بيع رسالة للأميرة ديانا عن ابنها هاري

– January 6, 2017

لندن‭ ‬–‭ ‬رويترز:‭ ‬بيعت‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الرسائل‭ ‬المكتوبة‭ ‬بخط‭ ‬يد‭ ‬الأميرة‭ ‬الراحلة‭ ‬ديانا‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬امس‭ ‬بمبلغ‭ ‬فاق‭ ‬المتوقع‭ ‬بكثير‭.‬وتكشف‭ ‬إحدى‭ ‬هذه‭ ‬الرسائل‭ ‬كيف‭ ‬كان‭ ‬ابنها‭ ‬الأصغر‭ ‬الأمير‭ ‬هاري‭ ‬يتعرض‭ ‬للمشاكل‭ ‬بشكل‭ ‬مستمر‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭.‬

وبيعت‭ ‬الرسائل‭ ‬الست‭ ‬في‭ ‬مزاد‭ ‬بدار‭ ‬تشيفنز‭ ‬في‭ ‬كمبردج‭ ‬وكتبتها‭ ‬الأميرة‭ ‬ديانا‭ ‬إلى‭ ‬سيريل‭ ‬ديكمان‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬يشغل‭ ‬منصب‭ ‬كبير‭ ‬الخدم‭ ‬في‭ ‬قصر‭ ‬بكنجهام‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬عاما‭.‬

ويرد‭ ‬ذكر‭ ‬الأميرين‭ ‬وليام‭ ‬وهاري‭ ‬ابني‭ ‬ديانا‭ ‬بكثرة‭ ‬في‭ ‬الرسائل‭.‬

وجاء‭ ‬في‭ ‬إحدى‭ ‬الرسائل‭ ‬التي‭ ‬تحمل‭ ‬تاريخ‭ ‬سبتمبر‭ ‬أيلول‭ ‬أي‭ ‬بعد‭ ‬خمسة‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬ولادة‭ ‬هاري‭ ‬وليام‭ ‬يعشق‭ ‬أخاه‭ ‬الأصغر‭ ‬ويمضي‭ ‬وقته‭ ‬بأكمله‭ ‬وهو‭ ‬يغمر‭ ‬هاري‭ ‬بالأحضان‭ ‬والقبلات‭. ‬بالكاد‭ ‬يسمح‭ ‬للأبوين‭ ‬بالاقتراب‭.‬

رد‭ ‬الفعل‭ ‬على‭ ‬ولادة‭ ‬الصغير‭ ‬غمرنا‭ ‬تماما‭ ‬وبالكاد‭ ‬أستطيع‭ ‬التقاط‭ ‬أنفاسي‭ ‬بسبب‭ ‬كم‭ ‬الزهور‭ ‬التي‭ ‬تصل‭ ‬هنا‭.‬

وبيعت‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬بمبلغ‭ ‬جنيه‭ ‬إسترلينيدولارا‭ ‬لتتجاوز‭ ‬التقديرات‭ ‬بأنها‭ ‬ستباع‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬جنيه‭.‬

وفي‭ ‬رسالة‭ ‬أخرى‭ ‬بتاريخ‭ ‬أكتوبر‭ ‬تشرين‭ ‬الأول‭ ‬عام‭ ‬تتحدث‭ ‬ديانا‭ ‬عن‭ ‬مدى‭ ‬استمتاع‭ ‬الأميرين‭ ‬بالمدرسة‭ ‬الداخلية‭ ‬رغم‭ ‬أن‭ ‬هاري‭ ‬يقع‭ ‬في‭ ‬المشاكل‭ ‬طوال‭ ‬الوقت‭.‬

وبيعت‭ ‬تلك‭ ‬الرسالة‭ ‬بمبلغ‭ ‬جنيه‭ ‬وكانت‭ ‬التقديرات‭ ‬أنها‭ ‬ستباع‭ ‬بما‭ ‬بين‭ ‬و‭ ‬جنيه‭.‬

ومن‭ ‬المقتنيات‭ ‬الأخرى‭ ‬التي‭ ‬ستعرضها‭ ‬أسرة‭ ‬ديكمان‭ ‬رسائل‭ ‬وبطاقات‭ ‬وصور‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬آخرين‭ ‬من‭ ‬العائلة‭ ‬المالكة‭ ‬بينهم‭ ‬الأمير‭ ‬تشارلز‭ ‬والأميرة‭ ‬مارجريت‭ ‬والملكة‭ ‬إليزابيث‭ ‬وزوجها‭ ‬الأمير‭ ‬فيليب‭.‬