زبد الفول السوداني يقلل إصابة الأطفال بالحساسية

– January 6, 2017

واشنطن‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬تحث‭ ‬إرشادات‭ ‬أمريكية‭ ‬جديدة‭ ‬الآباء‭ ‬على‭ ‬إطعام‭ ‬أطفالهم‭ ‬زبد‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬أو‭ ‬الطعام‭ ‬المهروس‭ ‬الذي‭ ‬يحتوي‭ ‬على‭ ‬مسحوق‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬عندما‭ ‬يكون‭ ‬الرضيع‭ ‬بين‭ ‬أربعة‭ ‬وستة‭ ‬أشهر‭ ‬للمساعدة‭ ‬في‭ ‬تقليل‭ ‬خطر‭ ‬إصابتهم‭ ‬بأنواع‭ ‬من‭ ‬الحساسية‭ ‬تشكل‭ ‬خطرا‭ ‬على‭ ‬الحياة‭. ‬وبالنسبة‭ ‬لمعظم‭ ‬الأطفال‭ ‬‭-‬‭ ‬الذين‭ ‬لا‭ ‬يعانون‭ ‬من‭ ‬الاكزيما‭ ‬أو‭ ‬الحساسية‭ ‬من‭ ‬البيض‭ ‬التي‭ ‬تزيد‭ ‬احتمالات‭ ‬الحساسية‭ ‬من‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬‭-‬‭ ‬فإن‭ ‬الإرشادات‭ ‬الجديدة‭ ‬من‭ ‬المعهد‭ ‬الوطني‭ ‬للحساسية‭ ‬والأمراض‭ ‬المعدية‭ ‬توصي‭ ‬بإدخال‭ ‬أطعمة‭ ‬تتضمن‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬مع‭ ‬بلوغ‭ ‬الرضع‭ ‬عمرا‭ ‬يستطيعون‭ ‬فيه‭ ‬ابتلاع‭ ‬الأطعمة‭ ‬الصلبة‭.‬

وقال‭ ‬الطبيب‭ ‬ماثيو‭ ‬جرينهاوت‭ ‬رئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المواد‭ ‬الغذائية‭ ‬المسببة‭ ‬للحساسية‭ ‬في‭ ‬الكلية‭ ‬الأمريكية‭ ‬للحساسية‭ ‬والربو‭ ‬وعلم‭ ‬المناعة‭ ‬والذي‭ ‬شارك‭ ‬في‭ ‬وضع‭ ‬الإرشادات‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬لمعظم‭ ‬الرضع‭ ‬فإن‭ ‬إدخال‭ ‬‭(‬هذه‭ ‬الأطعمة‭)‬‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يتم‭ ‬في‭ ‬المنزل‭.‬‮»‬

وتابع‭ ‬قوله‭ ‬في‭ ‬رسالة‭ ‬بالبريد‭ ‬الإلكتروني‭ ‬‮«‬لا‭ ‬ينبغي‭ ‬منح‭ ‬أي‭ ‬طفل‭ ‬تحت‭ ‬سن‭ ‬الرابعة‭ ‬حبوب‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬كاملة‭ ‬لأنهم‭ ‬قد‭ ‬يكونون‭ ‬عرضة‭ ‬لخطر‭ ‬الاختناق‭.‬‮»‬

والإرشادات‭ ‬الجديدة‭ ‬تمثل‭ ‬تغيرا‭ ‬جذريا‭ ‬عن‭ ‬توصيات‭ ‬عام‭ ‬2000‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تنصح‭ ‬بعدم‭ ‬إطعام‭ ‬الرضع‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬قبل‭ ‬سنة‭ ‬الثالثة‭. ‬وتستند‭ ‬الإرشادات‭ ‬الجديدة‭ ‬على‭ ‬نتائج‭ ‬تجارب‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬شباط‭ ‬2015‭ ‬وأظهرت‭ ‬أن‭ ‬استهلاك‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم‭ ‬من‭ ‬الطفولة‭ ‬المبكرة‭ ‬وحتى‭ ‬الخامسة‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬تراجع‭ ‬بنسبة‭ ‬81‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬في‭ ‬الإصابة‭ ‬بحساسية‭ ‬الفول‭ ‬السوداني‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭ ‬الذين‭ ‬تزداد‭ ‬احتمالات‭ ‬إصابتهم‭ ‬بهذا‭ ‬النوع‭ ‬من‭ ‬الحساسية‭ ‬بسبب‭ ‬معاناتهم‭ ‬بالفعل‭ ‬من‭ ‬الاكزيما‭ ‬الشديدة‭ ‬أو‭ ‬حساسية‭ ‬البيض‭ ‬أو‭ ‬كليهما‭.‬