فنانون يتصدرون جنازة الممثل السوري رفيق سبيعي
دمشق -الزمان
جرى الجمعة تشييع الممثل السوري رفيق سبيعي أحد فناني جيل الرواد السوريين الذي توفي الخميس عن 86 عاما بمنزله في العاصمة دمشق. وخرجت جنازة سبيعي من جامع الأكرم بعد صلاة الجمعة ليواري الثرى في مقبرة باب الصغير. وسط حشد من الفنانين وجمهور الراحل . ونقلت الوكالة عن نقيب الفنانين السوريين زهير رمضان قوله «الفنان الراحل قامة فنية كبيرة تميز بتقديم التمثيل والغناء والإخراج المسرحي والإذاعي إضافة إلى أنه معد للعديد من البرامج وتميز أيضا في فن المنولوج الناقد ونال خلال مسيرته كثيرا من الجوائز والأوسمة وأهمها وسام الاستحقاق السوري.»
ولد سبيعي في دمشق عام 1930 وبدأ العمل بالمسرح نهاية أربعينيات القرن الماضي كملقن مع فرقة الفنان اللبناني علي العريس ثم كممثل مع فرقة السوري محمد علي عبدو ثم كملقن وممثل مع فرقة الفنان السوري الرائد عبد اللطيف فتحي وشارك بعد ذلك في تأسيس المسرح القومي في سوريا. ومع انطلاقة التلفزيون السوري في 1960 ظهر سبيعي في مسلسل (مطعم السعادة) مع دريد لحام ونهاد قلعي كما قدم عددا من الأغاني بصوته عبر برنامج (7 في 7) للمخرج الراحل خلدون المالح مثل (داعيكن أبو صياح) و(يا ولد لفلك شال) ليحقق بعد ذلك شهرة كبيرة من خلال شخصية «أبو صياح» التي أداها في أعمال فنية عدة. وكان السبيعي من اشد المؤيدين للرئيس السوري بشار الاسدوقبله الرئيس الراحل حافظ الاسد .
وإلى جانب رصيده التلفزيوني والمسرحي شارك سبيعي في أكثر من 50 فيلما في سينما القطاعين العام والخاص في سوريا بدءا من فيلم (غرام في اسطنبول) عام 1967 مع دريد لحام ومرورا بفيلمي (بنت الحارس) و(سفر برلك) مع المطربة اللبنانية فيروز وصولا إلى فيلم (سوريون) إخراج باسل الخطيب والذي عرض العام الماضي.
كما قدم الراحل سلسلة من البرامج الإذاعية والتلفزيونية منها (حكواتي الفن) في إذاعة دمشق و(حلو الكلام) في قناة الدنيا الفضائية السورية.