بيع رسالة للأميرة ديانا عن ابنها هاري
لندن – رويترز: بيعت مجموعة من الرسائل المكتوبة بخط يد الأميرة الراحلة ديانا في مزاد امس بمبلغ فاق المتوقع بكثير.وتكشف إحدى هذه الرسائل كيف كان ابنها الأصغر الأمير هاري يتعرض للمشاكل بشكل مستمر في المدرسة.
وبيعت الرسائل الست في مزاد بدار تشيفنز في كمبردج وكتبتها الأميرة ديانا إلى سيريل ديكمان الذي كان يشغل منصب كبير الخدم في قصر بكنجهام لأكثر من عاما.
ويرد ذكر الأميرين وليام وهاري ابني ديانا بكثرة في الرسائل.
وجاء في إحدى الرسائل التي تحمل تاريخ سبتمبر أيلول أي بعد خمسة أيام من ولادة هاري وليام يعشق أخاه الأصغر ويمضي وقته بأكمله وهو يغمر هاري بالأحضان والقبلات. بالكاد يسمح للأبوين بالاقتراب.
رد الفعل على ولادة الصغير غمرنا تماما وبالكاد أستطيع التقاط أنفاسي بسبب كم الزهور التي تصل هنا.
وبيعت تلك الرسالة بمبلغ جنيه إسترلينيدولارا لتتجاوز التقديرات بأنها ستباع بما بين جنيه.
وفي رسالة أخرى بتاريخ أكتوبر تشرين الأول عام تتحدث ديانا عن مدى استمتاع الأميرين بالمدرسة الداخلية رغم أن هاري يقع في المشاكل طوال الوقت.
وبيعت تلك الرسالة بمبلغ جنيه وكانت التقديرات أنها ستباع بما بين و جنيه.
ومن المقتنيات الأخرى التي ستعرضها أسرة ديكمان رسائل وبطاقات وصور من أفراد آخرين من العائلة المالكة بينهم الأمير تشارلز والأميرة مارجريت والملكة إليزابيث وزوجها الأمير فيليب.