االقبض على امرأة عارية سرقت سيارة قائد بالشرطة

– January 6, 2017

فينكس‭ ‬‭-‬‭ ‬باريس‭ ‬‭-(‬رويترز‭)‬‭ ‬‭-‬‭ ‬قال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬للشرطة‭ ‬في‭ ‬أريزونا‭ ‬إن‭ ‬امرأة‭ ‬عارية‭ ‬أبلغت‭ ‬الشرطة‭ ‬بأنها‭ ‬تعرضت‭ ‬لاعتداء‭ ‬جنسي‭ ‬سرقت‭ ‬سيارة‭ ‬قائد‭ ‬بالشرطة‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬إلى‭ ‬مطاردة‭ ‬طويلة‭ ‬انتهت‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬في‭ ‬الولاية‭.‬

وقال‭ ‬نائب‭ ‬قائد‭ ‬شرطة‭ ‬مقاطعة‭ ‬ماريكوبا‭ ‬بن‭ ‬هنري‭ ‬للصحفيين‭ ‬إن‭ ‬المرأة‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تكشف‭ ‬السلطات‭ ‬عن‭ ‬هويتها‭ ‬نقلت‭ ‬إلى‭ ‬مستشفى‭ ‬بعد‭ ‬السيطرة‭ ‬عليها‭ ‬حين‭ ‬نزلت‭ ‬من‭ ‬سيارة‭ ‬القائد‭ ‬بالشرطة‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭. ‬ونقل‭ ‬هنري‭ ‬عن‭ ‬مسؤولين‭ ‬بالشرطة‭ ‬قولهم‭ ‬إن‭ ‬الواقعة‭ ‬بدأت‭ ‬صباح‭ ‬الخميس‭ ‬حين‭ ‬تم‭ ‬استدعاء‭ ‬القائد‭ ‬إلى‭ ‬محطة‭ ‬للوقود‭ ‬فوجد‭ ‬المرأة‭ ‬العارية‭ ‬تقف‭ ‬خارجها‭. ‬وأضاف‭ ‬أنها‭ ‬بدت‭ ‬مضطربة‭ ‬ومشوشة‭.‬

وذكر‭ ‬المسؤولون‭ ‬أن‭ ‬القائد‭ ‬الذي‭ ‬أسرع‭ ‬بالنزول‭ ‬من‭ ‬سيارته‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬يضع‭ ‬غطاء‭ ‬على‭ ‬المرأة‭ ‬لكنها‭ ‬قفزت‭ ‬إلى‭ ‬سيارته‭ ‬وانطلقت‭ ‬مسرعة‭.‬

وقال‭ ‬هنري‭ ‬إن‭ ‬القائد‭ ‬حاول‭ ‬أن‭ ‬يوقفها‭ ‬بالقفز‭ ‬على‭ ‬دواسات‭ ‬الأبواب‭ ‬لكنه‭ ‬سقط‭ ‬على‭ ‬الأرض‭ ‬مما‭ ‬أدى‭ ‬لإصابته‭ ‬بجروح‭ ‬طفيفة‭. ‬وقال‭ ‬هنري‭ ‬إنه‭ ‬خضع‭ ‬للعلاج‭ ‬بمستشفى‭ ‬محلي‭ ‬وخرج‭ ‬منه‭.‬

وقادت‭ ‬المرأة‭ ‬على‭ ‬سرعة‭ ‬تجاوزت‭ ‬160‭ ‬كيلومترا‭ ‬في‭ ‬الساعة‭ ‬خلال‭ ‬المطاردة‭ ‬التي‭ ‬استمرت‭ ‬لنحو‭ ‬ساعة‭. ‬وانتهت‭ ‬المطاردة‭ ‬حين‭ ‬صدمت‭ ‬المرأة‭ ‬سيارة‭ ‬أخرى‭ ‬وتوقفت‭ ‬قرب‭ ‬إيلوي‭ ‬في‭ ‬أريزونا

وفي‭ ‬فرنسا‭ ‬تشبث‭ ‬رجل‭ ‬بسقف‭ ‬سيارة‭ ‬والده‭ ‬المسروقة‭ ‬واتصل‭ ‬بالشرطة‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬هاتفه‭ ‬المحمول‭ ‬خلال‭ ‬مطاردة‭ ‬على‭ ‬طريق‭ ‬سريع‭ ‬قبل‭ ‬إلقاء‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬اللص‭.‬

وأبلغ‭ ‬أسامة‭ ‬عقيلي‭ ‬الذي‭ ‬خرج‭ ‬سالما‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬بعيد‭ ‬من‭ ‬المطاردة‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬من‭ ‬الليل‭ ‬قرب‭ ‬الحدود‭ ‬الفرنسية‭ ‬مع‭ ‬سويسرا‭ ‬يوم‭ ‬الأحد‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الفرنسية‭ ‬أن‭ ‬رد‭ ‬فعله‭ ‬كان‭ ‬تلقائيا‭.‬

وقال‭ ‬عقيلي‭ ‬لتلفزيون‭ ‬‭(‬بي‭.‬إف‭.‬إم‭)‬‭ ‬‮«‬قلت‭ ‬لنفسي‭ ‬هذه‭ ‬سيارة‭ ‬والدي‭ ‬وهي‭ ‬تعني‭ ‬الكثير‭ ‬بالنسبة‭ ‬لي‭.‬‮»‬

وقال‭ ‬قائد‭ ‬الشرطة‭ ‬كريستوف‭ ‬ليزنيوسكي‭ ‬إن‭ ‬المطاردة‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬عبر‭ ‬مدينة‭ ‬أويونا‭ ‬ثم‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬السريع‭ ‬استمرت‭ ‬بضع‭ ‬دقائق‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تترك‭ ‬السيارة‭ ‬المتقادمة‭ ‬طراز‭ ‬رينو‭ ‬كليو‭ ‬الطريق‭ ‬الرئيسي‭ ‬وتهدئ‭ ‬السرعة‭ ‬وعندها‭ ‬نزل‭ ‬عقيلي‭ ‬من‭ ‬على‭ ‬السيارة‭.‬

وحاول‭ ‬اللص‭ ‬الهروب‭ ‬لكن‭ ‬الشرطة‭ ‬أمسكت‭ ‬به‭ ‬وألقت‭ ‬القبض‭ ‬عليه