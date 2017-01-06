المزامنات استشراف لمستقبل معقد

– January 6, 2017

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:فاتح عبدالسلام

ربما‭ ‬تكون‭ ‬الافكار‭ ‬التي‭ ‬تشكل‭ ‬الفرشة‭ ‬النظرية‭ ‬التحليلية‭ ‬لكتاب‭ ‬المزامنات‭ ‬الاولى‭ ‬للمفكر‭ ‬الكبير‭ ‬دكتور‭ ‬سيّار‭ ‬الجميل،‭ ‬قد‭ ‬جرى‭ ‬تداول‭ ‬قسم‭ ‬منها‭ ‬في‭ ‬كتابات‭ ‬ومناقشات‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الخمس‭ ‬أو‭ ‬السبع‭ ‬الاخيرة‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬كتاب‭ ‬أو‭ ‬ندوة‭ ‬أو‭ ‬ملتقى‭ ‬،‭ ‬لكنها‮ ‬‭ ‬كانت‭ ‬أفكاراً‭ ‬تأسيسية‭ ‬رائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التنوير‭ ‬والاستشراف،‭ ‬حين‭ ‬كتبت‭ ‬وخرجت‭ ‬للعلن‭ ‬عبر‭ ‬مقالات‭ ‬أسبوعية،‭ ‬كنت‭ ‬سعيداً‭ ‬في‭ ‬العناية‮ ‬

بنشرها‭ ‬في‭ ‬جريدة‭ (‬الزمان‭) ‬في‭ ‬لندن‭ ‬قبل‭ ‬خمس‭ ‬عشرة‭ ‬سنة‭.‬

‮ ‬كتاب‭ (‬المزامنات‭ ‬الأولى‭) ‬هو‭ ‬جزء‭ ‬مفصلي‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬سيّار‭ ‬الجميل‭ ‬الفكري‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬التاريخ‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬منعطفاته‭ ‬الحاسمة‭ ‬والشروع‭ ‬في‭ ‬استنباط‭ ‬المسارات‭ ‬والخرائط‭ ‬والافكار‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الفكر‭ ‬العربي‭ ‬الحديث‭ ‬في‭ ‬محنته‭ ‬الحالية‭ ‬بترو‮ ‬

واستقصاء‭ ‬ودقة‭ ‬،‭ ‬وأمل‭ ‬أيضاً‭ .‬

قبل‭ ‬ربع‭ ‬قرن،‭ ‬قرأت‭ ‬كتاب‭ ‬الجميل‭ ‬المعنون‭ ‬،تكوين‭ ‬العرب‭ ‬الحديث‭ ‬،‭ ‬وشعرت‭ ‬أن‭ ‬قراءة‭ ‬التاريخ‮ ‬‭ ‬لدى‭ ‬هذا‭ ‬المؤرخ‭ ‬والمفكر‭ ‬المبدع،‭ ‬أصبحت‭ ‬الجزء‭ ‬الحيوي‭ ‬في‭ ‬الاشتغال‭ ‬على‭ ‬تحليل‭ ‬الزمن‭ ‬الراهن‭ ‬والتفكير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬العربي‭ ‬تحديداً،ومصير‭ ‬الأجيال،‭ ‬ضمن‭ ‬مجال‭ ‬الشرق‭ ‬الاوسط‭ ‬الحيوي‭ . ‬وحين‭ ‬التقيت‭ ‬الجميل‭ ‬في‭ ‬عمّان‮ ‬‭ ‬بعد‭ ‬منتصف‭ ‬التسعينات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬،‭ ‬وجدته‭ ‬منشغلاً‭ ‬في‭ ‬مشروع‭ ‬عميق‭ ‬في‭ ‬قراءة‭ ‬مسارات‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬ومواقف‭ ‬صنّاع‭ ‬الحدث‭ ‬عبر‭ ‬القرون‭ ‬،‭ ‬وخرج‭ ‬علينا‭ ‬بكتابه‭ ‬الريادي‭ ‬،‭ ‬المجايلة‭ ‬التاريخية،‮ ‬‭ ‬وعندها‭ ‬تيقنتُ‭ ‬أن‭ ‬الآتي‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬المفكر‭ ‬سيكون‭ ‬فتحاً‭ ‬في‭ ‬أعماق‭ ‬الوعي‭ ‬العربي‭.‬‮ ‬

من‭ ‬هنا‭ ‬لا‭ ‬أستطيع‭ ‬أن‭ ‬أقفز‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬المنجز‭ ‬الفكري‭ ‬الكبير‭ ‬للجميل‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬أقرأ‭ ‬اليوم‭ ‬المزامنات‭ ‬الأولى،‭ ‬وأنا‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬قارئها‭ ‬الاول‭ ‬يوم‭ ‬كانت‭ ‬مخطوطات‭ ‬تظهر‭ ‬كمقالات‭ ‬منتظمة‭ ‬في‭ ‬وحدة‭ ‬موضوع‭ ‬كبير‭ ‬،‭ ‬هو‭ ‬مشروع‭ ‬فكري‭ ‬مشبع‭ ‬بغضون‭ ‬تاريخية‭ ‬عميقة‭ ‬يطمح‭ ‬لرسم‭ ‬طريق‭ ‬نجاة‭ ‬لأجيال‭ ‬تتلاطم‭ ‬حولها‭ ‬الأمواج‭ ‬العالية‭ ‬العاتية،‭ ‬وقد‭ ‬ندرت‭ ‬من‮ ‬حولها‭ ‬أطواق‭ ‬النجاة‭ ‬وخرائط‭ ‬الطريق‭ .‬

‮ ‬‭ ‬حقاً‭ ‬إنه‭ ‬مفكر‭ ‬عراقي‭ ‬يعمل‭ ‬بجد‭ ‬وحيادية،‭ ‬وعناد‭ ‬غالباً،‭ ‬لتعميق‭ ‬الوعي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬الحداثة‭ ‬العربية

والكتب‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬في‭ ‬سياق‭ ‬المشاريع‭ ‬الفكرية‭ ‬ينوّه‭ ‬لها‭ ‬،‭ ‬ومن‭ ‬الظلم‭ ‬عرضها‭ ‬بطريقة‭ ‬مجتزأة‭ ‬،‭ ‬لأنها‭ ‬ببساطة‭ ‬تلاحم‭ ‬الجزء‭ ‬مع‭ ‬الكل‭.‬

رئيس التحرير

لندن