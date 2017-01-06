عواصف جليدية مرعبة تجتاح بلغاريا ورومانيا وتؤثر على تركيا وسوريا ولبنان والأردن صوفيا-بوخارست- اسطنبول – الزمان
أوسلو - بوخارست –رويترز– : اجتاحت العواصف الجليدية رومانيا وبلغاريا الجمعة وقالت السلطات إن العواصف أصابت المرور بالشلل وقطعت التيار الكهربائي عن مئات الآلاف في بلغاريا وأرغمت الشركة المنتجة للطاقة النووية في رومانيا المجاورة على إغلاق مفاعلها رقم 1. وقالت الارصاد الجوية ان التأثير سيصل تركيا وسوريا ولبنان والاردن وقالت السلطات إن العواصف الجليدية تسببت في انقطاع التيار الكهربائي عن أكثر من بلدة في بلغاريا. كما تسببت في إغلاق الطريق السريع في جنوب شرق البلاد وجميع الطرق في قطاع من الشمال الشرقي وكذلك الطريق السريع الرئيسي الذي يربط بين العاصمة الرومانية بوخارست وميناء كونستانتا على البحر الأسود. وقالت شركة نيوكليار إليكتريكا روسن.بي إكس المملوكة للدولة والتي تشغل المفاعلات النووية إنها فصلت المفاعل رقم الذي ينتج ميجاوات على نهر الدانوب عن الشبكة الوطنية بسبب تراكم الجليد الكثيف. ويوفر مفاعلان تملكهما الشركة نحو في المئة من الكهرباء في رومانيا. وتسبب الطقس الشتوي القارس أيضا في إغلاق مطار فارنا على ساحل البحر الأسود في بلغاريا لمدة ثماني ساعات على الأقل كما تسبب في تأجيل عشرات الرحلات في مطار بوخارست الدولي.وتشير الأرصاد الجوية إلى انخفاض درجات الحرارة إلى درجة تحت الصفر في وسط رومانيا تحت الصفر في بلغاريا. وحذرت السلطات السكان من السفر غير الضروري في الوقت الذي بلغ فيه ارتفاع الجليد سنتيمترا في بعض أجزاء المجر ورومانيا.وقال مسؤولون محليون إن كاسحات الجليد انتشرت على الطرق في بلغاريا لكنها تجد صعوبة في العمل في ظل استمرار العواصف الجليدية والرياح الشديدة. من جهة اخرى قالت هيئة كوبرنيكوس للتغيير المناخي التابعة للاتحاد الأوروبي امس إن العام الماضي كان بفارق كبير أعلى الأعوام المسجلة من حيث درجات الحرارة. وقالت الهيئة في تقرير إن هذه أول بيانات في العام الجديد تؤكد توقعات كثيرة بأن 2016 سيتفوق على 2015 بوصفه أشد الأعوام حرارة منذ بدء عمليات التسجيل الموثوق بها في القرن التاسع عشر. وأضافت أن القطب الشمالي شهد أكبر ارتفاع في درجات الحرارة في حين شهدت مناطق كثيرة أخرى في العالم من بينها مناطق في افريقيا وآسيا ارتفاعا غير عادي في درجات الحرارة. وكانت مناطق قليلة من أمريكا الجنوبية والقطب الجنوبي أكثر برودة من المعتاد. وقالت هيئة كوبرنيكوس إن متوسط درجات حرارة سطح الأرض في 2016 بلغ 14.8 درجة مئوية أو 1.3 درجة مئوية أعلى من درجات الحرارة المقدرة قبل أن تدشن الثورة الصناعية استخدام الوقود الأحفوري على نطاق واسع. وفي 2015 اتفقت نحو 200 دولة خلال اجتماع قمة عُقد في باريس على ألا يتجاوز الاحترار العالمي المستوى الذي كان موجودا في فترة ما قبل الثورة الصناعية بدرجتين مئويتين في الوقت الذي تواصل فيه الجهود الرامية إلى قصر الارتفاع في درجة الحرارة على 1.5 درجة مئوية في إطار تحول شامل عن استخدام الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة.
وقالت هيئة كوبرنيكوس إن درجات الحرارة في العام الماضي كسرت رقما قياسيا سُجل في 2015 بنحو 0.2 درجة مئوية وقد عزز ذلك تزايد الغازات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري في الجو وبظاهرة النينيو في المحيط الهادي.