– January 6, 2017

موسكو تقّلص من حجم قواتها في سوريا

موسكو – الزمان

قررت روسيا تقليص حجم قواتها العسكرية في سوريا، وإعادة حاملة طائرات أدميرال كوزنيتسوف.ونقلت وكالة إيتار تاس الروسية للأنباء أمس عن رئيس الأركان العامة للجيش الروسي فاليري جيراسيموف قوله انه (وفقاً لقرار القائد الأعلى للقوات المسلحة لروسيا الاتحادية فلاديمير بوتين تبدأ وزارة الدفاع في تقليص حجم قوات المسلحة المنتشرة في سوريا), وأضاف أن (أسطول روسيا الحربي بقيادة حاملة الطائرات كوزنيتسوف الذي يعمل في البحر المتوسط قبالة ساحل سوريا سيكون أول القطع العائدة من هناك).