسالة‭ ‬الحساسة‭. ‬وفي‭ ‬ايلول‭/‬سبتمبر‭ ‬2015،‭ ‬اقرت‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬طرد‭ ‬110‭ ‬من‭ ‬عناصر‭ ‬قوات‭ ‬الامن‭ ‬كان‭ ‬لبعضهم‭ ‬صلات‭ ‬بمجموعات‭ ‬او‭ ‬ايديولوجيات‭ ‬‮«‬ارهابية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬المتحدث‭ ‬باسم‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬حينها‭ ‬وليد‭ ‬اللوقيني‭ ‬قال‭ ‬ان‭ ‬طردهم‭ ‬تقرر‭ ‬بعد‭ ‬تحقيقات‭ ‬اظهرت‭ ‬وجود‭ ‬شبهات‭ ‬قوية‭ ‬جدا‭ ‬في‭ ‬صلتهم‭ ‬بمنظمات‭ ‬ارهابية‭ ‬او‭ ‬التعاطف‭ ‬معها‭ ‬اضافة‭ ‬الى‭ ‬انشطة‭ ‬تهريب‭.‬

واضاف‭ ‬ان‭ ‬هؤلاء‭ ‬الامنيين‭ ‬كانوا‭ ‬ينتمون‭ ‬الى‭ ‬اجهزة‭ ‬الشرطة‭ ‬والحرس‭ ‬الوطني‭ ‬والجيش‭ ‬والجمارك‭.‬

وتقاتل‭ ‬سلطات‭ ‬تونس‭ ‬مجموعات‭ ‬اسلامية‭ ‬متطرفة‭ ‬متحصنة‭ ‬بجبال‭ ‬في‭ ‬غرب‭ ‬البلاد‭.‬

وهناك‭ ‬،‭ ‬بحسب‭ ‬السلطات،‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثة‭ ‬آلاف‭ ‬تونسي‭ ‬كانوا‭ ‬غادروا‭ ‬البلاد‭ ‬للانضمام‭ ‬الى‭ ‬تنظيمات‭ ‬جهادية‭. ‬لكن‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬تابع‭ ‬للامم‭ ‬المتحدة‭ ‬في‭ ‬نيسان‭/‬ابريل‭ ‬ااكد‭ ‬ان‭ ‬عددهم‭ ‬يصل‭ ‬الى‭ ‬5500‭.‬

وتشهد‭ ‬تونس‭ ‬حاليا‭ ‬جدلا‭ ‬حادا‭ ‬حول‭ ‬احتمال‭ ‬عودة‭ ‬كثيفة‭ ‬لهؤلاء‭ ‬المسلحين‭ ‬من‭ ‬ليبيا‭ ‬وسوريا‭ ‬والعراق‭.‬