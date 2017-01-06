المزامنات استشراف لمستقبل معقد
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:فاتح عبدالسلام
ربما تكون الافكار التي تشكل الفرشة النظرية التحليلية لكتاب المزامنات الاولى للمفكر الكبير دكتور سيّار الجميل، قد جرى تداول قسم منها في كتابات ومناقشات في السنوات الخمس أو السبع الاخيرة ، في أكثر من كتاب أو ندوة أو ملتقى ، لكنها كانت أفكاراً تأسيسية رائدة في مجال التنوير والاستشراف، حين كتبت وخرجت للعلن عبر مقالات أسبوعية، كنت سعيداً في العناية
بنشرها في جريدة (الزمان) في لندن قبل خمس عشرة سنة.
كتاب (المزامنات الأولى) هو جزء مفصلي من مشروع سيّار الجميل الفكري في قراءة التاريخ العربي الحديث في منعطفاته الحاسمة والشروع في استنباط المسارات والخرائط والافكار التي يمكن من خلالها التعاطي مع الفكر العربي الحديث في محنته الحالية بترو
واستقصاء ودقة ، وأمل أيضاً .
قبل ربع قرن، قرأت كتاب الجميل المعنون ،تكوين العرب الحديث ، وشعرت أن قراءة التاريخ لدى هذا المؤرخ والمفكر المبدع، أصبحت الجزء الحيوي في الاشتغال على تحليل الزمن الراهن والتفكير في المستقبل العربي تحديداً،ومصير الأجيال، ضمن مجال الشرق الاوسط الحيوي . وحين التقيت الجميل في عمّان بعد منتصف التسعينات من القرن الماضي ، وجدته منشغلاً في مشروع عميق في قراءة مسارات الحدث التاريخي ومواقف صنّاع الحدث عبر القرون ، وخرج علينا بكتابه الريادي ، المجايلة التاريخية، وعندها تيقنتُ أن الآتي من هذا المفكر سيكون فتحاً في أعماق الوعي العربي.
من هنا لا أستطيع أن أقفز على حقائق المنجز الفكري الكبير للجميل ، حين أقرأ اليوم المزامنات الأولى، وأنا في الأساس قارئها الاول يوم كانت مخطوطات تظهر كمقالات منتظمة في وحدة موضوع كبير ، هو مشروع فكري مشبع بغضون تاريخية عميقة يطمح لرسم طريق نجاة لأجيال تتلاطم حولها الأمواج العالية العاتية، وقد ندرت من حولها أطواق النجاة وخرائط الطريق .
حقاً إنه مفكر عراقي يعمل بجد وحيادية، وعناد غالباً، لتعميق الوعي من أجل الحداثة العربية
والكتب التي تكون في سياق المشاريع الفكرية ينوّه لها ، ومن الظلم عرضها بطريقة مجتزأة ، لأنها ببساطة تلاحم الجزء مع الكل.
رئيس التحرير
لندن