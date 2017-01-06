 تطبيق في الهواتف يتيح للنساء الإبلاغ عن التحرش

– January 6, 2017

لاهور‭-‬‭ ‬‭-‬‭ ‬‭(‬رويترز‭)‬:‭ ‬‮ ‬أصبح‭ ‬بالإمكان‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬استخدام‭ ‬تطبيق‭ ‬على‭ ‬الهواتف‭ ‬المحمولة‭ ‬يتيح‭ ‬للنساء‭ ‬إبلاغ‭ ‬الشرطة‭ ‬بحوادث‭ ‬التحرش‭ ‬في‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬بباكستان‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬تعزز‭ ‬فيه‭ ‬السلطات‭ ‬جهودها‭ ‬لتحسين‭ ‬سلامة‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬الأقاليم‭ ‬التي‭ ‬تشهد‭ ‬جرائم‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭. ‬وبضغطة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬زر‭ ‬يمكن‭ ‬للمستخدمات‭ ‬اللواتي‭ ‬يشعرن‭ ‬بتهديد‭ ‬الاتصال‭ ‬بفريق‭ ‬طوارئ‭ ‬من‭ ‬الشرطة‭ ‬يستطيع‭ ‬تحديد‭ ‬أماكنهن‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬النظام‭ ‬العالمي‭ ‬لتحديد‭ ‬المواقع‭(‬جي‭.‬بي‭.‬إس‭)‬‭. ‬وقالت‭ ‬فوزية‭ ‬فيكار‭ ‬رئيسة‭ ‬لجنة‭ ‬البنجاب‭ ‬بشأن‭ ‬وضع‭ ‬المرأة‭ ‬وهي‭ ‬هيئة‭ ‬تشجع‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬إطلاق‭ ‬التطبيق‭ ‬اليوم‭ ‬الخميس‭ ‬‮«‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬التطبيق‭ ‬يغطي‭ ‬بشكل‭ ‬أساسي‭ ‬التحرش‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬فإنه‭ ‬يتضمن‭ ‬أيضا‭ ‬خاصية‭ ‬تتيح‭ ‬للمرأة‭ ‬التي‭ ‬تكون‭ ‬داخل‭ ‬المنزل‭ ‬وتعاني‭ ‬من‭ ‬عنف‭ ‬بدني‭ ‬الاتصال‭ ‬لنجدتها‭.‬‮»‬

وأضافت‭ ‬أنه‭ ‬يمكن‭ ‬أيضا‭ ‬للنساء‭ ‬استخدام‭ ‬التطبيق‭ ‬لتحديد‭ ‬الأماكن‭ ‬غير‭ ‬الآمنة‭ ‬واستخدام‭ ‬خط‭ ‬مساعدة‭ ‬هاتفي‭ ‬مجاني‭ ‬يقدم‭ ‬معلومات‭ ‬بشأن‭ ‬القوانين‭ ‬لحماية‭ ‬حقوق‭ ‬المرأة‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬خدمات‭ ‬أخرى‭. ‬وأظهر‭ ‬استطلاع‭ ‬لخبراء‭ ‬مؤسسة‭ ‬تومسون‭ ‬رويترز‭ ‬في‭ ‬2011‭ ‬أن‭ ‬العنف‭ ‬المنزلي‭ ‬والتمييز‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والهجمات‭ ‬باستخدام‭ ‬الأحماض‭ ‬الكاوية‭ ‬تجعل‭ ‬باكستان‭ ‬ثالث‭ ‬أخطر‭ ‬دولة‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬بالنسبة‭ ‬للنساء‭ .‬

وتقتل‭ ‬نحو‭ ‬500‭ ‬امرأة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬سنويا‭ ‬على‭ ‬يد‭ ‬أقارب‭ ‬بسبب‭ ‬ما‭ ‬يعتبرونه‭ ‬تلويثا‭ ‬‮«‬لشرف‮»‬‭ ‬العائلة‭ ‬ويشمل‭ ‬ذلك‭ ‬الهروب‭ ‬أو‭ ‬مصادقة‭ ‬الرجال‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬انتهاك‭ ‬آخر‭ ‬للقيم‭ ‬المحافظة‭.‬

ووجدت‭ ‬دراسة‭ ‬لمؤسسة‭ ‬أورات‭ ‬لحقوق‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬في‭ ‬2013‭ ‬أن‭ ‬إقليم‭ ‬البنجاب‭ ‬وحده‭ ‬شهد‭ ‬5800‭ ‬جريمة‭ ‬ضد‭ ‬النساء‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬74‭ ‬في‭ ‬المئة‭ ‬من‭ ‬الجرائم‭ ‬ضد‭ ‬المرأة‭ ‬في‭ ‬باكستان‭ ‬بالكامل‭.‬