االقبض على امرأة عارية سرقت سيارة قائد بالشرطة
فينكس - باريس -(رويترز) - قال نائب قائد للشرطة في أريزونا إن امرأة عارية أبلغت الشرطة بأنها تعرضت لاعتداء جنسي سرقت سيارة قائد بالشرطة اليوم الخميس مما أدى إلى مطاردة طويلة انتهت في منتصف طريق سريع في الولاية.
وقال نائب قائد شرطة مقاطعة ماريكوبا بن هنري للصحفيين إن المرأة التي لم تكشف السلطات عن هويتها نقلت إلى مستشفى بعد السيطرة عليها حين نزلت من سيارة القائد بالشرطة على الطريق السريع. ونقل هنري عن مسؤولين بالشرطة قولهم إن الواقعة بدأت صباح الخميس حين تم استدعاء القائد إلى محطة للوقود فوجد المرأة العارية تقف خارجها. وأضاف أنها بدت مضطربة ومشوشة.
وذكر المسؤولون أن القائد الذي أسرع بالنزول من سيارته حاول أن يضع غطاء على المرأة لكنها قفزت إلى سيارته وانطلقت مسرعة.
وقال هنري إن القائد حاول أن يوقفها بالقفز على دواسات الأبواب لكنه سقط على الأرض مما أدى لإصابته بجروح طفيفة. وقال هنري إنه خضع للعلاج بمستشفى محلي وخرج منه.
وقادت المرأة على سرعة تجاوزت 160 كيلومترا في الساعة خلال المطاردة التي استمرت لنحو ساعة. وانتهت المطاردة حين صدمت المرأة سيارة أخرى وتوقفت قرب إيلوي في أريزونا
وفي فرنسا تشبث رجل بسقف سيارة والده المسروقة واتصل بالشرطة من على هاتفه المحمول خلال مطاردة على طريق سريع قبل إلقاء القبض على اللص.
وأبلغ أسامة عقيلي الذي خرج سالما إلى حد بعيد من المطاردة التي وقعت في وقت متأخر من الليل قرب الحدود الفرنسية مع سويسرا يوم الأحد وسائل الإعلام الفرنسية أن رد فعله كان تلقائيا.
وقال عقيلي لتلفزيون (بي.إف.إم) «قلت لنفسي هذه سيارة والدي وهي تعني الكثير بالنسبة لي.»
وقال قائد الشرطة كريستوف ليزنيوسكي إن المطاردة التي جرت عبر مدينة أويونا ثم على الطريق السريع استمرت بضع دقائق قبل أن تترك السيارة المتقادمة طراز رينو كليو الطريق الرئيسي وتهدئ السرعة وعندها نزل عقيلي من على السيارة.
وحاول اللص الهروب لكن الشرطة أمسكت به وألقت القبض عليه