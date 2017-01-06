عواصف جليدية مرعبة تجتاح بلغاريا ورومانيا وتؤثر على تركيا وسوريا ولبنان والأردن صوفيا-بوخارست- اسطنبول  – الزمان

– January 6, 2017

أوسلو‭ ‬‭-‬‭ ‬بوخارست‭ ‬–رويترز–‭ ‬:‭ ‬اجتاحت‭ ‬العواصف‭ ‬الجليدية‭ ‬رومانيا‭ ‬وبلغاريا‭ ‬الجمعة‭ ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬العواصف‭ ‬أصابت‭ ‬المرور‭ ‬بالشلل‭ ‬وقطعت‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬مئات‭ ‬الآلاف‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬وأرغمت‭ ‬الشركة‭ ‬المنتجة‭ ‬للطاقة‭ ‬النووية‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭ ‬المجاورة‭ ‬على‭ ‬إغلاق‭ ‬مفاعلها‭ ‬رقم‭ ‬1‭. ‬وقالت‭ ‬الارصاد‭ ‬الجوية‭ ‬ان‭ ‬التأثير‭ ‬سيصل‭ ‬تركيا‭ ‬وسوريا‭ ‬ولبنان‭ ‬والاردن‮ ‬‭ ‬وقالت‭ ‬السلطات‭ ‬إن‭ ‬العواصف‭ ‬الجليدية‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬انقطاع‭ ‬التيار‭ ‬الكهربائي‭ ‬عن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭. ‬كما‭ ‬تسببت‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬شرق‭ ‬البلاد‭ ‬وجميع‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬من‭ ‬الشمال‭ ‬الشرقي‭ ‬وكذلك‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬الرئيسي‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬بين‭ ‬العاصمة‭ ‬الرومانية‭ ‬بوخارست‭ ‬وميناء‭ ‬كونستانتا‭ ‬على‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭. ‬وقالت‭ ‬شركة‭ ‬نيوكليار‭ ‬إليكتريكا‭ ‬روسن‭.‬بي‭ ‬إكس‭ ‬المملوكة‭ ‬للدولة‭ ‬والتي‭ ‬تشغل‭ ‬المفاعلات‭ ‬النووية‭ ‬إنها‭ ‬فصلت‭ ‬المفاعل‭ ‬رقم‭ ‬الذي‭ ‬ينتج‭ ‬ميجاوات‭ ‬على‭ ‬نهر‭ ‬الدانوب‭ ‬عن‭ ‬الشبكة‭ ‬الوطنية‭ ‬بسبب‭ ‬تراكم‭ ‬الجليد‭ ‬الكثيف‭. ‬ويوفر‭ ‬مفاعلان‭ ‬تملكهما‭ ‬الشركة‭ ‬نحو‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الكهرباء‭ ‬في‭ ‬رومانيا‭. ‬وتسبب‭ ‬الطقس‭ ‬الشتوي‭ ‬القارس‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬إغلاق‭ ‬مطار‭ ‬فارنا‭ ‬على‭ ‬ساحل‭ ‬البحر‭ ‬الأسود‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬لمدة‭ ‬ثماني‭ ‬ساعات‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬كما‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬تأجيل‭ ‬عشرات‭ ‬الرحلات‭ ‬في‭ ‬مطار‭ ‬بوخارست‭ ‬الدولي‭.‬وتشير‭ ‬الأرصاد‭ ‬الجوية‭ ‬إلى‭ ‬انخفاض‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬إلى‭ ‬درجة‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬رومانيا‭ ‬تحت‭ ‬الصفر‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭. ‬وحذرت‭ ‬السلطات‭ ‬السكان‭ ‬من‭ ‬السفر‭ ‬غير‭ ‬الضروري‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬فيه‭ ‬ارتفاع‭ ‬الجليد‭ ‬سنتيمترا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬أجزاء‭ ‬المجر‭ ‬ورومانيا‭.‬وقال‭ ‬مسؤولون‭ ‬محليون‭ ‬إن‭ ‬كاسحات‭ ‬الجليد‭ ‬انتشرت‭ ‬على‭ ‬الطرق‭ ‬في‭ ‬بلغاريا‭ ‬لكنها‭ ‬تجد‭ ‬صعوبة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬استمرار‭ ‬العواصف‭ ‬الجليدية‭ ‬والرياح‭ ‬الشديدة‭. ‬من جهة اخرى‭ ‬قالت‭ ‬هيئة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬للتغيير‭ ‬المناخي‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الأوروبي‭ ‬امس‭ ‬إن‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كان‭ ‬بفارق‭ ‬كبير‭ ‬أعلى‭ ‬الأعوام‭ ‬المسجلة‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬وقالت‭ ‬الهيئة‭ ‬في‭ ‬تقرير‭ ‬إن‭ ‬هذه‭ ‬أول‭ ‬بيانات‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الجديد‭ ‬تؤكد‭ ‬توقعات‭ ‬كثيرة‭ ‬بأن‭ ‬2016‭ ‬سيتفوق‭ ‬على‭ ‬2015‭ ‬بوصفه‭ ‬أشد‭ ‬الأعوام‭ ‬حرارة‭ ‬منذ‭ ‬بدء‭ ‬عمليات‭ ‬التسجيل‭ ‬الموثوق‭ ‬بها‭ ‬في‭ ‬القرن‭ ‬التاسع‭ ‬عشر‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ ‬القطب‭ ‬الشمالي‭ ‬شهد‭ ‬أكبر‭ ‬ارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬شهدت‭ ‬مناطق‭ ‬كثيرة‭ ‬أخرى‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬من‭ ‬بينها‭ ‬مناطق‭ ‬في‭ ‬افريقيا‭ ‬وآسيا‭ ‬ارتفاعا‭ ‬غير‭ ‬عادي‭ ‬في‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭. ‬وكانت‭ ‬مناطق‭ ‬قليلة‭ ‬من‭ ‬أمريكا‭ ‬الجنوبية‭ ‬والقطب‭ ‬الجنوبي‭ ‬أكثر‭ ‬برودة‭ ‬من‭ ‬المعتاد‭. ‬وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬إن‭ ‬متوسط‭ ‬درجات‭ ‬حرارة‭ ‬سطح‭ ‬الأرض‭ ‬في‭ ‬2016‭ ‬بلغ‭ ‬14‭.‬8‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬أو‭ ‬1‭.‬3‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬أعلى‭ ‬من‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬المقدرة‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تدشن‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬على‭ ‬نطاق‭ ‬واسع‭. ‬وفي‭ ‬2015‭ ‬اتفقت‭ ‬نحو‭ ‬200‭ ‬دولة‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬قمة‭ ‬عُقد‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬على‭ ‬ألا‭ ‬يتجاوز‭ ‬الاحترار‭ ‬العالمي‭ ‬المستوى‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬موجودا‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬ما‭ ‬قبل‭ ‬الثورة‭ ‬الصناعية‭ ‬بدرجتين‭ ‬مئويتين‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تواصل‭ ‬فيه‭ ‬الجهود‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬قصر‭ ‬الارتفاع‭ ‬في‭ ‬درجة‭ ‬الحرارة‭ ‬على‭ ‬1‭.‬5‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬تحول‭ ‬شامل‭ ‬عن‭ ‬استخدام‭ ‬الوقود‭ ‬الأحفوري‭ ‬إلى‭ ‬الطاقة‭ ‬النظيفة‭.‬

وقالت‭ ‬هيئة‭ ‬كوبرنيكوس‭ ‬إن‭ ‬درجات‭ ‬الحرارة‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬كسرت‭ ‬رقما‭ ‬قياسيا‭ ‬سُجل‭ ‬في‭ ‬2015‭ ‬بنحو‭ ‬0‭.‬2‭ ‬درجة‭ ‬مئوية‭ ‬وقد‭ ‬عزز‭ ‬ذلك‭ ‬تزايد‭ ‬الغازات‭ ‬المسببة‭ ‬لظاهرة‭ ‬الاحتباس‭ ‬الحراري‭ ‬في‭ ‬الجو‭ ‬وبظاهرة‭ ‬النينيو‭ ‬في‭ ‬المحيط‭ ‬الهادي‭.‬