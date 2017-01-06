فنانون يتصدرون جنازة الممثل السوري رفيق سبيعي

– January 6, 2017

دمشق‭ -‬الزمان‮ ‬

‮ ‬جرى‭ ‬الجمعة‭ ‬تشييع‮ ‬‭ ‬الممثل‮ ‬‭ ‬السوري‭ ‬رفيق‭ ‬سبيعي‭ ‬أحد‭ ‬فناني‭ ‬جيل‭ ‬الرواد‭ ‬السوريين‮ ‬‭ ‬الذي‭ ‬توفي‮ ‬‭ ‬الخميس‭ ‬عن‭ ‬86‭ ‬عاما‭ ‬بمنزله‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬دمشق‭. ‬وخرجت‭ ‬جنازة‭ ‬سبيعي‭ ‬من‭ ‬جامع‭ ‬الأكرم‭ ‬بعد‭ ‬صلاة‭ ‬الجمعة‭ ‬ليواري‭ ‬الثرى‭ ‬في‭ ‬مقبرة‭ ‬باب‭ ‬الصغير‭. ‬وسط‭ ‬حشد‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬وجمهور‭ ‬الراحل‭ . ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬نقيب‭ ‬الفنانين‭ ‬السوريين‭ ‬زهير‭ ‬رمضان‭ ‬قوله‭ ‬‮«‬الفنان‭ ‬الراحل‭ ‬قامة‭ ‬فنية‭ ‬كبيرة‭ ‬تميز‭ ‬بتقديم‭ ‬التمثيل‭ ‬والغناء‭ ‬والإخراج‭ ‬المسرحي‭ ‬والإذاعي‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬معد‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬وتميز‭ ‬أيضا‭ ‬في‭ ‬فن‭ ‬المنولوج‭ ‬الناقد‭ ‬ونال‭ ‬خلال‭ ‬مسيرته‭ ‬كثيرا‭ ‬من‭ ‬الجوائز‭ ‬والأوسمة‭ ‬وأهمها‭ ‬وسام‭ ‬الاستحقاق‭ ‬السوري‭.‬‮»‬

ولد‭ ‬سبيعي‭ ‬في‭ ‬دمشق‭ ‬عام‭ ‬1930‭ ‬وبدأ‭ ‬العمل‭ ‬بالمسرح‭ ‬نهاية‭ ‬أربعينيات‭ ‬القرن‭ ‬الماضي‭ ‬كملقن‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬الفنان‭ ‬اللبناني‭ ‬علي‭ ‬العريس‭ ‬ثم‭ ‬كممثل‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬السوري‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬عبدو‭ ‬ثم‭ ‬كملقن‭ ‬وممثل‭ ‬مع‭ ‬فرقة‭ ‬الفنان‭ ‬السوري‭ ‬الرائد‭ ‬عبد‭ ‬اللطيف‭ ‬فتحي‭ ‬وشارك‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬في‭ ‬تأسيس‭ ‬المسرح‭ ‬القومي‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬ومع‭ ‬انطلاقة‭ ‬التلفزيون‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬1960‭ ‬ظهر‭ ‬سبيعي‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬‭(‬مطعم‭ ‬السعادة‭)‬‭ ‬مع‭ ‬دريد‭ ‬لحام‭ ‬ونهاد‭ ‬قلعي‭ ‬كما‭ ‬قدم‭ ‬عددا‭ ‬من‭ ‬الأغاني‭ ‬بصوته‭ ‬عبر‭ ‬برنامج‭ ‬‭(‬7‭ ‬في‭ ‬7‭)‬‭ ‬للمخرج‭ ‬الراحل‭ ‬خلدون‭ ‬المالح‭ ‬مثل‭ ‬‭(‬داعيكن‭ ‬أبو‭ ‬صياح‭)‬‭ ‬و‭(‬يا‭ ‬ولد‭ ‬لفلك‭ ‬شال‭)‬‭ ‬ليحقق‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬شهرة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬شخصية‭ ‬‮«‬أبو‭ ‬صياح‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أداها‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬فنية‭ ‬عدة‭. ‬وكان‭ ‬السبيعي‭ ‬من‭ ‬اشد‭ ‬المؤيدين‭ ‬للرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الاسدوقبله‭ ‬الرئيس‮ ‬‭ ‬الراحل‭ ‬حافظ‭ ‬الاسد‭ .‬

وإلى‭ ‬جانب‭ ‬رصيده‭ ‬التلفزيوني‭ ‬والمسرحي‭ ‬شارك‭ ‬سبيعي‭ ‬في‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬50‭ ‬فيلما‭ ‬في‭ ‬سينما‭ ‬القطاعين‭ ‬العام‭ ‬والخاص‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬بدءا‭ ‬من‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬غرام‭ ‬في‭ ‬اسطنبول‭)‬‭ ‬عام‭ ‬1967‭ ‬مع‭ ‬دريد‭ ‬لحام‭ ‬ومرورا‭ ‬بفيلمي‭ ‬‭(‬بنت‭ ‬الحارس‭)‬‭ ‬و‭(‬سفر‭ ‬برلك‭)‬‭ ‬مع‭ ‬المطربة‭ ‬اللبنانية‭ ‬فيروز‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬فيلم‭ ‬‭(‬سوريون‭)‬‭ ‬إخراج‭ ‬باسل‭ ‬الخطيب‭ ‬والذي‭ ‬عرض‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

كما‭ ‬قدم‭ ‬الراحل‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬البرامج‭ ‬الإذاعية‭ ‬والتلفزيونية‭ ‬منها‭ ‬‭(‬حكواتي‭ ‬الفن‭)‬‭ ‬في‭ ‬إذاعة‭ ‬دمشق‭ ‬و‭(‬حلو‭ ‬الكلام‭)‬‭ ‬في‭ ‬قناة‭ ‬الدنيا‭ ‬الفضائية‭ ‬السورية‭.‬